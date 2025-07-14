https://sarabic.ae/20250714/وزير-الصناعة-السعودي-لـسبوتنيك-نعمل-على-تعزيز-الشراكة-مع-روسيا-وتوسيع-دور-شركاتها-في-المملكة-1102583474.html
وزير الصناعة السعودي لـ"سبوتنيك": نعمل على تعزيز الشراكة مع روسيا وتوسيع دور شركاتها في المملكة
وزير الصناعة السعودي لـ"سبوتنيك": نعمل على تعزيز الشراكة مع روسيا وتوسيع دور شركاتها في المملكة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، أن بلاده تولي اهتماما كبيرا لتعزيز الشراكة مع روسيا الاتحادية، في قطاعات مختلفة، خاصة في ما... 14.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-14T11:00+0000
2025-07-14T11:00+0000
2025-07-14T11:00+0000
روسيا
السعودية
قطاع الصناعة
التعدين
الاستثمارات
الشركات الروسية
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وأعرب الخريف، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، عن سعادته بترأس وفد بلاده في معرض "إينوبروم 2025"، واصفًا ذلك بـ"المهمة التاريخية وهي أن نكون شركاء في معرض إينوبروم، الذي استطاع خلال فترة 15 عاما أن يكون له حضور متميز، ويعكس القدرات الصناعية الموجودة في روسيا".وأوضح الخريف أن مشاركة بلاده لم تقتصر على وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وإنما شملت مجموعة من الوزارات كالطاقة والاستثمار والسياحة، مشيرًا أيضا إلى مشاركة "أكثر من 8 جهات حكومية مسؤولة عن القطاع الصناعي وتخدم القطاع الصناعي، وأكثر من 20 شركة شاركت تحت مظلة "صنع في السعودية"، كما شاركنا بمنصة "استثمر في السعودية"، لتحديد الفرص الاستثمارية".وشدد الوزير السعودي على أن بلاده تولي اهتماما بالعمل مع الشركات والقطاع الحكومي الروسي في كل ما يتعلق بالصناعات المرتبطة بالمعادن، خاصة أن روسيا لديها خبرة في هذا المجال، فقد استطاعت الاستفادة من الثروات الطبيعية المعدنية وتحويلها إلى منتجات صناعية عالية القيمة كالتيتانيوم، الذي يعد مادة مهمة جدا وحساسة، وتدخل في صناعات بالغة الأهمية في قطاعات مهمة مثل الطيران والتقنية بشكل عام.وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أنه "يجري العمل حاليًا على وجود شركات بين شركات السعودية التي تنتج رغوة التيتانيوم لتطوير المنتجات في الـ"داونستريم" أو في سلسلة القيمة"، كما أشار إلى "وجود تعاون أيضا في قطاع الألمنيوم، حيث تم عقد لقاء مع جمعية مصنعين الألمنيوم في روسيا، والتي تضم حوالي 130 شركة، وتم الاتفاق على تحديد بعض الشركات، التي لديها تقنيات متقدمة لتتمكن المملكة الاستفادة منها".وأشار إلى أن "قطاع الأمن السيبراني الروسي، يعتبر من القطاعات المتقدمة، وهناك شركات متقدمة في روسيا تعمل في المملكة، بالإضافة لقطاع المعادن والأدوية والمعدات الطبية، الطائرات دون طيار والمسيرات، بالإضافة لعدد كبير جدا من الفرص"، وتابع: "أنا متأكد أن زملائي الذين شاركوا معنا في وفد المملكة لمعرض "إينوبروم"، سيعودون بكثير من الأفكار".وأكد الخريف أن "هناك توجه سعودي لجذب الشركات الروسية للعمل في المملكة، حيث توجد لقاءات مستمرة بين وزارة الاستثمار السعودية ورجال الأعمال والمستثمرين الروس"، وأردف: " قبل أسبوعين تم الترخيص لإحدى الشركات الروسية بالعمل في قطاع التعدين، ونتطلع لزيادة التعاون بشكل أكبر".وأضاف: "لذلك نجد أن معظم الشركات العالمية تنظر بجدية للمملكة، وإمكانية التوسع في السوق السعودي الذي يتطور بشكل كبير، بسبب التطور الاقتصادي والنمو السكاني والسياسات الحديثة، التي حفّزت الكثير من القطاعات، وخاصة القطاع الصناعي".ولفت وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إلى أن "الاستراتيجية الصناعية، مدعومة بمجموعة من الحوافز والسياسات تدفعها للنمو، ناهيك عن وجود استراتيجية توطين لتخفيف الاعتماد على الاستيراد، وسياسات مرتبطة بالمحتوى المحلي، واستراتيجية واضحة وطموحة تجاه التصدير، في ظل إمكانيات تمكّن المملكة من بناء قدرات صناعية والوصول للعالم".وردا على سؤال، عن تقييمه للاستثمارات في الظروف الحالية، خاصة في ظل سعي جهات سعودية مختلفة لجذب الاستثمارات الروسية، كالهيئة السعودية للمدن الصناعية لمناطق التقنية، أكد الخريف أن "هناك جهات كثيرة تنتظر فرص التعاون مع روسيا، وعلى رأسها وزارة الاستثمار، وهي وزارة رسمية".وأضاف الخريف: "أما هيئة المدن، التي أترأسها، والمعنية بتطوير المدن الصناعية، تسعى إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة في هذه المدن الصناعية ومن ضمنها مراكز الأبحاث، مراكز التطوير وقدرات البشرية، الخدمات الصناعية، ولذلك يبحث الزملاء في "المدن" عن شركاء، ومن المقرر أن يتم توقيع اتفاقية مع أحد الجهات الحكومية التابعة لموسكو، وهي معنية بريادة الأعمال وتشجيع رواد الأعمال لدخول الصناعة".وأردف: "كما التقينا وزير الصناعة (الروسي أنطون أليخانوف)، وبحثنا آلية العمل المشترك، خاصة في ما يتعلق بالجهد المتواصل الذي يبذله فريق العمل من الجانبين لفتح أفاق التعاون، وتحديد مشاريع مشتركة تعود بالمنفعة للبلدين"، كما أشار الوزير الخريف إلى لقائه مع وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي ألكسندر كوزلوف، حيث تمت "مناقشة قطاع التعدين والمسجد الجيولوجي، وكيفية التجهيز لمشاركة روسيا في مؤتمر "مستقبل المعادن" في مطلع العام القادم".وبحسب الخريف، استراتيجية السعودية في هذا القطاع مبنية على 3 مسارات، الأول هو الاستكشاف والمسح الجيولوجي، وهو محاولة معرفة ما لدى المملكة من ثروات طبيعية، والثاني مبني على تعديل أو عمل إعادة هيكلة للجانب التشريعي للقطاع، ابتداء من نظام الاستثمار التعديني الجديد، المعني بتوضيح العلاقة ما بين المستثمر في القطاع وما بين الدولة التي ترخص وحقوق كل طرف، ويعتبر نظام الاستثمار التعديني في المملكة من أفضل أنظمة الاستثمار التعديني في العالم.وأردف: "جزء من زيارتنا إلى روسيا، مخصص للاجتماع مع الشركات"، مشيرًا إلى أن وفد بلاده عقد "اجتماعا يوم أمس مع أكبر شركات في قطاع الألماس وفي قطاع التيتانيوم وفي قطاع الذهب، وكل الشركات الروسية متحمسة لدخول السوق (السعودية)".وأضاف: "ناهيك أن القطاع الصناعي يوفر فرص وظيفية نوعية لأبناء وبنات المملكة، ولذلك نقوم بالتركيز في هذا القطاع على نقل تقنيات حديثة واستخدام التقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي واتباع ثلاثية الأبعاد، التي تتناسب مع نوعية القوى العاملة السعودية"، كاشفًا أنه "يتم العمل على تقليل الاعتماد على اليد العاملة الرخيصة، التي يتم استقدامها من خارج المملكة".
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روسيا, السعودية, قطاع الصناعة, التعدين, الاستثمارات, الشركات الروسية
روسيا, السعودية, قطاع الصناعة, التعدين, الاستثمارات, الشركات الروسية
وزير الصناعة السعودي لـ"سبوتنيك": نعمل على تعزيز الشراكة مع روسيا وتوسيع دور شركاتها في المملكة
حصري
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، أن بلاده تولي اهتماما كبيرا لتعزيز الشراكة مع روسيا الاتحادية، في قطاعات مختلفة، خاصة في ما يتعلق بالصناعات المرتبطة بالمعادن، مشددًا على أهمية جذب الشركات الروسية وتوسيع دورها في المملكة.
وأعرب الخريف، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، عن سعادته بترأس وفد بلاده في معرض "إينوبروم 2025"، واصفًا ذلك بـ"المهمة التاريخية وهي أن نكون شركاء في معرض إينوبروم، الذي استطاع خلال فترة 15 عاما أن يكون له حضور متميز
، ويعكس القدرات الصناعية الموجودة في روسيا".
وأوضح الوزير السعودي أن "تجربة السعودية ممتازة، ابتداء من التنظيم المسبق للمعرض، ونوعية المشاركين، ونوعية الصناعات المختارة، ونوعية التقنيات"، معربًا عن سعادته "بالحضور الذي كان كبيرا جدا".
وأوضح الخريف أن مشاركة بلاده لم تقتصر على وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وإنما شملت مجموعة من الوزارات كالطاقة والاستثمار والسياحة، مشيرًا أيضا إلى مشاركة "أكثر من 8 جهات حكومية مسؤولة عن القطاع الصناعي وتخدم القطاع الصناعي، وأكثر من 20 شركة شاركت تحت مظلة "صنع في السعودية"، كما شاركنا بمنصة "استثمر في السعودية"، لتحديد الفرص الاستثمارية".
وأضاف الوزير الخريف: "حاولنا الاستفادة من هذه المشاركة بإبراز الجانب السياحي للمملكة، وتنوع مناطقها"، وأردف: "نرحب بالسائح الروسي، وقد لاحظنا نموًا في السياحة من السعوديين إلى روسيا، لدرجة أصبحنا في مراكز متقدمة من حيث عدد السياح في روسيا".
وشدد الوزير السعودي على أن بلاده تولي اهتماما بالعمل مع الشركات والقطاع الحكومي الروسي في كل ما يتعلق بالصناعات المرتبطة بالمعادن، خاصة أن روسيا لديها خبرة في هذا المجال
، فقد استطاعت الاستفادة من الثروات الطبيعية المعدنية وتحويلها إلى منتجات صناعية عالية القيمة كالتيتانيوم، الذي يعد مادة مهمة جدا وحساسة، وتدخل في صناعات بالغة الأهمية في قطاعات مهمة مثل الطيران والتقنية بشكل عام.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أنه "يجري العمل حاليًا على وجود شركات بين شركات السعودية
التي تنتج رغوة التيتانيوم لتطوير المنتجات في الـ"داونستريم" أو في سلسلة القيمة"، كما أشار إلى "وجود تعاون أيضا في قطاع الألمنيوم، حيث تم عقد لقاء مع جمعية مصنعين الألمنيوم في روسيا، والتي تضم حوالي 130 شركة، وتم الاتفاق على تحديد بعض الشركات، التي لديها تقنيات متقدمة لتتمكن المملكة الاستفادة منها".
وحول المزايا التي تقدمها الشركات الروسية مقارنة بالشركات الدولية الأخرى التي لديها الخبرة ذاتها، قال الخريف: "يختلف كل قطاع عن آخر، إذ يوجد قطاعات تتميز فيها بعض الشركات الروسية، وقد لاحظنا ذلك من خلال زيارتنا لأجنحة المعرض، وأيضا من خلال تجربة سابقة في المملكة".
وأشار إلى أن "قطاع الأمن السيبراني الروسي، يعتبر من القطاعات المتقدمة، وهناك شركات متقدمة في روسيا تعمل في المملكة، بالإضافة لقطاع المعادن والأدوية والمعدات الطبية، الطائرات دون طيار والمسيرات، بالإضافة لعدد كبير جدا من الفرص"، وتابع: "أنا متأكد أن زملائي الذين شاركوا معنا في وفد المملكة لمعرض "إينوبروم"، سيعودون بكثير من الأفكار".
وأكد الخريف أن "هناك توجه سعودي لجذب الشركات الروسية للعمل في المملكة، حيث توجد لقاءات مستمرة بين وزارة الاستثمار السعودية
ورجال الأعمال والمستثمرين الروس"، وأردف: " قبل أسبوعين تم الترخيص لإحدى الشركات الروسية بالعمل في قطاع التعدين، ونتطلع لزيادة التعاون بشكل أكبر".
ورأى الخريف أن أبرز العوامل التي تدفع الشركات الروسية للاستثمار في السعودية، هو أن "المملكة تعد واحدة من الدول القليلة التي لديها فرص كبيرة جدا رغم التحديات العالمية، وهذه الفرص مبنية على قاعدة قوية من القدرات والإمكانات، ابتداء من الثروات الطبيعية الموجودة، وموقع المملكة الجغرافي، والإمكانات المالية وقدرة المملكة على الوصول إلى أسواق مختلفة".
وأضاف: "لذلك نجد أن معظم الشركات العالمية تنظر بجدية للمملكة، وإمكانية التوسع في السوق السعودي الذي يتطور بشكل كبير، بسبب التطور الاقتصادي والنمو السكاني والسياسات الحديثة، التي حفّزت الكثير من القطاعات، وخاصة القطاع الصناعي".
ولفت وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إلى أن "الاستراتيجية الصناعية، مدعومة بمجموعة من الحوافز والسياسات تدفعها للنمو، ناهيك عن وجود استراتيجية توطين لتخفيف الاعتماد على الاستيراد، وسياسات مرتبطة بالمحتوى المحلي، واستراتيجية واضحة وطموحة تجاه التصدير، في ظل إمكانيات تمكّن المملكة من بناء قدرات صناعية والوصول للعالم".
وشدد الخريف على أن بلاده "تبذل جهودا جبارة لدعم الاستقرار السياسي والنمو في المنطقة من خلال العمل على الشق السياسي والاقتصادي معًا"، معربًا عن سعادته "لما يحدث من تحسن في سوريا والعراق ولبنان"، وتمنّى ذلك "لليمن في المستقبل".
وردا على سؤال، عن تقييمه للاستثمارات في الظروف الحالية، خاصة في ظل سعي جهات سعودية مختلفة لجذب الاستثمارات الروسية، كالهيئة السعودية للمدن الصناعية لمناطق التقنية، أكد الخريف أن "هناك جهات كثيرة تنتظر فرص التعاون مع روسيا
، وعلى رأسها وزارة الاستثمار، وهي وزارة رسمية".
وأضاف الخريف: "أما هيئة المدن، التي أترأسها، والمعنية بتطوير المدن الصناعية، تسعى إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة في هذه المدن الصناعية ومن ضمنها مراكز الأبحاث، مراكز التطوير وقدرات البشرية، الخدمات الصناعية، ولذلك يبحث الزملاء في "المدن" عن شركاء، ومن المقرر أن يتم توقيع اتفاقية مع أحد الجهات الحكومية التابعة لموسكو، وهي معنية بريادة الأعمال وتشجيع رواد الأعمال لدخول الصناعة
".
وحول اللقاءات مع كبار المسؤولين الروس في موسكو، أكد الوزير السعودي أن "اللقاءات كانت مميزة"، مدللًا بزيارة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، لجناح المملكة، "حيث سمعنا منه رسائل رائعة تعزز التعاون بين البلدين والثقة المشتركة، ناهيك عن إشادته بالجهود التي تبذلها المملكة".
وأردف: "كما التقينا وزير الصناعة (الروسي أنطون أليخانوف)، وبحثنا آلية العمل المشترك، خاصة في ما يتعلق بالجهد المتواصل الذي يبذله فريق العمل من الجانبين لفتح أفاق التعاون، وتحديد مشاريع مشتركة تعود بالمنفعة للبلدين"، كما أشار الوزير الخريف إلى لقائه مع وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي ألكسندر كوزلوف، حيث تمت "مناقشة قطاع التعدين والمسجد الجيولوجي، وكيفية التجهيز لمشاركة روسيا في مؤتمر "مستقبل المعادن" في مطلع العام القادم".
وردًا على سؤال، ما هي استراتيجية المملكة العربية السعودية في جذب الاستثمارات والخبرات والتقنيات الأجنبية إلى قطاع التعدين الذي يعد أحد المحاور الرئيسية لـ"رؤية 2030"، خاصة فيما يتعلق بتطوير قدرات الاستخراج والتصنيع المحلي؟ أكد الوزير الخريف أن "قطاع التعدين شريك في تنويع القاعدة الاقتصادية".
وبحسب الخريف، استراتيجية السعودية في هذا القطاع مبنية على 3 مسارات، الأول هو الاستكشاف والمسح الجيولوجي، وهو محاولة معرفة ما لدى المملكة من ثروات طبيعية، والثاني مبني على تعديل أو عمل إعادة هيكلة للجانب التشريعي للقطاع، ابتداء من نظام الاستثمار التعديني الجديد
، المعني بتوضيح العلاقة ما بين المستثمر في القطاع وما بين الدولة التي ترخص وحقوق كل طرف، ويعتبر نظام الاستثمار التعديني في المملكة من أفضل أنظمة الاستثمار التعديني في العالم.
وأضاف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي: "المسار الثالث يتعلق بالشراكات حول العالم، شراكات مع القطاع الخاص وشراكات مع الدول، وقد أنشأنا ما يعرف اليوم بمنتدى "مستقبل المعادن"، وهو أصبح خلال فترة بسيطة أهم حدث في قطاع التعدين في العالم".
وأردف: "جزء من زيارتنا إلى روسيا
، مخصص للاجتماع مع الشركات"، مشيرًا إلى أن وفد بلاده عقد "اجتماعا يوم أمس مع أكبر شركات في قطاع الألماس وفي قطاع التيتانيوم وفي قطاع الذهب، وكل الشركات الروسية متحمسة لدخول السوق (السعودية)".
وتحدث الوزير الخريف، عن أهمية عقد شراكات في التصنيع والبتروكيميات، لأهميتها في تنويع القاعدة الاقتصادية وجعل المملكة تستفيد من بعض المزايا النسبية الموجودة لديها، مشيرًا إلى أن "المملكة غنية بالكثير من الثروات سواء النفط والغاز والبتروكيماويات والمعادن، بالإضافة إلى أن موقع المملكة الجغرافي موقع متميز يؤهلها أن تكون شريكا في حركة التجارة وفي حركة التصنيع وفي سلاسل الإمداد".
وأضاف: "ناهيك أن القطاع الصناعي يوفر فرص وظيفية نوعية لأبناء وبنات المملكة، ولذلك نقوم بالتركيز في هذا القطاع على نقل تقنيات حديثة واستخدام التقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي
واتباع ثلاثية الأبعاد، التي تتناسب مع نوعية القوى العاملة السعودية"، كاشفًا أنه "يتم العمل على تقليل الاعتماد على اليد العاملة الرخيصة، التي يتم استقدامها من خارج المملكة".