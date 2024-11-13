https://sarabic.ae/20241113/بوتين-وبن-سلمان-يؤكدان-على-نهجين-متطابقين-لحل-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي--1094767705.html
بوتين وبن سلمان يؤكدان على نهجين متطابقين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
بوتين وبن سلمان يؤكدان على نهجين متطابقين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، ناقشا خلال محادثة هاتفية، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرًا إلى... 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T14:53+0000
2024-11-13T14:53+0000
2024-11-13T15:16+0000
الكرملين
العالم العربي
روسيا
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وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان:"تمت مناقشة الوضع الصعب في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتم التأكيد على ان النهج المبدئي لروسيا والمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالتسوية الشرق أوسطية يتطابق عمليا".وأشار البيان الى أنه "بمبادرة من الجانب السعودي، أجرى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان آل سعود"وخلال المحادثة، أعرب الرئيس الروسي وولي العهد عن ارتياحهما للمستوى الذي تم تحقيقه من العلاقات الودية ومتبادلة المنفعة بين روسيا والمملكة العربية السعودية، وأعربا عن التزامهما بمواصلة التوسع المستمر في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية.ونوه البيان إلى لأن الطرفين تبادلا وجهات النظر في سياق قمة "بريكس" الناجحة في قازان واتفقا على مواصلة الاتصالات الثنائية.
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الكرملين, العالم العربي, روسيا
الكرملين, العالم العربي, روسيا
بوتين وبن سلمان يؤكدان على نهجين متطابقين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
14:53 GMT 13.11.2024 (تم التحديث: 15:16 GMT 13.11.2024)
يتبع
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، ناقشا خلال محادثة هاتفية، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرًا إلى تطابق النهج المتّبع تقريبا في التسوية.
وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان:"تمت مناقشة الوضع الصعب في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتم التأكيد على ان النهج المبدئي لروسيا والمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالتسوية الشرق أوسطية يتطابق عمليا".
وأشار البيان الى أنه "بمبادرة من الجانب السعودي، أجرى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان آل سعود"
وخلال المحادثة، أعرب الرئيس الروسي وولي العهد عن ارتياحهما للمستوى الذي تم تحقيقه من العلاقات الودية ومتبادلة المنفعة بين روسيا والمملكة العربية السعودية، وأعربا عن التزامهما بمواصلة التوسع المستمر في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية.
وأفاد المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان آل سعود، أكدا خلال المحادثة الهاتفية، على أهمية التنسيق الوثيق خلال " أوبك + " وعلى فعالية وتوقيت التدابير في هذه الصيغة .
ونوه البيان إلى لأن الطرفين تبادلا وجهات النظر في سياق قمة "بريكس" الناجحة في قازان واتفقا على مواصلة الاتصالات الثنائية.