https://sarabic.ae/20250714/وزير-الصناعة-السعودي-لـسبوتنيك-نعمل-على-تعزيز-الشراكة-مع-روسيا-وتوسيع-دور-شركاتها-في-المملكة-1102583474.html

وزير الصناعة السعودي لـ"سبوتنيك": نعمل على تعزيز الشراكة مع روسيا وتوسيع دور شركاتها في المملكة

وزير الصناعة السعودي لـ"سبوتنيك": نعمل على تعزيز الشراكة مع روسيا وتوسيع دور شركاتها في المملكة

سبوتنيك عربي

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، أن بلاده تولي اهتماما كبيرا لتعزيز الشراكة مع روسيا الاتحادية، في قطاعات مختلفة، خاصة في ما... 14.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-14T11:00+0000

2025-07-14T11:00+0000

2025-07-14T11:00+0000

روسيا

السعودية

قطاع الصناعة

التعدين

الاستثمارات

الشركات الروسية

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وأعرب الخريف، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، عن سعادته بترأس وفد بلاده في معرض "إينوبروم 2025"، واصفًا ذلك بـ"المهمة التاريخية وهي أن نكون شركاء في معرض إينوبروم، الذي استطاع خلال فترة 15 عاما أن يكون له حضور متميز، ويعكس القدرات الصناعية الموجودة في روسيا".وأوضح الخريف أن مشاركة بلاده لم تقتصر على وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وإنما شملت مجموعة من الوزارات كالطاقة والاستثمار والسياحة، مشيرًا أيضا إلى مشاركة "أكثر من 8 جهات حكومية مسؤولة عن القطاع الصناعي وتخدم القطاع الصناعي، وأكثر من 20 شركة شاركت تحت مظلة "صنع في السعودية"، كما شاركنا بمنصة "استثمر في السعودية"، لتحديد الفرص الاستثمارية".وشدد الوزير السعودي على أن بلاده تولي اهتماما بالعمل مع الشركات والقطاع الحكومي الروسي في كل ما يتعلق بالصناعات المرتبطة بالمعادن، خاصة أن روسيا لديها خبرة في هذا المجال، فقد استطاعت الاستفادة من الثروات الطبيعية المعدنية وتحويلها إلى منتجات صناعية عالية القيمة كالتيتانيوم، الذي يعد مادة مهمة جدا وحساسة، وتدخل في صناعات بالغة الأهمية في قطاعات مهمة مثل الطيران والتقنية بشكل عام.وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أنه "يجري العمل حاليًا على وجود شركات بين شركات السعودية التي تنتج رغوة التيتانيوم لتطوير المنتجات في الـ"داونستريم" أو في سلسلة القيمة"، كما أشار إلى "وجود تعاون أيضا في قطاع الألمنيوم، حيث تم عقد لقاء مع جمعية مصنعين الألمنيوم في روسيا، والتي تضم حوالي 130 شركة، وتم الاتفاق على تحديد بعض الشركات، التي لديها تقنيات متقدمة لتتمكن المملكة الاستفادة منها".وأشار إلى أن "قطاع الأمن السيبراني الروسي، يعتبر من القطاعات المتقدمة، وهناك شركات متقدمة في روسيا تعمل في المملكة، بالإضافة لقطاع المعادن والأدوية والمعدات الطبية، الطائرات دون طيار والمسيرات، بالإضافة لعدد كبير جدا من الفرص"، وتابع: "أنا متأكد أن زملائي الذين شاركوا معنا في وفد المملكة لمعرض "إينوبروم"، سيعودون بكثير من الأفكار".وأكد الخريف أن "هناك توجه سعودي لجذب الشركات الروسية للعمل في المملكة، حيث توجد لقاءات مستمرة بين وزارة الاستثمار السعودية ورجال الأعمال والمستثمرين الروس"، وأردف: " قبل أسبوعين تم الترخيص لإحدى الشركات الروسية بالعمل في قطاع التعدين، ونتطلع لزيادة التعاون بشكل أكبر".وأضاف: "لذلك نجد أن معظم الشركات العالمية تنظر بجدية للمملكة، وإمكانية التوسع في السوق السعودي الذي يتطور بشكل كبير، بسبب التطور الاقتصادي والنمو السكاني والسياسات الحديثة، التي حفّزت الكثير من القطاعات، وخاصة القطاع الصناعي".ولفت وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إلى أن "الاستراتيجية الصناعية، مدعومة بمجموعة من الحوافز والسياسات تدفعها للنمو، ناهيك عن وجود استراتيجية توطين لتخفيف الاعتماد على الاستيراد، وسياسات مرتبطة بالمحتوى المحلي، واستراتيجية واضحة وطموحة تجاه التصدير، في ظل إمكانيات تمكّن المملكة من بناء قدرات صناعية والوصول للعالم".وردا على سؤال، عن تقييمه للاستثمارات في الظروف الحالية، خاصة في ظل سعي جهات سعودية مختلفة لجذب الاستثمارات الروسية، كالهيئة السعودية للمدن الصناعية لمناطق التقنية، أكد الخريف أن "هناك جهات كثيرة تنتظر فرص التعاون مع روسيا، وعلى رأسها وزارة الاستثمار، وهي وزارة رسمية".وأضاف الخريف: "أما هيئة المدن، التي أترأسها، والمعنية بتطوير المدن الصناعية، تسعى إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة في هذه المدن الصناعية ومن ضمنها مراكز الأبحاث، مراكز التطوير وقدرات البشرية، الخدمات الصناعية، ولذلك يبحث الزملاء في "المدن" عن شركاء، ومن المقرر أن يتم توقيع اتفاقية مع أحد الجهات الحكومية التابعة لموسكو، وهي معنية بريادة الأعمال وتشجيع رواد الأعمال لدخول الصناعة".وأردف: "كما التقينا وزير الصناعة (الروسي أنطون أليخانوف)، وبحثنا آلية العمل المشترك، خاصة في ما يتعلق بالجهد المتواصل الذي يبذله فريق العمل من الجانبين لفتح أفاق التعاون، وتحديد مشاريع مشتركة تعود بالمنفعة للبلدين"، كما أشار الوزير الخريف إلى لقائه مع وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي ألكسندر كوزلوف، حيث تمت "مناقشة قطاع التعدين والمسجد الجيولوجي، وكيفية التجهيز لمشاركة روسيا في مؤتمر "مستقبل المعادن" في مطلع العام القادم".وبحسب الخريف، استراتيجية السعودية في هذا القطاع مبنية على 3 مسارات، الأول هو الاستكشاف والمسح الجيولوجي، وهو محاولة معرفة ما لدى المملكة من ثروات طبيعية، والثاني مبني على تعديل أو عمل إعادة هيكلة للجانب التشريعي للقطاع، ابتداء من نظام الاستثمار التعديني الجديد، المعني بتوضيح العلاقة ما بين المستثمر في القطاع وما بين الدولة التي ترخص وحقوق كل طرف، ويعتبر نظام الاستثمار التعديني في المملكة من أفضل أنظمة الاستثمار التعديني في العالم.وأردف: "جزء من زيارتنا إلى روسيا، مخصص للاجتماع مع الشركات"، مشيرًا إلى أن وفد بلاده عقد "اجتماعا يوم أمس مع أكبر شركات في قطاع الألماس وفي قطاع التيتانيوم وفي قطاع الذهب، وكل الشركات الروسية متحمسة لدخول السوق (السعودية)".وأضاف: "ناهيك أن القطاع الصناعي يوفر فرص وظيفية نوعية لأبناء وبنات المملكة، ولذلك نقوم بالتركيز في هذا القطاع على نقل تقنيات حديثة واستخدام التقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي واتباع ثلاثية الأبعاد، التي تتناسب مع نوعية القوى العاملة السعودية"، كاشفًا أنه "يتم العمل على تقليل الاعتماد على اليد العاملة الرخيصة، التي يتم استقدامها من خارج المملكة".

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روسيا, السعودية, قطاع الصناعة, التعدين, الاستثمارات, الشركات الروسية