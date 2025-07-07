https://sarabic.ae/20250707/خبير-إطلاق-بوتين-منصة-للاستثمار-في-بريكس-هدفه-كسر-هيمنة-الغرب-على-الاقتصاد-العالمي-1102456503.html

خبير: إطلاق بوتين منصة للاستثمار في "بريكس" هدفه كسر هيمنة الغرب على الاقتصاد العالمي

خبير: إطلاق بوتين منصة للاستثمار في "بريكس" هدفه كسر هيمنة الغرب على الاقتصاد العالمي

سبوتنيك عربي

علق رئيس المجلس المالي والاقتصادي للدراسات الاستراتيجية، الدكتور علي كمون، على أهمية قمة دول "بريكس" وما باتت تمثله بالنسبة للجنوب العالمي، مؤكدا أن "الهدف... 07.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-07T17:07+0000

2025-07-07T17:07+0000

2025-07-07T17:07+0000

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قمة بريكس في البرازيل 2025

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وأوضح الخبير اللبناني عبر مداخلة له على إذاعة "سبوتنيك"، أن "السوق بشكل عام انقسم ما بين دول "بريكس" والولايات المتحدة"، لافتا إلى "أهمية انفتاحها على المملكة العربية السعودية وإيران، وبالتالي هذا يدل على أن اقتصاد دول "بريكس" موجود اليوم، بالمقابل هناك امتداد لوجود أمريكا والسطو السياسي والاقتصادي، إلا أنها ليست الحاكم الأول في الاقتصاد".وشدد كمون على أن "روسيا قدمت نفسها اليوم كحليف استراتيجي للجنوب العالمي، وتشجع على بناء نظام دولي متعدد الأقطاب، من خلال التعاون على كل المستويات بشكل خاص الغذائية والعسكرية".وتعليقا على إصرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إطلاق منصة للاستثمار في دول "بريكس"، قال كمون إن "الهدف الأساسي لإنشاء هذه المنصة هو استثمارات جماعية بزعامة روسيا والصين تعطي الأولوية للسيادة والتنمية المستقلة عن الغرب لذلك نرى بأن بوتين يذهب إلى منصات لوضع شراكات اقتصادية، وليؤكد على وجود روسيا ودول "بريكس" ويمنع الاحتكار الغربي والأمريكي على الاقتصادات في العالم".وتعقد قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.يذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006، بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، وواحدة في عام 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.لافروف يصل إلى مقر انعقاد قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو... فيديوافتتاح قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو

https://sarabic.ae/20250707/خبير-تزايد-ديون-مجموعة-السبع-وتحولها-لدول-استهلاكية-يظهر-عدم-جدوى-هذا-النظام-العالمي-1102451948.html

https://sarabic.ae/20250707/لافروف-إمكانيات-بريكس-بدأت-تتكشف-للتو--1102453394.html

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حصري, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, قمة بريكس في البرازيل 2025