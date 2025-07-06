https://sarabic.ae/20250706/موسكو-بريكس-تتصدر-التكنولوجيا-عالميا-وتشكل-بديلا-لمراكز-الغرب-1102399809.html

موسكو: "بريكس" تتصدر التكنولوجيا عالميا وتشكل بديلا لمراكز الغرب

موسكو: "بريكس" تتصدر التكنولوجيا عالميا وتشكل بديلا لمراكز الغرب

سبوتنيك عربي

صرح مكسيم أوريشكين، نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية، أن دول "بريكس" تُعدّ قادة عالميين في مجال التكنولوجيا وتشكل بديلًا فعّالًا للمراكز الصناعية الغربية... 06.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-06T07:50+0000

2025-07-06T07:50+0000

2025-07-06T08:03+0000

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قمة بريكس في البرازيل 2025

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وقال أوريشكين، خلال منتدى الأعمال لدول مجموعة "بريكس" في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، إن "دول المجموعة تُعد قادة عالميين في مجال التكنولوجيا وتشكل بديلًا فعّالًا للمراكز الصناعية الغربية التقليدية".وأضاف أوريشكين أن دول "بريكس" تمتلك إمكانات ضخمة في مجالات البنية التحتية واللوجستيات والتقنيات الحديثة، كما لديها القدرة على تطوير أدوات جديدة في مجالات التمويل وأنظمة الدفع والاستثمار.وتنطلق اليوم قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو البرازيلية، حيث ستستمر يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري، ويشارك فيها الرئيس فلاديمير بوتين عن بعد، بحضور وفد روسيا برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف.موسكو: منصة مجموعة "بريكس" تكتسب زخما متزايدا كل عام"بريكس" من قلب البرازيل: منصة دائمة لتوازن عالمي جديد

https://sarabic.ae/20250706/من-يكاترينبورغ-إلى-ريو-دي-جانيرو-كيف-تحولت-بريكس-إلى-شراكة-استراتيجية-عالمية؟-1102356103.html

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