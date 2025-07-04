لافروف: نأمل في زيارة ولي عهد السعودية إلى القمة الروسية العربية الأولى

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
16:03 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
زيلينسكي تحت الضغط الأوروبي، هل يغير موقفه؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مقترح ويتكوف المعدل.. هل يقود لوقف إطلاق النار الدائم في غزة؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراع الرياضيات والحقائق المثيرة عن مقدمي الأكسجين لنا
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:37 GMT
23 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
16:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
مقترح ويتكوف المعدل.. هل يقود لوقف إطلاق النار الدائم في غزة؟
16:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:49 GMT
10 د
مساحة حرة
تحذير من كارثة إنسانية في دارفور السودانية
18:00 GMT
30 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250704/مباشر-لافروف-يجري-محادثات-مع-نظيره-السعودي-في-موسكو-عاجل--1102340433.html
لافروف: نأمل في زيارة ولي عهد السعودية إلى القمة الروسية العربية الأولى
لافروف: نأمل في زيارة ولي عهد السعودية إلى القمة الروسية العربية الأولى
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، عن أن روسيا تأمل أن يحضر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان القمة الروسية العربية الأولى التي ستعقد في 15... 04.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-04T08:42+0000
2025-07-04T09:40+0000
روسيا
السعودية
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/04/1102346083_0:193:2956:1856_1920x0_80_0_0_e6d58f83c98211ef678a80c3119da18d.jpg
قال لافروف في محادثات مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود: "تم الاتفاق على عقد أول قمة روسية-عربية، في موسكو في 15 أكتوبر".وبحسب لافرف فإنه سيُعقد في سوتشي11 سبتمبر في هذا العام، الاجتماع الوزاري الثامن للحوار الاستراتيجي "روسيا مجلس التعاون الخليجي".ورحب لافروف بقرار المملكة في المشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته التاسعة والعشرين، بضفتها دولة ضيف الشرف. ووفقا له، فإنه سيتم مناقشة القضايا الدولية والإقليمية وقضايا التعاون الثنائي.وهنأ لافروف نظيره السعودي، بفوز نادي الهلال السعودي على نادي مانشيستر سيتي في بطولة كأس العالم للأندية.وأشار بن فيصل إلى أن السنة القادمة ستكون 100 عام على هذه العلاقة (العلاقة الروسية -السعودية)، وأكد أن هذه العلاقة علاقة وطيدة وتتعزز وتتنامى برغم التحديات.واستقبل وزير الخارجية لافروف نظيره السعودي في مقر وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو.من المتوقع أن يناقشا تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وأهم القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعقب المحادثات، سيعقدان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا.وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يوم أمس الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية.وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد تلقى، الأحد الماضي، رسالة خطية من نظيره الروسي سيرغي لافروف، تناولت العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.الخارجية الروسية: لافروف يجري محادثات مع نظيره السعودي غدا الجمعةوزير الخارجية السعودي يصل إلى موسكو في زيارة رسمية لبحث العلاقات والقضايا الإقليمية
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لافروف يجري محادثات مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود في موسكو
سبوتنيك عربي
لافروف يجري محادثات مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود في موسكو
2025-07-04T08:42+0000
true
PT9M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/04/1102346083_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_8a8a900741b1945113e22da27067d3d2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, السعودية, العالم, العالم العربي, видео
روسيا, السعودية, العالم, العالم العربي, видео

لافروف: نأمل في زيارة ولي عهد السعودية إلى القمة الروسية العربية الأولى

08:42 GMT 04.07.2025 (تم التحديث: 09:40 GMT 04.07.2025)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، عن أن روسيا تأمل أن يحضر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان القمة الروسية العربية الأولى التي ستعقد في 15 أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام في موسكو.
قال لافروف في محادثات مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود: "تم الاتفاق على عقد أول قمة روسية-عربية، في موسكو في 15 أكتوبر".

وأشار لافروف أن موسكو تأمل بمشاركة ولي عهد المملكة في القمة الروسية العربية المرتقبة.

© Ruptly
وبحسب لافرف فإنه سيُعقد في سوتشي11 سبتمبر في هذا العام، الاجتماع الوزاري الثامن للحوار الاستراتيجي "روسيا مجلس التعاون الخليجي".
ورحب لافروف بقرار المملكة في المشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته التاسعة والعشرين، بضفتها دولة ضيف الشرف.

وأشار إلى أن ذلك سيحدث في السنة التي ستحتفل فيها روسيا والممكلة العربية السعودية بذكرى الـ100 عام على إقامة العلاقات الروسية السعودية الدبلوماسية.

ووفقا له، فإنه سيتم مناقشة القضايا الدولية والإقليمية وقضايا التعاون الثنائي.
وهنأ لافروف نظيره السعودي، بفوز نادي الهلال السعودي على نادي مانشيستر سيتي في بطولة كأس العالم للأندية.

وشكر بن فرحان آل سعود نظيره الروسي على الاستقبال، وقال: "يسعدني أن نلتقى اليوم للتأكيد على عمق العلاقة المتميزة بين البلدين، وحرصنا المشترك على تطوريرها، ولتبادل وجهات النظر حول القضايا المشتركة والتحديات الإقليمية والدولية في هذه المرحلة المهمة في العالم".

وأشار بن فيصل إلى أن السنة القادمة ستكون 100 عام على هذه العلاقة (العلاقة الروسية -السعودية)، وأكد أن هذه العلاقة علاقة وطيدة وتتعزز وتتنامى برغم التحديات.
واستقبل وزير الخارجية لافروف نظيره السعودي في مقر وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو.
من المتوقع أن يناقشا تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وأهم القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعقب المحادثات، سيعقدان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا.
وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يوم أمس الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد تلقى، الأحد الماضي، رسالة خطية من نظيره الروسي سيرغي لافروف، تناولت العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.
الخارجية الروسية: لافروف يجري محادثات مع نظيره السعودي غدا الجمعة
وزير الخارجية السعودي يصل إلى موسكو في زيارة رسمية لبحث العلاقات والقضايا الإقليمية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала