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لافروف: إمكانيات "بريكس" بدأت تتكشف للتو
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خبير: تزايد ديون مجموعة السبع وتحولها لدول استهلاكية يظهر عدم جدوى هذا النظام العالمي
خبير: تزايد ديون مجموعة السبع وتحولها لدول استهلاكية يظهر عدم جدوى هذا النظام العالمي
سبوتنيك عربي
أفاد الخبير السياسي التركي، عمر توغاي يوجيل، بأن تزايد ديون مجموعة السبع وتراجع قدرتها الإنتاجية وتحولها لدول استهلاكية يظهر عدم جدوى هذا النظام العالمي،... 07.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-07T14:50+0000
2025-07-07T14:50+0000
قمة بريكس في البرازيل 2025
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وقال يوجيل لوكالة "سبوتنيك": "أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في كلمته خلال قمة "بريكس"، على أهمية إصلاح البنية الاقتصادية العالمية".وأضاف: "لا يمكن إنكار أو تجاهل تزايد أهمية دول "بريكس" وثقلها في النسبة السكانية العالمية والهيكلية الاقتصادية على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، وبهذا تبرز مجموعة "بريكس" كقوة بناءة لفضاء اقتصادي متعدد الأقطاب، كونها اللاعب الاقتصادي والسياسي الأكثر نفوذا خارج الغرب".وأضاف: "العقوبات الأحادية الجانب والرسوم الجمركية واستخدام الدولار كأداة ضغط تزيد من الاهتمام بتشكيل بدائل جديدة".وأضاف: "تتزايد حصة دول "بريكس" في حجم التجارة الخارجية لروسيا يوما بعد يوم. وينظر إلى "بريكس" كقاطرة للاقتصاد العالمي ومصدر موارد للدول الأعضاء، ويكتسب الجنوب العالمي وزنا اقتصاديا متزايدا في العالم، وهذا عامل مهم يظهر قوة "بريكس".واختتم يوجيل بالإشارة إلى أن "الإمكانات والفرص التي توفرها "بريكس" تحد بشكل لا مفر منه من نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، وهو ما يظهر في تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الحادة تجاه المجموعة، مما يعكس صعود "بريكس" اللافت ونجاح قمته الأخيرة".وتعد هذه القمة الـ17 على مستوى القادة لدول مجموعة "بريكس"، والتي تضم حاليًا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، إثيوبيا، إيران، وانضمت إندونيسيا رسميا بداية عام 2025.يذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006، بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، وواحدة في عام 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.لافروف يصل إلى مقر انعقاد قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو... فيديوافتتاح قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو
https://sarabic.ae/20250707/قمة-بريكس-الـ17-في-ريو-دي-جانيرو-انطلاق-فعاليات-اليوم-الثاني-تحت-عنوان-البيئة---كوب-30-1102450414.html
https://sarabic.ae/20250707/تصويت-هل-إعلان-ترامب-فرض-رسوم-على-الدول-الداعمة-لـبريكس-يؤكد-صعود-نفوذ-المجموعة-عالميا؟-1102439175.html
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قمة بريكس في البرازيل 2025, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
قمة بريكس في البرازيل 2025, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا

خبير: تزايد ديون مجموعة السبع وتحولها لدول استهلاكية يظهر عدم جدوى هذا النظام العالمي

14:50 GMT 07.07.2025
© Sputnikفعاليات قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو
فعاليات قمة بريكس في ريو دي جانيرو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2025
© Sputnik
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أفاد الخبير السياسي التركي، عمر توغاي يوجيل، بأن تزايد ديون مجموعة السبع وتراجع قدرتها الإنتاجية وتحولها لدول استهلاكية يظهر عدم جدوى هذا النظام العالمي، مشيرًا إلى تزايد أهمية دول "بريكس" في العالم.
وقال يوجيل لوكالة "سبوتنيك": "أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في كلمته خلال قمة "بريكس"، على أهمية إصلاح البنية الاقتصادية العالمية".

وتابع: "إن تزايد ديون مجموعة السبع والدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، وتراجع قدرتها الإنتاجية، وتحولها إلى دول استهلاكية، إلى جانب تمثيلها نحو 10-15% من سكان العالم، يظهر عقم هذا النظام العالمي وعدم جدواه".

وأضاف: "لا يمكن إنكار أو تجاهل تزايد أهمية دول "بريكس" وثقلها في النسبة السكانية العالمية والهيكلية الاقتصادية على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، وبهذا تبرز مجموعة "بريكس" كقوة بناءة لفضاء اقتصادي متعدد الأقطاب، كونها اللاعب الاقتصادي والسياسي الأكثر نفوذا خارج الغرب".
افتتاح قمة بريكس الـ17 في ريو دي جانيرو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2025
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وأضاف: "العقوبات الأحادية الجانب والرسوم الجمركية واستخدام الدولار كأداة ضغط تزيد من الاهتمام بتشكيل بدائل جديدة".

وتابع :"في ظل تراجع الثقة بالدولار، تفرض بنية اقتصادية غربية لصالح الهيمنة الغربية. لم ينتقد السيد لافروف دولة أو هيكلا اقتصاديا بعينه، بل انتقد النظام الاقتصادي الغربي ككل، الذي تقوده أمريكا، متحدثا عن مجموعة "بريكس" كبديل.

وأضاف: "تتزايد حصة دول "بريكس" في حجم التجارة الخارجية لروسيا يوما بعد يوم. وينظر إلى "بريكس" كقاطرة للاقتصاد العالمي ومصدر موارد للدول الأعضاء، ويكتسب الجنوب العالمي وزنا اقتصاديا متزايدا في العالم، وهذا عامل مهم يظهر قوة "بريكس".
افتتاح قمة بريكس الـ17 في ريو دي جانيرو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2025
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واختتم يوجيل بالإشارة إلى أن "الإمكانات والفرص التي توفرها "بريكس" تحد بشكل لا مفر منه من نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، وهو ما يظهر في تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الحادة تجاه المجموعة، مما يعكس صعود "بريكس" اللافت ونجاح قمته الأخيرة".
وتعقد قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.
وتعد هذه القمة الـ17 على مستوى القادة لدول مجموعة "بريكس"، والتي تضم حاليًا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، إثيوبيا، إيران، وانضمت إندونيسيا رسميا بداية عام 2025.
يذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006، بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، وواحدة في عام 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.
لافروف يصل إلى مقر انعقاد قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو... فيديو
افتتاح قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو
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