https://sarabic.ae/20250707/خبير-تزايد-ديون-مجموعة-السبع-وتحولها-لدول-استهلاكية-يظهر-عدم-جدوى-هذا-النظام-العالمي-1102451948.html

خبير: تزايد ديون مجموعة السبع وتحولها لدول استهلاكية يظهر عدم جدوى هذا النظام العالمي

خبير: تزايد ديون مجموعة السبع وتحولها لدول استهلاكية يظهر عدم جدوى هذا النظام العالمي

سبوتنيك عربي

أفاد الخبير السياسي التركي، عمر توغاي يوجيل، بأن تزايد ديون مجموعة السبع وتراجع قدرتها الإنتاجية وتحولها لدول استهلاكية يظهر عدم جدوى هذا النظام العالمي،... 07.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-07T14:50+0000

2025-07-07T14:50+0000

2025-07-07T14:50+0000

قمة بريكس في البرازيل 2025

العالم

أخبار العالم الآن

روسيا

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وقال يوجيل لوكالة "سبوتنيك": "أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في كلمته خلال قمة "بريكس"، على أهمية إصلاح البنية الاقتصادية العالمية".وأضاف: "لا يمكن إنكار أو تجاهل تزايد أهمية دول "بريكس" وثقلها في النسبة السكانية العالمية والهيكلية الاقتصادية على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، وبهذا تبرز مجموعة "بريكس" كقوة بناءة لفضاء اقتصادي متعدد الأقطاب، كونها اللاعب الاقتصادي والسياسي الأكثر نفوذا خارج الغرب".وأضاف: "العقوبات الأحادية الجانب والرسوم الجمركية واستخدام الدولار كأداة ضغط تزيد من الاهتمام بتشكيل بدائل جديدة".وأضاف: "تتزايد حصة دول "بريكس" في حجم التجارة الخارجية لروسيا يوما بعد يوم. وينظر إلى "بريكس" كقاطرة للاقتصاد العالمي ومصدر موارد للدول الأعضاء، ويكتسب الجنوب العالمي وزنا اقتصاديا متزايدا في العالم، وهذا عامل مهم يظهر قوة "بريكس".واختتم يوجيل بالإشارة إلى أن "الإمكانات والفرص التي توفرها "بريكس" تحد بشكل لا مفر منه من نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، وهو ما يظهر في تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الحادة تجاه المجموعة، مما يعكس صعود "بريكس" اللافت ونجاح قمته الأخيرة".وتعد هذه القمة الـ17 على مستوى القادة لدول مجموعة "بريكس"، والتي تضم حاليًا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، إثيوبيا، إيران، وانضمت إندونيسيا رسميا بداية عام 2025.يذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006، بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، وواحدة في عام 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.لافروف يصل إلى مقر انعقاد قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو... فيديوافتتاح قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو

https://sarabic.ae/20250707/قمة-بريكس-الـ17-في-ريو-دي-جانيرو-انطلاق-فعاليات-اليوم-الثاني-تحت-عنوان-البيئة---كوب-30-1102450414.html

https://sarabic.ae/20250707/تصويت-هل-إعلان-ترامب-فرض-رسوم-على-الدول-الداعمة-لـبريكس-يؤكد-صعود-نفوذ-المجموعة-عالميا؟-1102439175.html

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قمة بريكس في البرازيل 2025, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا