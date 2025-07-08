https://sarabic.ae/20250708/ميشوستين-ووزير-الصناعة-السعودي-يشاركان-في-معرض-إينوبروم-في-يكاترينبورغ-فيديو--1102480981.html
ميشوستين ووزير الصناعة السعودي يشاركان في معرض "إينوبروم" في يكاترينبورغ... فيديو
ميشوستين ووزير الصناعة السعودي يشاركان في معرض "إينوبروم" في يكاترينبورغ... فيديو
سبوتنيك عربي
يشارك رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ووزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية بندر بن إبراهيم الخريف، في معرض "إينوبروم" في... 08.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-08T11:35+0000
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وقال ميشوستين خلال الجلسة الاستراتيجية الرئيسية لمؤتمر "إنوبروم-2025" حول موضوع "الريادة التكنولوجية: الاختراق الصناعي" في يكاترينبورغ: "يحضر اليوم وفود رسمية من 17 دولة، بما في ذلك بيلاروسيا، كازاخستان، أوزبكستان، الصين، والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب ممثلين عن الأعمال من إيران، قطر، تركيا، وعدد من الدول الأخرى. ونحن سعداء برؤية كل من يتطلع إلى حوار بناء وتعاون متبادل المنفعة".
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ميشوستين ووزير الصناعة السعودي يشاركان في معرض "إينوبروم" في يكاترينبورغ
سبوتنيك عربي
ميشوستين ووزير الصناعة السعودي يشاركان في معرض "إينوبروم" في يكاترينبورغ
2025-07-08T11:35+0000
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, видео
روسيا, أخبار روسيا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, видео
ميشوستين ووزير الصناعة السعودي يشاركان في معرض "إينوبروم" في يكاترينبورغ... فيديو
11:35 GMT 08.07.2025 (تم التحديث: 11:38 GMT 08.07.2025)
يتبع
يشارك رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ووزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية بندر بن إبراهيم الخريف، في معرض "إينوبروم" في يكاترينبورغ.
وقال ميشوستين خلال الجلسة الاستراتيجية الرئيسية لمؤتمر "إنوبروم-2025" حول موضوع "الريادة التكنولوجية: الاختراق الصناعي" في يكاترينبورغ: "يحضر اليوم وفود رسمية من 17 دولة، بما في ذلك بيلاروسيا، كازاخستان، أوزبكستان، الصين، والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب ممثلين عن الأعمال من إيران، قطر، تركيا، وعدد من الدول الأخرى. ونحن سعداء برؤية كل من يتطلع إلى حوار بناء وتعاون متبادل المنفعة".