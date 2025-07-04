https://sarabic.ae/20250704/مباشر-لافروف-يجري-محادثات-مع-نظيره-السعودي-في-موسكو-عاجل--1102340433.html

لافروف: نأمل في زيارة ولي عهد السعودية إلى القمة الروسية العربية الأولى

لافروف: نأمل في زيارة ولي عهد السعودية إلى القمة الروسية العربية الأولى

سبوتنيك عربي

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، عن أن روسيا تأمل أن يحضر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان القمة الروسية العربية الأولى التي ستعقد في 15... 04.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-04T08:42+0000

2025-07-04T08:42+0000

2025-07-04T09:40+0000

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قال لافروف في محادثات مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود: "تم الاتفاق على عقد أول قمة روسية-عربية، في موسكو في 15 أكتوبر".وبحسب لافرف فإنه سيُعقد في سوتشي11 سبتمبر في هذا العام، الاجتماع الوزاري الثامن للحوار الاستراتيجي "روسيا مجلس التعاون الخليجي".ورحب لافروف بقرار المملكة في المشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته التاسعة والعشرين، بضفتها دولة ضيف الشرف. ووفقا له، فإنه سيتم مناقشة القضايا الدولية والإقليمية وقضايا التعاون الثنائي.وهنأ لافروف نظيره السعودي، بفوز نادي الهلال السعودي على نادي مانشيستر سيتي في بطولة كأس العالم للأندية.وأشار بن فيصل إلى أن السنة القادمة ستكون 100 عام على هذه العلاقة (العلاقة الروسية -السعودية)، وأكد أن هذه العلاقة علاقة وطيدة وتتعزز وتتنامى برغم التحديات.واستقبل وزير الخارجية لافروف نظيره السعودي في مقر وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو.من المتوقع أن يناقشا تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وأهم القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعقب المحادثات، سيعقدان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا.وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يوم أمس الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية.وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد تلقى، الأحد الماضي، رسالة خطية من نظيره الروسي سيرغي لافروف، تناولت العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.الخارجية الروسية: لافروف يجري محادثات مع نظيره السعودي غدا الجمعةوزير الخارجية السعودي يصل إلى موسكو في زيارة رسمية لبحث العلاقات والقضايا الإقليمية

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لافروف يجري محادثات مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود في موسكو سبوتنيك عربي لافروف يجري محادثات مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود في موسكو 2025-07-04T08:42+0000 true PT9M38S

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