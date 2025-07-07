https://sarabic.ae/20250707/خبير-إطلاق-بوتين-منصة-للاستثمار-في-بريكس-هدفه-كسر-هيمنة-الغرب-على-الاقتصاد-العالمي-1102456503.html
خبير: إطلاق بوتين منصة للاستثمار في "بريكس" هدفه كسر هيمنة الغرب على الاقتصاد العالمي
خبير: إطلاق بوتين منصة للاستثمار في "بريكس" هدفه كسر هيمنة الغرب على الاقتصاد العالمي
سبوتنيك عربي
علق رئيس المجلس المالي والاقتصادي للدراسات الاستراتيجية، الدكتور علي كمون، على أهمية قمة دول "بريكس" وما باتت تمثله بالنسبة للجنوب العالمي، مؤكدا أن "الهدف... 07.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-07T17:07+0000
2025-07-07T17:07+0000
2025-07-07T17:07+0000
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قمة بريكس في البرازيل 2025
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وأوضح الخبير اللبناني عبر مداخلة له على إذاعة "سبوتنيك"، أن "السوق بشكل عام انقسم ما بين دول "بريكس" والولايات المتحدة"، لافتا إلى "أهمية انفتاحها على المملكة العربية السعودية وإيران، وبالتالي هذا يدل على أن اقتصاد دول "بريكس" موجود اليوم، بالمقابل هناك امتداد لوجود أمريكا والسطو السياسي والاقتصادي، إلا أنها ليست الحاكم الأول في الاقتصاد".وشدد كمون على أن "روسيا قدمت نفسها اليوم كحليف استراتيجي للجنوب العالمي، وتشجع على بناء نظام دولي متعدد الأقطاب، من خلال التعاون على كل المستويات بشكل خاص الغذائية والعسكرية".وتعليقا على إصرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إطلاق منصة للاستثمار في دول "بريكس"، قال كمون إن "الهدف الأساسي لإنشاء هذه المنصة هو استثمارات جماعية بزعامة روسيا والصين تعطي الأولوية للسيادة والتنمية المستقلة عن الغرب لذلك نرى بأن بوتين يذهب إلى منصات لوضع شراكات اقتصادية، وليؤكد على وجود روسيا ودول "بريكس" ويمنع الاحتكار الغربي والأمريكي على الاقتصادات في العالم".وتعقد قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.يذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006، بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، وواحدة في عام 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.لافروف يصل إلى مقر انعقاد قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو... فيديوافتتاح قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو
https://sarabic.ae/20250707/خبير-تزايد-ديون-مجموعة-السبع-وتحولها-لدول-استهلاكية-يظهر-عدم-جدوى-هذا-النظام-العالمي-1102451948.html
https://sarabic.ae/20250707/لافروف-إمكانيات-بريكس-بدأت-تتكشف-للتو--1102453394.html
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حصري, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, قمة بريكس في البرازيل 2025
حصري, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, قمة بريكس في البرازيل 2025
خبير: إطلاق بوتين منصة للاستثمار في "بريكس" هدفه كسر هيمنة الغرب على الاقتصاد العالمي
حصري
علق رئيس المجلس المالي والاقتصادي للدراسات الاستراتيجية، الدكتور علي كمون، على أهمية قمة دول "بريكس" وما باتت تمثله بالنسبة للجنوب العالمي، مؤكدا أن "الهدف اليوم عدم إبقاء الدولار الأمريكي العملة الورقية الوحيدة والمتحكمة في العالم".
وأوضح الخبير اللبناني عبر مداخلة له على إذاعة "سبوتنيك"، أن "السوق بشكل عام انقسم ما بين دول "بريكس" والولايات المتحدة"، لافتا إلى "أهمية انفتاحها على المملكة العربية السعودية وإيران، وبالتالي هذا يدل على أن اقتصاد دول "بريكس" موجود اليوم، بالمقابل هناك امتداد لوجود أمريكا والسطو السياسي والاقتصادي، إلا أنها ليست الحاكم الأول في الاقتصاد".
وقال كمون إن "القمة ركزت بشكل مباشر على ستة محاور أساسية هي، الصحة العالمية، التجارة والتمويل، التغييرات المناخية، الذكاء الاصطناعي، السلام والأمن، التنمية المؤسسية، وبالتالي نحن نرى أنها تركز على أشياء موجودة من ضمن إشعارات عديدة وتقول لصندوق النقد بأكثر من مرحلة، نستطيع التعاون".
وشدد كمون على أن "روسيا قدمت نفسها اليوم كحليف استراتيجي للجنوب العالمي، وتشجع على بناء نظام دولي متعدد الأقطاب، من خلال التعاون على كل المستويات بشكل خاص الغذائية والعسكرية".
وأكد أن "الرئيس الروسي ذهب إلى أقصى من كون روسيا دولة عسكرية"، مضيفا أن "بوتين اليوم يدعو إلى نظام مالي بديل يدعم إنشاء نظام حول دول "بريكس" بالعملات المحلية أو الرقمية، كما يشجع على تفعيل دور بنوك التنمية الجديدة التي ينوي إنشاءها إضافة الى التعاون على أساس ربح مشترك ما بين الدول الموجودة".
وتعليقا على إصرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إطلاق منصة للاستثمار في دول "بريكس"، قال كمون إن "الهدف الأساسي لإنشاء هذه المنصة هو استثمارات جماعية بزعامة روسيا والصين تعطي الأولوية للسيادة والتنمية المستقلة عن الغرب لذلك نرى بأن بوتين يذهب إلى منصات لوضع شراكات اقتصادية، وليؤكد على وجود روسيا ودول "بريكس" ويمنع الاحتكار الغربي والأمريكي على الاقتصادات في العالم".
وتعقد قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.
وتعد هذه القمة الـ17 على مستوى القادة لدول مجموعة "بريكس"، والتي تضم حاليًا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، إثيوبيا، إيران، وانضمت إندونيسيا رسميا بداية عام 2025.
يذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006، بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، وواحدة في عام 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.