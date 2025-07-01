https://sarabic.ae/20250701/مدير-مركز-الدراسات-العربية-الأوراسية-العلاقات-الروسية-السعودية-تزدهر-في-المجالات-كافة--1102257814.html

مدير مركز الدراسات العربية الأوراسية: العلاقات الروسية السعودية تزدهر في المجالات كافة

مدير مركز الدراسات العربية الأوراسية: العلاقات الروسية السعودية تزدهر في المجالات كافة

سبوتنيك عربي

أكد مدير مركز الدراسات العربية الأوراسية ديمتري بريجع، أن "العلاقات الروسية السعودية، تشهد تطورا ملحوظا في كافة المجالات بما فيه القطاع الزراعي"، مشيرًا إلى... 01.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-01T15:49+0000

2025-07-01T15:49+0000

2025-07-01T16:00+0000

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وأشار بريجع في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إلى "أهمية الأمن الغذائي في التغيرات المناخية الحاصلة في العالم"، لافتًا إلى "وجود رؤية سعودية واضحة لحل المشاكل المناخية كالتشجير وملف الزراعة".وأشار بريجع إلى أن "السعودية ستكون ضيفة الشرف على المنتدى الصناعي الدولي في يكاتيرنبورغ الشهر الجاري، وكذلك ضيفة الشرف على منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في بطرسبورغ العام المقبل، ما يدل على رغبة البلدين في تعزيز العلاقات".ويشكل المنتدى منصة منهجية لإطلاق المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا وتوسيع قنوات التصدير الروسية، كما يوفر فرصة لتبادل الابتكارات التكنولوجية العالية وإنشاء برامج بحثية مشتركة.ويعد المنتدى حصيلة عمل استمر 3 سنوات تضم تحضيرات ومشاورات وعملا منهجيا يهدف إلى إنشاء قناة مستدامة للتعاون الثنائي بين روسيا ودول الخليج في مجال الأمن الغذائي ذي الأهمية الاستراتيجية.

https://sarabic.ae/20250512/صنع-في-روسيا-يقدم-أفضل-المنتجات-الروسية-في-معرض-الغذاء-السعودي-2025-في-الرياض-1100443971.html

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