https://sarabic.ae/20250703/دوغين-مجموعة-بريكس-هي-تجسيد-للتعددية-القطبية-1102331455.html

دوغين: مجموعة "بريكس" هي تجسيد للتعددية القطبية

دوغين: مجموعة "بريكس" هي تجسيد للتعددية القطبية

سبوتنيك عربي

أكد الفيلسوف الروسي، ألكسندر دوغين، أن مجموعة "بريكس" تمثل نواة نظام عالمي متعدد الأقطاب، معتبراً أن الأمم المتحدة أصبحت منظمة غير فعالة. 03.07.2025, سبوتنيك عربي

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وقال دوغين خلال الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيس "سبوتنيك البرازيل": "من ينقص في مجموعة "بريكس" لتمثيل البشرية جمعاء، وبالأساس، لتحل محل الأمم المتحدة التي تعتبر منظمة غير فعالة ومشلولة بسبب تركيزها على الدول الشرقية الجماعية؟ السبب هو أن هذه الدول لم تتخل بعد عن الاعتراف بالنظام العالمي متعدد الأقطاب وتصر على النظام الأحادي القطب".وتابع: "هذه الدول تسعى لتكريس هذا التوجه في منظمة دولية بديلة، هي "رابطة الديمقراطية"، أي في اتحاد شمال شرق آسيا وهكذا، ستظهر في المستقبل منظمتان بديلتان لتنفيذ نظام عالمي جديد".وأضاف: "بريكس تعكس نزعة التعددية القطبية. "بريكس" محاولة عميقة للحفاظ على السلام العالمي".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وكالة "سبوتنيك البرازيل"، في 3 يوليو/ تموز، وعشية قمة "بريكس"، وبحضور خبراء وصحفيين بارزين من وسائل الإعلام البرازيلية والأجنبية الشعبية، أن إذاعة "سبوتنيك البرازيل"، ستبدأ البث باللغة البرتغالية، ابتداءً من 1 أغسطس/ آب 2025 على موجات "إف إم".وبذلك تصبح "سبوتنيك" الوسيلة الإعلامية الروسية الوحيدة التي تبث على مدار 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع باللغة البرتغالية على أراضي أكبر دولة في أمريكا الجنوبية.وقالت داريا يورييفا، رئيسة "سبوتنيك البرازيل" و"سبوتنيك العالم": "إن إطلاقنا للبث الإذاعي على مدار الساعة باللغة البرتغالية، في عام رئاسة البرازيل لمجموعة "بريكس"، له دلالة رمزية، نحن ندرك أن البرازيل، بفضل قدراتها التكنولوجية والاقتصادية، واستعدادها لانتهاج سياسة سيادية مستقلة، تعد مرجعا ليس فقط لجيرانها في المنطقة، بل أيضا لدول الجنوب العالمي عموما".نقيب المحررين في لبنان: اعتقال رئيس ومدير تحرير "سبوتنيك أذربيجان" يتنافى مع مبادئ الأمم المتحدةبمشاركة أكثر من 200 إعلامي... "يونا" و"سبوتنيك" ينظمان ورشة عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام

https://sarabic.ae/20250523/نقيب-محرري-لبنان-الحضور-الإعلامي-الروسي-متنفس-للمواطن-العربي-وسبوتنيك-حجزت-مساحة-لا-يستهان-بها-1100897549.html

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