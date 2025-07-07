https://sarabic.ae/20250707/قمة-بريكس-الـ17-في-ريو-دي-جانيرو-انطلاق-فعاليات-اليوم-الثاني-تحت-عنوان-البيئة---كوب-30-1102450414.html

"قمة بريكس الـ17" في ريو دي جانيرو... انطلاق فعاليات اليوم الثاني تحت عنوان "البيئة - كوب 30"

"قمة بريكس الـ17" في ريو دي جانيرو... انطلاق فعاليات اليوم الثاني تحت عنوان "البيئة - كوب 30"

سبوتنيك عربي

انطلقت فعاليات اليوم الثاني من قمة "بريكس" الـ17، في ريو دي جانيرو، اليوم الاثنين، بحضور رفيع المستوى من قادة المجموعة وزعماء من حول العالم، وبتغطية إعلامية... 07.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-07T14:34+0000

2025-07-07T14:34+0000

2025-07-07T14:34+0000

العالم

أخبار العالم الآن

قمة بريكس في البرازيل 2025

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/06/1102410067_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_36d7143fd9fa7c47afb9184f184706e3.jpg

وتعقد الجلسة العامة تحت عنوان "البيئة ــ كوب 30، والصحة العالمية" في إطار فعاليات قمة "بريكس". وصل قادة دول "بريكس"، في وقت سابق من اليوم، إلى مقر انعقاد قمة المجموعة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، للمشاركة في أعمال اليوم الثاني للقمة، التي تشهد حضورا سياسيا وإعلاميا واسعا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأحد، أن العالم يشهد تغيرات جذرية، والنظام الأحادي القطب للعلاقات الدولية، أصبح "شيئا من الماضي"، داعيًا إلى ترسيخ التعاون بين دول مجموعة "بريكس".وتعد هذه القمة الـ17 على مستوى القادة لدول مجموعة "بريكس"، والتي تضم حاليًا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، إثيوبيا، إيران، وانضمت إندونيسيا رسميا بداية عام 2025.يُذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006 بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، وواحدة في عام 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.لافروف يصل إلى مقر انعقاد قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو... فيديوافتتاح قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو

https://sarabic.ae/20250707/وصول-قادة-دول-بريكس-إلى-مقر-انعقاد-قمة-المجموعة-في-مدينة-ريو-دي-جانيرو-فيديو-1102437645.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو: اليوم الثاني سبوتنيك عربي تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، اليوم الاثنين 7 يوليو/ تموز الجاري، اليوم الثاني من فعاليات قمة "بريكس" الـ17، التي تجمع قادة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى دول أعضاء وشركاء آخرين. وتركز القمة على موضوعات الصحة العالمية والتجارة والذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة. 2025-07-07T14:34+0000 true PT1S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, قمة بريكس في البرازيل 2025