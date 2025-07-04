https://sarabic.ae/20250704/مباشر-لافروف-يجري-محادثات-مع-نظيره-السعودي-في-موسكو-عاجل--1102340433.html
لافروف: نأمل في زيارة ولي عهد السعودية إلى القمة الروسية العربية الأولى
لافروف: نأمل في زيارة ولي عهد السعودية إلى القمة الروسية العربية الأولى
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، عن أن روسيا تأمل أن يحضر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان القمة الروسية العربية الأولى التي ستعقد في 15... 04.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-04T08:42+0000
2025-07-04T08:42+0000
2025-07-04T09:40+0000
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قال لافروف في محادثات مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود: "تم الاتفاق على عقد أول قمة روسية-عربية، في موسكو في 15 أكتوبر".وبحسب لافرف فإنه سيُعقد في سوتشي11 سبتمبر في هذا العام، الاجتماع الوزاري الثامن للحوار الاستراتيجي "روسيا مجلس التعاون الخليجي".ورحب لافروف بقرار المملكة في المشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته التاسعة والعشرين، بضفتها دولة ضيف الشرف. ووفقا له، فإنه سيتم مناقشة القضايا الدولية والإقليمية وقضايا التعاون الثنائي.وهنأ لافروف نظيره السعودي، بفوز نادي الهلال السعودي على نادي مانشيستر سيتي في بطولة كأس العالم للأندية.وأشار بن فيصل إلى أن السنة القادمة ستكون 100 عام على هذه العلاقة (العلاقة الروسية -السعودية)، وأكد أن هذه العلاقة علاقة وطيدة وتتعزز وتتنامى برغم التحديات.واستقبل وزير الخارجية لافروف نظيره السعودي في مقر وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو.من المتوقع أن يناقشا تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وأهم القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعقب المحادثات، سيعقدان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا.وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يوم أمس الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية.وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد تلقى، الأحد الماضي، رسالة خطية من نظيره الروسي سيرغي لافروف، تناولت العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.الخارجية الروسية: لافروف يجري محادثات مع نظيره السعودي غدا الجمعةوزير الخارجية السعودي يصل إلى موسكو في زيارة رسمية لبحث العلاقات والقضايا الإقليمية
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لافروف يجري محادثات مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود في موسكو
سبوتنيك عربي
لافروف يجري محادثات مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود في موسكو
2025-07-04T08:42+0000
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لافروف: نأمل في زيارة ولي عهد السعودية إلى القمة الروسية العربية الأولى
08:42 GMT 04.07.2025 (تم التحديث: 09:40 GMT 04.07.2025)
أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، عن أن روسيا تأمل أن يحضر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان القمة الروسية العربية الأولى التي ستعقد في 15 أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام في موسكو.
قال لافروف في محادثات مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود: "تم الاتفاق على عقد أول قمة روسية-عربية، في موسكو في 15 أكتوبر".
وأشار لافروف أن موسكو تأمل بمشاركة ولي عهد المملكة في القمة الروسية العربية المرتقبة.
وبحسب لافرف فإنه سيُعقد في سوتشي11 سبتمبر في هذا العام، الاجتماع الوزاري الثامن للحوار الاستراتيجي "روسيا مجلس التعاون الخليجي".
ورحب لافروف بقرار المملكة في المشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته التاسعة والعشرين، بضفتها دولة ضيف الشرف.
وأشار إلى أن ذلك سيحدث في السنة التي ستحتفل فيها روسيا والممكلة العربية السعودية بذكرى الـ100 عام على إقامة العلاقات الروسية السعودية الدبلوماسية.
ووفقا له، فإنه سيتم مناقشة القضايا الدولية والإقليمية وقضايا التعاون الثنائي.
وهنأ لافروف نظيره السعودي، بفوز نادي الهلال السعودي على نادي مانشيستر سيتي في بطولة كأس العالم للأندية.
وشكر بن فرحان آل سعود نظيره الروسي على الاستقبال، وقال: "يسعدني أن نلتقى اليوم للتأكيد على عمق العلاقة المتميزة بين البلدين، وحرصنا المشترك على تطوريرها، ولتبادل وجهات النظر حول القضايا المشتركة والتحديات الإقليمية والدولية في هذه المرحلة المهمة في العالم".
وأشار بن فيصل إلى أن السنة القادمة ستكون 100 عام على هذه العلاقة (العلاقة الروسية -السعودية)، وأكد أن هذه العلاقة علاقة وطيدة وتتعزز وتتنامى برغم التحديات.
واستقبل وزير الخارجية لافروف نظيره السعودي في مقر وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو.
من المتوقع أن يناقشا تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وأهم القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعقب المحادثات، سيعقدان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا.
وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يوم أمس الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد تلقى، الأحد الماضي، رسالة خطية من نظيره الروسي سيرغي لافروف، تناولت العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.