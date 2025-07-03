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https://sarabic.ae/20250703/وزير-الخارجية-السعودي-يصل-موسكو-في-زيارة-رسمية-لبحث-العلاقات-والقضايا-الإقليمية-1102326406.html
وزير الخارجية السعودي يصل إلى موسكو في زيارة رسمية لبحث العلاقات والقضايا الإقليمية
وزير الخارجية السعودي يصل إلى موسكو في زيارة رسمية لبحث العلاقات والقضايا الإقليمية
سبوتنيك عربي
وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية. 03.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-03T18:19+0000
2025-07-03T18:48+0000
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وفي بيان رسمي، ذكرت وزارة الخارجية السعودية أن الزيارة تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وروسيا.وأضافت أن بن فرحان سيناقش أيضا في روسيا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد تلقى، الأحد الماضي، رسالة خطية من نظيره الروسي سيرغي لافروف، تناولت العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.وقد تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية السعودي، المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله سفير روسيا لدى المملكة، سيرغي كوزلوف، في مقر الوزارة بالرياض، في لقاء يعكس متانة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين الرياض وموسكو، وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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السعودية, روسيا, العالم العربي, الأخبار, العالم
السعودية, روسيا, العالم العربي, الأخبار, العالم

وزير الخارجية السعودي يصل إلى موسكو في زيارة رسمية لبحث العلاقات والقضايا الإقليمية

18:19 GMT 03.07.2025 (تم التحديث: 18:48 GMT 03.07.2025)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayلحظة وصول وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إلى العاصمة اللبنانية بيروت
لحظة وصول وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية.
وفي بيان رسمي، ذكرت وزارة الخارجية السعودية أن الزيارة تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وروسيا.
وأضافت أن بن فرحان سيناقش أيضا في روسيا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
من جانبها، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيجري يوم غد الجمعة، محادثات مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد تلقى، الأحد الماضي، رسالة خطية من نظيره الروسي سيرغي لافروف، تناولت العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.
وقد تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية السعودي، المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله سفير روسيا لدى المملكة، سيرغي كوزلوف، في مقر الوزارة بالرياض، في لقاء يعكس متانة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.
وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين الرياض وموسكو، وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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