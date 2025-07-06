https://sarabic.ae/20250706/افتتاح-قمة-بريكس-الـ17-في-ريو-دي-جانيرو---عاجل-1102408807.html

افتتاح قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو

افتتاح قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو

سبوتنيك عربي

تنطلق في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، اليوم الأحد، أعمال قمة مجموعة "بريكس"، التي تترأسها البرازيل في عام 2025، وتستمر حتى يوم غد الاثنين، حسبما أفاد مراسل... 06.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-06T12:54+0000

2025-07-06T12:54+0000

2025-07-06T13:26+0000

روسيا

قمة بريكس في البرازيل 2025

أخبار البرازيل

العالم

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ووفقًا للمعلومات التي قدمها المنظمون، سيبدأ حفل استقبال رؤساء الوفود الساعة 9:30 (12:30 بتوقيت غرينتش). ويرأس الوفد الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف. وسيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الجلسة العامة للقمة عبر تقنية الفيديو.وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن المشاركين في القمة سيستعرضون نتائج عمل المجموعة منذ بداية العام، في 3 مجالات، هي: السياسة والأمن، الاقتصاد والمالية، والمجال الثقافي والإنساني.كما أنه من المقرر مناقشة القضايا الراهنة على الأجندة العالمية والإقليمية.يستضيف الفعالية متحف ريو دي جانيرو للفن المعاصر، وتشهد المنطقة المجاورة لمكان انعقاد القمة انتشار أكثر من 2000 جندي برازيلي لتأمين أعمال القمة، برفقة عربات مدرعة.وتعقد قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.وتُعد هذه القمة الـ17 على مستوى القادة لدول مجموعة "بريكس"، والتي تضم حاليًا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، وروسيا، والهند، الصين، وجنوب أفريقيا، ومصر، والإمارات، وإثيوبيا، وإيران، وانضمت إندونيسيا رسميا بداية عام 2025.وبحسب ما أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، من المقرر أن يناقش القادة عدة ملفات رئيسية، أبرزها قضايا السلام والأمن، وإصلاح منظومة الحوكمة العالمية، وآفاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، إلى جانب تبادل الآراء حول أبرز القضايا الدولية الملحة، ومن المتوقع أن تصدر القمة إعلانًا ختاميًا مشتركًا.يُذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006 بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، إضافة إلى انضمام دولة جديدة في 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.موسكو: "بريكس" تتصدر التكنولوجيا عالميا وتشكل بديلا لمراكز الغربمن يكاترينبورغ إلى ريو دي جانيرو.. كيف تحولت "بريكس" إلى شراكة استراتيجية عالمية؟

https://sarabic.ae/20250706/روسيا-دول-بريكس-هي-محرك-الاقتصاد-العالمي-1102401827.html

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قمة "بريكس" الـ17 تفتتح أعمالها في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية سبوتنيك عربي قمة "بريكس" الـ17 تفتتح أعمالها في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية 2025-07-06T12:54+0000 true PT1S

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روسيا, قمة بريكس في البرازيل 2025, أخبار البرازيل , العالم