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الرياض تدخل عالم الجينات الروسي... اهتمام سعودي بتقنيات وراثية دقيقة
الرياض تدخل عالم الجينات الروسي... اهتمام سعودي بتقنيات وراثية دقيقة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الزراعة الروسية، اليوم الأربعاء، أن المملكة العربية السعودية أبدت اهتمامها بالتطورات الروسية في مجال علم الوراثة، وذلك عقب محادثات بين وزيرة... 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T16:17+0000
2025-04-21T16:17+0000
روسيا
السعودية
الجينات
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وأفادت وكالة "نوفوستي" نقلًا عن بيان لوزارة الزراعة، أن "الجانب السعودي أبدى اهتمامه بالتطورات المحلية في مجال الجينات، بما في ذلك تهجين لحوم دجاج سمينا 9".يشار إلى أن الصادرات الروسية زادت العام الماضي بنحو الربع، كما ارتفعت إمدادات الشعير والدواجن ولحوم البقر، وصادرات القمح، ومن بين الاتجاهات الواعدة توريد اللقاحات البيطرية الروسية الصنع إلى السعودية.وتشهد العلاقات الروسية - السعودية، تناميًا ملحوظًا على جميع المستويات، بما فيها التنسيق والتعاون المرتبط بـ "أوبك+"، وفتح المزيد من أوجه التعاون بين البلدين.وتعود العلاقات الروسية – السعودية إلى الحقبة السوفيتية، حيث كان الاتحاد السوفيتي الدولة الأولى غير العربية، التي اعترفت في العام 1926 بالمملكة دولة مستقلة، ومنذ ذلك التاريخ ظلت العلاقات بين البلدين قائمة، غير أنها مرت بمستويات متباينة دون أزمات أو عقبات.
https://sarabic.ae/20250313/الكرملين-بوتين-وبن-سلمان-يبحثان-هاتفيًا-التعاون-في-إطار-أوبك--والملف-الأوكراني-1098647267.html
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روسيا, السعودية, الجينات
روسيا, السعودية, الجينات

الرياض تدخل عالم الجينات الروسي... اهتمام سعودي بتقنيات وراثية دقيقة

16:17 GMT 21.04.2025
© Photo / Global logistic forumفعاليات المنتدى اللوجستي العالمي 2024 الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض
فعاليات المنتدى اللوجستي العالمي 2024 الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
© Photo / Global logistic forum
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الزراعة الروسية، اليوم الأربعاء، أن المملكة العربية السعودية أبدت اهتمامها بالتطورات الروسية في مجال علم الوراثة، وذلك عقب محادثات بين وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت ووزير البيئة والموارد المائية والزراعة في المملكة السعودية عبد الرحمن الفضلي.
وأفادت وكالة "نوفوستي" نقلًا عن بيان لوزارة الزراعة، أن "الجانب السعودي أبدى اهتمامه بالتطورات المحلية في مجال الجينات، بما في ذلك تهجين لحوم دجاج سمينا 9".
وبحسب البيان، تعد السعودية أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا في القطاع الزراعي في الشرق الأوسط، وقد تعزز التعاون بينهما بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوز حجم التجارة المتبادلة في المنتجات الزراعية مليار دولار.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: بوتين وبن سلمان يبحثان هاتفيا التعاون في إطار "أوبك +" والملف الأوكراني
13 مارس, 22:50 GMT
يشار إلى أن الصادرات الروسية زادت العام الماضي بنحو الربع، كما ارتفعت إمدادات الشعير والدواجن ولحوم البقر، وصادرات القمح، ومن بين الاتجاهات الواعدة توريد اللقاحات البيطرية الروسية الصنع إلى السعودية.
وتشهد العلاقات الروسية - السعودية، تناميًا ملحوظًا على جميع المستويات، بما فيها التنسيق والتعاون المرتبط بـ "أوبك+"، وفتح المزيد من أوجه التعاون بين البلدين.
وتعود العلاقات الروسية – السعودية إلى الحقبة السوفيتية، حيث كان الاتحاد السوفيتي الدولة الأولى غير العربية، التي اعترفت في العام 1926 بالمملكة دولة مستقلة، ومنذ ذلك التاريخ ظلت العلاقات بين البلدين قائمة، غير أنها مرت بمستويات متباينة دون أزمات أو عقبات.
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