https://sarabic.ae/20241113/بوتين-وبن-سلمان-يؤكدان-على-نهجين-متطابقين-لحل-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي--1094767705.html

بوتين وبن سلمان يؤكدان على نهجين متطابقين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

بوتين وبن سلمان يؤكدان على نهجين متطابقين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، ناقشا خلال محادثة هاتفية، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرًا إلى... 13.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-13T14:53+0000

2024-11-13T14:53+0000

2024-11-13T15:16+0000

الكرملين

العالم العربي

روسيا

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وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان:"تمت مناقشة الوضع الصعب في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتم التأكيد على ان النهج المبدئي لروسيا والمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالتسوية الشرق أوسطية يتطابق عمليا".وأشار البيان الى أنه "بمبادرة من الجانب السعودي، أجرى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان آل سعود"وخلال المحادثة، أعرب الرئيس الروسي وولي العهد عن ارتياحهما للمستوى الذي تم تحقيقه من العلاقات الودية ومتبادلة المنفعة بين روسيا والمملكة العربية السعودية، وأعربا عن التزامهما بمواصلة التوسع المستمر في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية.ونوه البيان إلى لأن الطرفين تبادلا وجهات النظر في سياق قمة "بريكس" الناجحة في قازان واتفقا على مواصلة الاتصالات الثنائية.

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