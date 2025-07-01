الشركات السعودية تسعى لتوطين التكنولوجيا الروسية
© Photoالدكتور عقيل الشمري، المشارك ضمن الوفد السعودي في المنتدى الزراعي
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أكد الدكتور عقيل الشمري، المشارك ضمن الوفد السعودي في المنتدى الزراعي الأول بين روسيا والسعودية، أن "الشركات السعودية تسعى لتوطين التكنولوجيا الروسية في يد المواطنين السعوديين".
وقال الشمري، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "السعودية ستكون ضيفة الشرف على المنتدى الصناعي الدولي في يكاتيرنبورغ الشهر الجاري، وكذلك ضيفة الشرف على منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في بطرسبورغ العام المقبل، ما يدل على رغبة البلدين في تعزيز العلاقات".
📹 صرح الدكتور عقيل الشمري، المشارك ضمن الوفد السعودي في الملتقى الزراعي الأول بين روسيا الاتحادية والمملكة العربية السعودية، والمنعقد في العاصمة موسكو ، في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، بأن "الشركات السعودية تسعى لتوطين التكنولوجيا الروسية في يد المواطنين السعوديين". https://t.co/XeaRaDqFq1 pic.twitter.com/l1synNV5f7— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 1, 2025
ويعد المنتدى أول منتدى صناعة زراعية دوليا يهدف لتطوير التعاون بين روسيا والسعودية في مجال الزراعة الابتكارية. ويعقد في موسكو في الفترة من 30 يونيو إلى 2 يوليو/ تموز الجاري.
ويشكل المنتدى منصة منهجية لإطلاق المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا وتوسيع قنوات التصدير الروسية، كما يوفر فرصة لتبادل الابتكارات التكنولوجية العالية وإنشاء برامج بحثية مشتركة.
ويعد المنتدى حصيلة عمل استمر 3 سنوات تضم تحضيرات ومشاورات وعملا منهجيا يهدف إلى إنشاء قناة مستدامة للتعاون الثنائي بين روسيا ودول الخليج في مجال الأمن الغذائي ذي الأهمية الاستراتيجية.