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السعودية ضيفة شرف لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026
السعودية ضيفة شرف لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026
سبوتنيك عربي
أعلنت اللجنة المنظمة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أن المملكة العربية السعودية ستكون الدولة ضيفة الشرف في المنتدى في العام القادم 2026. 21.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-21T11:32+0000
2025-06-21T11:32+0000
2025-06-21T12:45+0000
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أخبار السعودية اليوم
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
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وقال أنطون كوبياكوف، مستشار رئيس روسيا الاتحادية والأمين التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بأن المملكة العربية السعودية ستكون ضيف شرف على منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في عام 2026.وقال أنطون كوبياكوف أن المنتدى الدولي الأول للنقل والخدمات اللوجستية، سيعقد في سان بطرسبورغ في أبريل/ نيسان 2026.ويعتبر منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بمثابة تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا بين 18 و21 يونيو/ حزيران الجاري. وهو نقاش مفتوح حول القيم المشتركة التي تشكل أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب.بث مباشر...أنشطة وفعاليات مميزة في اليوم الرابع لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
السعودية ضيفة شرف لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026
11:32 GMT 21.06.2025 (تم التحديث: 12:45 GMT 21.06.2025)
أعلنت اللجنة المنظمة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أن المملكة العربية السعودية ستكون الدولة ضيفة الشرف في المنتدى في العام القادم 2026.
وقال أنطون كوبياكوف، مستشار رئيس روسيا الاتحادية والأمين التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بأن المملكة العربية السعودية ستكون ضيف شرف على منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في عام 2026.
وأضاف كوبياكوف في تصريح للصحفيين: "من الدول الصديقة وغير الصديقة، 144 دولة أرسلت وفودها".
وتستمر فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، حيث يشهد اليوم الرابع أنشطة متنوعة وحورات مختلفة، حيث يناقش هذا العام موضوعا رئيسيا بعنوان "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".
وقال أنطون كوبياكوف أن المنتدى الدولي الأول للنقل والخدمات اللوجستية، سيعقد في سان بطرسبورغ في أبريل/ نيسان 2026.
وصرح كوبياكوف للصحفيين قائلاً: "قررت حكومة روسيا إطلاق صيغة جديدة في عام 2026، وهي المنتدى الدولي للنقل والخدمات اللوجستية، ونخطط لعقده هنا في سان بطرسبورغ، في أبريل تقريبا".
ويعتبر منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بمثابة تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا بين 18 و21 يونيو/ حزيران الجاري. وهو نقاش مفتوح حول القيم المشتركة التي تشكل أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب.