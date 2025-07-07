خبير: إطلاق بوتين منصة للاستثمار في "بريكس" هدفه كسر هيمنة الغرب على الاقتصاد العالمي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
08:15 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تحذير من كارثة إنسانية في دارفور السودانية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
10:03 GMT
45 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح واشنطن في سحب سوريا للمعسكر الغربي؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن عدم قبول التعديلات المقترحة من حماس لوقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل العالم مقبل على أزمة اقتصادية كبيرة بسبب الديون؟
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
12:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
عدنان منصور: مجموعة "بريكس" تواجه أمريكا التي ترفض التخلي عن قوتها الأحادية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تحركات دبلوماسية مكثفة: إسرائيل ترسل وفدًا إلى الدوحة وحماس ترد إيجابيًا على مبادرة وقف إطلاق النار
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
قمة البريكس 2025: أهم التحديات في مواجهة النظام الاقتصادي العالمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250707/خبير-إطلاق-بوتين-منصة-للاستثمار-في-بريكس-هدفه-كسر-هيمنة-الغرب-على-الاقتصاد-العالمي-1102456503.html
خبير: إطلاق بوتين منصة للاستثمار في "بريكس" هدفه كسر هيمنة الغرب على الاقتصاد العالمي
خبير: إطلاق بوتين منصة للاستثمار في "بريكس" هدفه كسر هيمنة الغرب على الاقتصاد العالمي
سبوتنيك عربي
علق رئيس المجلس المالي والاقتصادي للدراسات الاستراتيجية، الدكتور علي كمون، على أهمية قمة دول "بريكس" وما باتت تمثله بالنسبة للجنوب العالمي، مؤكدا أن "الهدف... 07.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-07T17:07+0000
2025-07-07T17:07+0000
حصري
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
قمة بريكس في البرازيل 2025
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/06/1102414594_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_75e43be746526f18335469490d78ed33.jpg
وأوضح الخبير اللبناني عبر مداخلة له على إذاعة "سبوتنيك"، أن "السوق بشكل عام انقسم ما بين دول "بريكس" والولايات المتحدة"، لافتا إلى "أهمية انفتاحها على المملكة العربية السعودية وإيران، وبالتالي هذا يدل على أن اقتصاد دول "بريكس" موجود اليوم، بالمقابل هناك امتداد لوجود أمريكا والسطو السياسي والاقتصادي، إلا أنها ليست الحاكم الأول في الاقتصاد".وشدد كمون على أن "روسيا قدمت نفسها اليوم كحليف استراتيجي للجنوب العالمي، وتشجع على بناء نظام دولي متعدد الأقطاب، من خلال التعاون على كل المستويات بشكل خاص الغذائية والعسكرية".وتعليقا على إصرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إطلاق منصة للاستثمار في دول "بريكس"، قال كمون إن "الهدف الأساسي لإنشاء هذه المنصة هو استثمارات جماعية بزعامة روسيا والصين تعطي الأولوية للسيادة والتنمية المستقلة عن الغرب لذلك نرى بأن بوتين يذهب إلى منصات لوضع شراكات اقتصادية، وليؤكد على وجود روسيا ودول "بريكس" ويمنع الاحتكار الغربي والأمريكي على الاقتصادات في العالم".وتعقد قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.يذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006، بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، وواحدة في عام 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.لافروف يصل إلى مقر انعقاد قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو... فيديوافتتاح قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو
https://sarabic.ae/20250707/خبير-تزايد-ديون-مجموعة-السبع-وتحولها-لدول-استهلاكية-يظهر-عدم-جدوى-هذا-النظام-العالمي-1102451948.html
https://sarabic.ae/20250707/لافروف-إمكانيات-بريكس-بدأت-تتكشف-للتو--1102453394.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/06/1102414594_120:0:1172:789_1920x0_80_0_0_98ec97283a6932351bf75918c789ea08.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, قمة بريكس في البرازيل 2025
حصري, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, قمة بريكس في البرازيل 2025

خبير: إطلاق بوتين منصة للاستثمار في "بريكس" هدفه كسر هيمنة الغرب على الاقتصاد العالمي

17:07 GMT 07.07.2025
© Sputnikبوتين يشارك في أعمال قمة "بريكس" الـ17 في البرازيل
بوتين يشارك في أعمال قمة بريكس الـ17 في البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
علق رئيس المجلس المالي والاقتصادي للدراسات الاستراتيجية، الدكتور علي كمون، على أهمية قمة دول "بريكس" وما باتت تمثله بالنسبة للجنوب العالمي، مؤكدا أن "الهدف اليوم عدم إبقاء الدولار الأمريكي العملة الورقية الوحيدة والمتحكمة في العالم".
وأوضح الخبير اللبناني عبر مداخلة له على إذاعة "سبوتنيك"، أن "السوق بشكل عام انقسم ما بين دول "بريكس" والولايات المتحدة"، لافتا إلى "أهمية انفتاحها على المملكة العربية السعودية وإيران، وبالتالي هذا يدل على أن اقتصاد دول "بريكس" موجود اليوم، بالمقابل هناك امتداد لوجود أمريكا والسطو السياسي والاقتصادي، إلا أنها ليست الحاكم الأول في الاقتصاد".

وقال كمون إن "القمة ركزت بشكل مباشر على ستة محاور أساسية هي، الصحة العالمية، التجارة والتمويل، التغييرات المناخية، الذكاء الاصطناعي، السلام والأمن، التنمية المؤسسية، وبالتالي نحن نرى أنها تركز على أشياء موجودة من ضمن إشعارات عديدة وتقول لصندوق النقد بأكثر من مرحلة، نستطيع التعاون".

فعاليات قمة بريكس في ريو دي جانيرو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2025
خبير: تزايد ديون مجموعة السبع وتحولها لدول استهلاكية يظهر عدم جدوى هذا النظام العالمي
14:50 GMT
وشدد كمون على أن "روسيا قدمت نفسها اليوم كحليف استراتيجي للجنوب العالمي، وتشجع على بناء نظام دولي متعدد الأقطاب، من خلال التعاون على كل المستويات بشكل خاص الغذائية والعسكرية".

وأكد أن "الرئيس الروسي ذهب إلى أقصى من كون روسيا دولة عسكرية"، مضيفا أن "بوتين اليوم يدعو إلى نظام مالي بديل يدعم إنشاء نظام حول دول "بريكس" بالعملات المحلية أو الرقمية، كما يشجع على تفعيل دور بنوك التنمية الجديدة التي ينوي إنشاءها إضافة الى التعاون على أساس ربح مشترك ما بين الدول الموجودة".

وتعليقا على إصرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إطلاق منصة للاستثمار في دول "بريكس"، قال كمون إن "الهدف الأساسي لإنشاء هذه المنصة هو استثمارات جماعية بزعامة روسيا والصين تعطي الأولوية للسيادة والتنمية المستقلة عن الغرب لذلك نرى بأن بوتين يذهب إلى منصات لوضع شراكات اقتصادية، وليؤكد على وجود روسيا ودول "بريكس" ويمنع الاحتكار الغربي والأمريكي على الاقتصادات في العالم".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في القمة السابعة عشرة لمجموعة البريكس التي ترأسها البرازيل في ريو دي جانيرو. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2025
لافروف: إمكانيات "بريكس" بدأت تتكشف للتو
15:12 GMT
وتعقد قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.
وتعد هذه القمة الـ17 على مستوى القادة لدول مجموعة "بريكس"، والتي تضم حاليًا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، إثيوبيا، إيران، وانضمت إندونيسيا رسميا بداية عام 2025.
يذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006، بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، وواحدة في عام 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.
لافروف يصل إلى مقر انعقاد قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو... فيديو
افتتاح قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала