https://sarabic.ae/20250301/مصر-تعلن-انتهاء-أزمة-دخول-منتجاتها-إلى-المغرب-1098285554.html
مصر تعلن انتهاء أزمة دخول منتجاتها إلى المغرب
مصر تعلن انتهاء أزمة دخول منتجاتها إلى المغرب
سبوتنيك عربي
أعلنت مصر عن انتهاء أزمة دخول بعض منتجاتها إلى المغرب، التي ظهرت الشهر الماضي، وتوقعت وسائل إعلام مصرية بأنها ستؤثر سلبا على حجم الصادرات بين البلدين. 01.03.2025, سبوتنيك عربي
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وقال رئيس المجلس التصديري لصناعات التغليف والطباعة في مصر، نديم إلياس، أمس الجمعة، إن "جهود وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، نجحت في إنهاء أزمة تعليق دخول المنتجات المصرية إلى المغرب، مما انعكس إيجابا على التبادل التجاري بين البلدين".وأكد إلياس على "سماح الجانب المغربي بدخول منتجات التغليف بجميع أشكالها، مما يعزز العلاقات التجارية"، كاشفا عن ارتفاع صادرات قطاع التغليف والطباعة المصري إلى المغرب بنسبة 9% لتصل إلى 34.6 مليون دولار في عام 2024، وفقا لوسائل إعلام مصرية.وأشار إلياس إلى تفاهمات لتعزيز التعاون بين مصر والمغرب، تشمل زيادة البعثات التجارية وتبادل الخبرات، معربًا عن تفاؤله بمستقبل العلاقات التجارية بين البلدين.وكان المغرب، قد علق رسميا ولأول مرة، يوم الخميس الماضي، على وجود "خلافات تجارية" بينه وبين مصر.وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى باتياس، في مؤتمر صحفي أسبوعي، بأن "المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، تجمعهما العديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية"، مشيرًا إلى أنه "من الطبيعي أن تظهر بعض المشكلات من حين لآخر في تطبيق بعض هذه الاتفاقيات"، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.وكانت بعض وسائل الإعلام المصرية، قد أفادت بأن المغرب قرر فرض حظر على البضائع المصرية، ومنعها من الوصول إلى السوق المغربية، ما أثار جدلًا حول خلافات متعلقة بتطبيق اتفاقية "أغادير" للتبادل الحر.
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أخبار المغرب اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار المغرب اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مصر تعلن انتهاء أزمة دخول منتجاتها إلى المغرب
أعلنت مصر عن انتهاء أزمة دخول بعض منتجاتها إلى المغرب، التي ظهرت الشهر الماضي، وتوقعت وسائل إعلام مصرية بأنها ستؤثر سلبا على حجم الصادرات بين البلدين.
وقال رئيس المجلس التصديري لصناعات التغليف والطباعة في مصر، نديم إلياس، أمس الجمعة، إن "جهود وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، نجحت في إنهاء أزمة تعليق دخول المنتجات المصرية إلى المغرب، مما انعكس إيجابا على التبادل التجاري بين البلدين".
وأكد إلياس على "سماح الجانب المغربي بدخول منتجات التغليف بجميع أشكالها، مما يعزز العلاقات التجارية"، كاشفا عن ارتفاع صادرات قطاع التغليف والطباعة المصري إلى المغرب بنسبة 9% لتصل إلى 34.6 مليون دولار في عام 2024، وفقا لوسائل إعلام
مصرية.
10 سبتمبر 2024, 14:07 GMT
وأشار إلياس إلى تفاهمات لتعزيز التعاون بين مصر والمغرب، تشمل زيادة البعثات التجارية وتبادل الخبرات، معربًا عن تفاؤله بمستقبل العلاقات التجارية بين البلدين.
كما شدد على أهمية قطاع التغليف والطباعة في دعم الصادرات المصرية، إذ نمت بنسبة 7% لتسجل 950.9 مليون دولار في 2024.
وكان المغرب، قد علق رسميا ولأول مرة، يوم الخميس الماضي، على وجود "خلافات تجارية" بينه وبين مصر
.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى باتياس، في مؤتمر صحفي أسبوعي، بأن "المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، تجمعهما العديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية"، مشيرًا إلى أنه "من الطبيعي أن تظهر بعض المشكلات من حين لآخر في تطبيق بعض هذه الاتفاقيات"، وفقا لصحيفة
"هسبريس" المغربية.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة المغربية، بأنه "سيتم عقد اجتماع مشترك مساء اليوم الخميس، برئاسة وزير التجارة والصناعة المغربي، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية في مصر، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمصر".
وكانت بعض وسائل الإعلام المصرية، قد أفادت بأن المغرب قرر فرض حظر على البضائع المصرية، ومنعها من الوصول إلى السوق المغربية، ما أثار جدلًا حول خلافات متعلقة بتطبيق اتفاقية "أغادير" للتبادل الحر.