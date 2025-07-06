عربي
افتتاح قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:45 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
09:04 GMT
18 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
09:22 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
10:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:03 GMT
10 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:29 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
روسيا لن تقبل أي تسوية في أوكرانيا لا تراعي مصالحها الأمنية، ورد إيجابي من حماس على مقترح وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح واشنطن في سحب سوريا للمعسكر الغربي؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
08:15 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تحذير من كارثة إنسانية في دارفور السودانية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
10:03 GMT
45 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح واشنطن في سحب سوريا للمعسكر الغربي؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن عدم قبول التعديلات المقترحة من حماس لوقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل العالم مقبل على أزمة اقتصادية كبيرة بسبب الديون؟
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250706/افتتاح-قمة-بريكس-الـ17-في-ريو-دي-جانيرو---عاجل-1102408807.html
افتتاح قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو
افتتاح قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو
سبوتنيك عربي
تنطلق في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، اليوم الأحد، أعمال قمة مجموعة "بريكس"، التي تترأسها البرازيل في عام 2025، وتستمر حتى يوم غد الاثنين، حسبما أفاد مراسل... 06.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-06T12:54+0000
2025-07-06T13:26+0000
روسيا
قمة بريكس في البرازيل 2025
أخبار البرازيل
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/06/1102410067_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_36d7143fd9fa7c47afb9184f184706e3.jpg
ووفقًا للمعلومات التي قدمها المنظمون، سيبدأ حفل استقبال رؤساء الوفود الساعة 9:30 (12:30 بتوقيت غرينتش). ويرأس الوفد الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف. وسيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الجلسة العامة للقمة عبر تقنية الفيديو.وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن المشاركين في القمة سيستعرضون نتائج عمل المجموعة منذ بداية العام، في 3 مجالات، هي: السياسة والأمن، الاقتصاد والمالية، والمجال الثقافي والإنساني.كما أنه من المقرر مناقشة القضايا الراهنة على الأجندة العالمية والإقليمية.يستضيف الفعالية متحف ريو دي جانيرو للفن المعاصر، وتشهد المنطقة المجاورة لمكان انعقاد القمة انتشار أكثر من 2000 جندي برازيلي لتأمين أعمال القمة، برفقة عربات مدرعة.وتعقد قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.وتُعد هذه القمة الـ17 على مستوى القادة لدول مجموعة "بريكس"، والتي تضم حاليًا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، وروسيا، والهند، الصين، وجنوب أفريقيا، ومصر، والإمارات، وإثيوبيا، وإيران، وانضمت إندونيسيا رسميا بداية عام 2025.وبحسب ما أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، من المقرر أن يناقش القادة عدة ملفات رئيسية، أبرزها قضايا السلام والأمن، وإصلاح منظومة الحوكمة العالمية، وآفاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، إلى جانب تبادل الآراء حول أبرز القضايا الدولية الملحة، ومن المتوقع أن تصدر القمة إعلانًا ختاميًا مشتركًا.يُذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006 بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، إضافة إلى انضمام دولة جديدة في 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.موسكو: "بريكس" تتصدر التكنولوجيا عالميا وتشكل بديلا لمراكز الغربمن يكاترينبورغ إلى ريو دي جانيرو.. كيف تحولت "بريكس" إلى شراكة استراتيجية عالمية؟
https://sarabic.ae/20250706/روسيا-دول-بريكس-هي-محرك-الاقتصاد-العالمي-1102401827.html
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قمة "بريكس" الـ17 تفتتح أعمالها في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية
سبوتنيك عربي
قمة "بريكس" الـ17 تفتتح أعمالها في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية
2025-07-06T12:54+0000
true
PT1S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/06/1102410067_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_91f24f0a61ea0141579fed67e5d7d3d9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, قمة بريكس في البرازيل 2025, أخبار البرازيل , العالم
روسيا, قمة بريكس في البرازيل 2025, أخبار البرازيل , العالم

افتتاح قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو

12:54 GMT 06.07.2025 (تم التحديث: 13:26 GMT 06.07.2025)
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورافتتاح قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو
افتتاح قمة بريكس الـ17 في ريو دي جانيرو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2025
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
تنطلق في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، اليوم الأحد، أعمال قمة مجموعة "بريكس"، التي تترأسها البرازيل في عام 2025، وتستمر حتى يوم غد الاثنين، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
ووفقًا للمعلومات التي قدمها المنظمون، سيبدأ حفل استقبال رؤساء الوفود الساعة 9:30 (12:30 بتوقيت غرينتش). ويرأس الوفد الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف. وسيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الجلسة العامة للقمة عبر تقنية الفيديو.
© Ruptly
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن المشاركين في القمة سيستعرضون نتائج عمل المجموعة منذ بداية العام، في 3 مجالات، هي: السياسة والأمن، الاقتصاد والمالية، والمجال الثقافي والإنساني.
كما أنه من المقرر مناقشة القضايا الراهنة على الأجندة العالمية والإقليمية.
يستضيف الفعالية متحف ريو دي جانيرو للفن المعاصر، وتشهد المنطقة المجاورة لمكان انعقاد القمة انتشار أكثر من 2000 جندي برازيلي لتأمين أعمال القمة، برفقة عربات مدرعة.
وتعقد قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.
وتُعد هذه القمة الـ17 على مستوى القادة لدول مجموعة "بريكس"، والتي تضم حاليًا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، وروسيا، والهند، الصين، وجنوب أفريقيا، ومصر، والإمارات، وإثيوبيا، وإيران، وانضمت إندونيسيا رسميا بداية عام 2025.
بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2025
روسيا: دول "بريكس" هي محرك الاقتصاد العالمي
09:10 GMT
وبحسب ما أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، من المقرر أن يناقش القادة عدة ملفات رئيسية، أبرزها قضايا السلام والأمن، وإصلاح منظومة الحوكمة العالمية، وآفاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، إلى جانب تبادل الآراء حول أبرز القضايا الدولية الملحة، ومن المتوقع أن تصدر القمة إعلانًا ختاميًا مشتركًا.
يُذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006 بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، إضافة إلى انضمام دولة جديدة في 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.
موسكو: "بريكس" تتصدر التكنولوجيا عالميا وتشكل بديلا لمراكز الغرب
من يكاترينبورغ إلى ريو دي جانيرو.. كيف تحولت "بريكس" إلى شراكة استراتيجية عالمية؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала