https://sarabic.ae/20250706/موسكو-بريكس-تتصدر-التكنولوجيا-عالميا-وتشكل-بديلا-لمراكز-الغرب-1102399809.html
موسكو: "بريكس" تتصدر التكنولوجيا عالميا وتشكل بديلا لمراكز الغرب
موسكو: "بريكس" تتصدر التكنولوجيا عالميا وتشكل بديلا لمراكز الغرب
سبوتنيك عربي
صرح مكسيم أوريشكين، نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية، أن دول "بريكس" تُعدّ قادة عالميين في مجال التكنولوجيا وتشكل بديلًا فعّالًا للمراكز الصناعية الغربية... 06.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-06T07:50+0000
2025-07-06T07:50+0000
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وقال أوريشكين، خلال منتدى الأعمال لدول مجموعة "بريكس" في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، إن "دول المجموعة تُعد قادة عالميين في مجال التكنولوجيا وتشكل بديلًا فعّالًا للمراكز الصناعية الغربية التقليدية".وأضاف أوريشكين أن دول "بريكس" تمتلك إمكانات ضخمة في مجالات البنية التحتية واللوجستيات والتقنيات الحديثة، كما لديها القدرة على تطوير أدوات جديدة في مجالات التمويل وأنظمة الدفع والاستثمار.وتنطلق اليوم قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو البرازيلية، حيث ستستمر يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري، ويشارك فيها الرئيس فلاديمير بوتين عن بعد، بحضور وفد روسيا برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف.موسكو: منصة مجموعة "بريكس" تكتسب زخما متزايدا كل عام"بريكس" من قلب البرازيل: منصة دائمة لتوازن عالمي جديد
https://sarabic.ae/20250706/من-يكاترينبورغ-إلى-ريو-دي-جانيرو-كيف-تحولت-بريكس-إلى-شراكة-استراتيجية-عالمية؟-1102356103.html
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مجموعة بريكس, العالم, أخبار البرازيل , ريو دي جانيرو, روسيا, أخبار الهند اليوم, قمة بريكس في البرازيل 2025
مجموعة بريكس, العالم, أخبار البرازيل , ريو دي جانيرو, روسيا, أخبار الهند اليوم, قمة بريكس في البرازيل 2025
موسكو: "بريكس" تتصدر التكنولوجيا عالميا وتشكل بديلا لمراكز الغرب
07:50 GMT 06.07.2025 (تم التحديث: 08:03 GMT 06.07.2025)
صرح مكسيم أوريشكين، نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية، أن دول "بريكس" تُعدّ قادة عالميين في مجال التكنولوجيا وتشكل بديلًا فعّالًا للمراكز الصناعية الغربية التقليدية.
وقال أوريشكين، خلال منتدى الأعمال لدول مجموعة "بريكس" في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، إن "دول المجموعة تُعد قادة عالميين في مجال التكنولوجيا وتشكل بديلًا فعّالًا للمراكز الصناعية الغربية التقليدية".
وأشار أوريشكين إلى أن شركات دول "بريكس" تعد من أبرز اللاعبين العالميين في قطاعات عدة، كشركة "إمبراير" البرازيلية، التي تلعب دورا رئيسيا في صناعة الطيران والفضاء، وشركة "هواوي" الصينية عملاق تقني عالمي و"تك ماهيندرا" الهندية، الرائدة في الحلول الرقمية ومنها الذكاء الاصطناعي، و "دي بي وورلد" الإماراتية، التي تعيد تصور اللوجستيات العالمية، كما تعد "روساتوم" الروسية من اللاعبين الأساسيين في مجال الطاقة النووية.
وأضاف أوريشكين أن دول "بريكس"
تمتلك إمكانات ضخمة في مجالات البنية التحتية واللوجستيات والتقنيات الحديثة، كما لديها القدرة على تطوير أدوات جديدة في مجالات التمويل وأنظمة الدفع والاستثمار.
ونوّه أوريشكين إلى أنه "بجمع هذه الموارد، يمكننا تأسيس منصة قوية ومستدامة للنمو والتنمية على المستوى العالمي".
وتنطلق اليوم قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو البرازيلية، حيث ستستمر يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري، ويشارك فيها الرئيس فلاديمير بوتين
عن بعد، بحضور وفد روسيا برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف.