المغرب ينفي رسميا "تصفية الكلاب" لإرضاء الفيفا قبل كأس العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:17 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:28 GMT
15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
11:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:33 GMT
22 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نائب الرئيس الأمريكي يؤكد على ضرورة تحقيق تسوية دائمة للأزمة الأوكرانية، وإسرائيل ترفض المقترح الفرنسي للانسحاب من لبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:17 GMT
21 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:38 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250216/المغرب-ينفي-رسميا-تصفية-الكلاب-لإرضاء-الفيفا-قبل-كأس-العالم-1097821898.html
المغرب ينفي رسميا "تصفية الكلاب" لإرضاء الفيفا قبل كأس العالم
المغرب ينفي رسميا "تصفية الكلاب" لإرضاء الفيفا قبل كأس العالم
سبوتنيك عربي
نفى محمد الروداني، رئيس قسم حفظ الصحة والمساحات الخضراء بالمديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية المغربية، صحة الأخبار التي تداولتها بعض... 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T08:32+0000
2025-02-16T08:32+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/13/1094977947_0:736:1848:1776_1920x0_80_0_0_6ce13657d85b80ebbd4be2da463fd6f5.jpg
ونقلت صحيفة "هسبريس" عن الروداني تأكيده بأن هذه الأخبار "تفتقد لأي أساس"، لافتا إلى أنه "لا توجد أية حملة للقضاء على الكلاب الضالة"، مشددًا على أن الجماعات الترابية تعمل بشكل إرادي على وضع حلول أخلاقية ومستدامة لتدبير ظاهرة الكلاب الضالة، بما يتماشى مع المعايير الدولية لرعاية الحيوانات.وأشار إلى أن الجماعات الترابية، تبذل جهودًا كبيرة في إطار تعزيز الخدمات المتعلقة بالوقاية الصحية والصحة العامة، كما ذكر أن وزارة الداخلية تدعم سنويًا العديد من المبادرات في هذا المجال، بما في ذلك بناء وتجهيز مستوصفات خاصة بالحيوانات، واعتماد طريقة "تي إن في إر" (إمساك، تعقيم، تطعيم، إطلاق)، بالإضافة إلى تعزيز المكاتب الجماعية لحفظ الصحة بأطباء وبياطرة وممرضين وتقنيين متخصصين.يذكر أن تقارير غير رسمية، كانت قد صدرت قبل سنوات، أفادت بأن أكثر من 3 ملايين من الكلاب الضالة موجودة في أنحاء المملكة المغربية وتمثل مصدر قلق لسكانها.ووفقا للتقارير التي نشرها موقع "هسبريس" المغربي، فإن منظمات تابعة للمجتمع المدني أصدرت إحصاءات تؤكد وجود أكثر من 3 ملايين كلب ضال في المملكة، في حين تتحدث تقارير وزارة الداخلية المغربية عن أعداد أقل من ذلك بكثير.وبين الحين والآخر تخرج أزمة الكلاب الضالة في المغرب إلى الواجهة، وتطالب حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بالتخلص منها، في حين تؤكد جمعيات حقوقية أن الطرق المستخدمة للتعامل مع الأزمة "بدائية".
https://sarabic.ae/20250130/العثور-على-بقايا-حيوانات-يدفع--نشطاء-إلى-المطالبة-بالتيقن-من-مصادر-اللحوم-في-المغرب-1097315799.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/13/1094977947_0:563:1848:1949_1920x0_80_0_0_2e23572cd96e902c28719792121588ed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الأخبار

المغرب ينفي رسميا "تصفية الكلاب" لإرضاء الفيفا قبل كأس العالم

08:32 GMT 16.02.2025
© Photo / Unsplash/ Alexandra Mirgheșكلب ضال
كلب ضال - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© Photo / Unsplash/ Alexandra Mirgheș
تابعنا عبر
نفى محمد الروداني، رئيس قسم حفظ الصحة والمساحات الخضراء بالمديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية المغربية، صحة الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الدولية حول وجود حملة تهدف إلى القضاء على 3 ملايين كلب ضال في المغرب قبل كأس العالم 2030.
ونقلت صحيفة "هسبريس" عن الروداني تأكيده بأن هذه الأخبار "تفتقد لأي أساس"، لافتا إلى أنه "لا توجد أية حملة للقضاء على الكلاب الضالة"، مشددًا على أن الجماعات الترابية تعمل بشكل إرادي على وضع حلول أخلاقية ومستدامة لتدبير ظاهرة الكلاب الضالة، بما يتماشى مع المعايير الدولية لرعاية الحيوانات.
وأشار إلى أن الجماعات الترابية، تبذل جهودًا كبيرة في إطار تعزيز الخدمات المتعلقة بالوقاية الصحية والصحة العامة، كما ذكر أن وزارة الداخلية تدعم سنويًا العديد من المبادرات في هذا المجال، بما في ذلك بناء وتجهيز مستوصفات خاصة بالحيوانات، واعتماد طريقة "تي إن في إر" (إمساك، تعقيم، تطعيم، إطلاق)، بالإضافة إلى تعزيز المكاتب الجماعية لحفظ الصحة بأطباء وبياطرة وممرضين وتقنيين متخصصين.
لحوم حمراء - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
مجتمع
العثور على "بقايا حيوانات" يدفع نشطاء إلى المطالبة بالتيقن من مصادر اللحوم في المغرب
30 يناير, 14:04 GMT
يذكر أن تقارير غير رسمية، كانت قد صدرت قبل سنوات، أفادت بأن أكثر من 3 ملايين من الكلاب الضالة موجودة في أنحاء المملكة المغربية وتمثل مصدر قلق لسكانها.
ووفقا للتقارير التي نشرها موقع "هسبريس" المغربي، فإن منظمات تابعة للمجتمع المدني أصدرت إحصاءات تؤكد وجود أكثر من 3 ملايين كلب ضال في المملكة، في حين تتحدث تقارير وزارة الداخلية المغربية عن أعداد أقل من ذلك بكثير.
وبين الحين والآخر تخرج أزمة الكلاب الضالة في المغرب إلى الواجهة، وتطالب حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بالتخلص منها، في حين تؤكد جمعيات حقوقية أن الطرق المستخدمة للتعامل مع الأزمة "بدائية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала