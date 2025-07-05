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عرب بوينت بودكاست
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آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:03 GMT
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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250705/بوتين-يشارك-عبر-الفيديو-في-قمة-بريكس-المقبلة--1102394591.html
بوتين يشارك عبر تقنية الفيديو في قمة "بريكس" المقبلة
بوتين يشارك عبر تقنية الفيديو في قمة "بريكس" المقبلة
سبوتنيك عربي
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الجلسة العامة الرئيسية لقمة مجموعة "بريكس"، التي ستُعقد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري،... 05.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-05T22:25+0000
2025-07-06T08:52+0000
فلاديمير بوتين
جنوب أفريقيا
قمة بريكس في البرازيل 2025
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وتُعد هذه القمة الـ17 على مستوى القادة لدول مجموعة "بريكس"، والتي تضم حاليًا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، إثيوبيا، إيران، وانضمت إندونيسيا رسميًا بداية عام 2025.ويترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الوفد الروسي المشارك في القمة.يُذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006 بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024 بانضمام أربع دول جديدة، بينما تتعاون دول أخرى مع التكتل بصفة شراكة، من بينها بيلاروس، وكوبا، وكازاخستان، وماليزيا، ونيجيريا، وتايلاند، وأوزبكستان.
https://sarabic.ae/20250705/الخارجية-البرازيلية-قمة-بريكس-ستناقش-إنشاء-خدمة-سحابية-1102389694.html
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فلاديمير بوتين, جنوب أفريقيا, قمة بريكس في البرازيل 2025
فلاديمير بوتين, جنوب أفريقيا, قمة بريكس في البرازيل 2025

بوتين يشارك عبر تقنية الفيديو في قمة "بريكس" المقبلة

22:25 GMT 05.07.2025 (تم التحديث: 08:52 GMT 06.07.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الجلسة العامة الرئيسية لقمة مجموعة "بريكس"، التي ستُعقد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري، وذلك عبر تقنية الفيديو.
وتُعد هذه القمة الـ17 على مستوى القادة لدول مجموعة "بريكس"، والتي تضم حاليًا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، إثيوبيا، إيران، وانضمت إندونيسيا رسميًا بداية عام 2025.
إنطلاق فعاليات قمة بريكس بنسختها السادسة عشرة في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2025
الخارجية البرازيلية: قمة "بريكس" ستناقش إنشاء خدمة سحابية
أمس, 17:38 GMT
ويترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الوفد الروسي المشارك في القمة.
وبحسب ما أفاد به المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، من المقرر أن يناقش القادة ملفات رئيسية عدة، أبرزها قضايا السلام والأمن، وإصلاح منظومة الحوكمة العالمية، وآفاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، إلى جانب تبادل الآراء حول أبرز القضايا الدولية الملحة. ومن المتوقع أن تصدر القمة إعلانًا ختاميًا مشتركًا.
يُذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006 بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024 بانضمام أربع دول جديدة، بينما تتعاون دول أخرى مع التكتل بصفة شراكة، من بينها بيلاروس، وكوبا، وكازاخستان، وماليزيا، ونيجيريا، وتايلاند، وأوزبكستان.
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