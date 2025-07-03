https://sarabic.ae/20250703/الخارجية-الروسية-لافروف-يجري-محادثات-مع-نظيره-السعودي-غدا-الجمعة-1102328410.html
الخارجية الروسية: لافروف يجري محادثات مع نظيره السعودي غدا الجمعة
الخارجية الروسية: لافروف يجري محادثات مع نظيره السعودي غدا الجمعة
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيجري يوم غد الجمعة، محادثات مع وزير الخارجية... 03.07.2025, سبوتنيك عربي
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2025-07-03T19:11+0000
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وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "غدا ستجري المحادثات".وفي بيان رسمي، ذكرت وزارة الخارجية السعودية أن الزيارة تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وروسيا.وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد تلقى، الأحد الماضي، رسالة خطية من نظيره الروسي سيرغي لافروف، تناولت العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.وزير الخارجية السعودي يصل إلى موسكو في زيارة رسمية لبحث العلاقات والقضايا الإقليميةوزير الصناعة السعودي يترأس وفد المملكة إلى معرض "إينوبروم"
https://sarabic.ae/20250703/وزير-الخارجية-السعودي-يصل-موسكو-في-زيارة-رسمية-لبحث-العلاقات-والقضايا-الإقليمية-1102326406.html
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روسيا, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
الخارجية الروسية: لافروف يجري محادثات مع نظيره السعودي غدا الجمعة
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيجري يوم غد الجمعة، محادثات مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "غدا ستجري المحادثات".
وفي وقت سابق من اليوم، وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية.
وفي بيان رسمي، ذكرت وزارة الخارجية السعودية أن الزيارة تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وروسيا.
وأضافت أن بن فرحان سيناقش أيضا في روسيا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد تلقى، الأحد الماضي، رسالة خطية من نظيره الروسي سيرغي لافروف، تناولت العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.