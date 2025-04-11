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https://sarabic.ae/20250411/بمشاركة-أكثر-من-200-إعلامي-يونا-وسبوتنيك-ينظمان-ورشة-عن-الربيورتاج-المصور-لوسائل-الإعلام-1099448325.html
بمشاركة أكثر من 200 إعلامي... "يونا" و"سبوتنيك" ينظمان ورشة عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام
بمشاركة أكثر من 200 إعلامي... "يونا" و"سبوتنيك" ينظمان ورشة عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام
سبوتنيك عربي
نظَّم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا"، يوم الأربعاء الماضي (9 أبريل/ نيسان 2025)، ورشة عمل بعنوان "الريبورتاج المصور لوسائل الإعلام... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T12:07+0000
2025-04-11T12:07+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سبوتنيك
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وفي بداية الجلسة، أكد المدير العام لاتحاد وكالات الأنباء "يونا"، الأستاذ محمد بن عبد الرحمن اليامي، أن الورشة تهدف إلى تعزيز وعي الصحفيين بالأساليب الصحيحة لالتقاط صور مميزة وإنتاج تقرير مصور متكامل. وشدد اليامي على أهمية الصورة في الإقناع واستكمال المعلومات والتوثيق. كما شكر وكالة "سبوتنيك" على جهودها في تنظيم الورشة ومشاركة خبراتها مع الصحفيين في الدول الأعضاء.كما ناقشت فولكوفا الأخطاء التي قد تُضعف التقرير المصور، وكيفية اختيار المصورين للزوايا المناسبة أثناء عملهم على القصص البصرية عبر منصات إعلامية مختلفة، بما يُعزز جودة أعمالهم ويزيد من إبداعهم.واستعرضت الورشة بعض السلبيات وسط المهتمين بمجال التصوير، وطرق معالجتها، كما تطرَّقت إلى الأخطاء التي من شأنها أن تضعف التقرير المصور، وكيف يختار المصور الزوايا المناسبة خلال عمله على القصص المصورة لمختلف الوسائط الإعلامية، بما من شأنه تجويد عمله والإبداع فيه.يذكر أن الورشة تأتي في إطار سلسلة من البرامج التدريبية والتثقيفية التي ينظمها الاتحاد، بهدف رفع قدرات الصحفيين في الدول الأعضاء، وزيادة وعيهم بالتحولات المتسارعة في مجال إنتاج المحتوى الإعلامي.وهذه هي الورشة الخامسة التي تنظمها وكالة "سبوتنيك" واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" بشكل مشترك، منذ توقيع مذكرة التفاهم، في عام 2021."سبوتنيك" تشارك في طاولة مستديرة حول روسيا والعالم العربيصحفيون من اليمن ينضمون إلى برنامج "سبوتنيك-برو"
https://sarabic.ae/20250130/أكاديمية-أوسبو-للتدريب-وسبوتنيك-ينظمان-محاضرة-حول-التصوير-1097312799.html
https://sarabic.ae/20240923/أسرار-الحفاظ-على-أرشيفات-الصور-التناظرية-ورقمنتها-1093030170.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سبوتنيك
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سبوتنيك

بمشاركة أكثر من 200 إعلامي... "يونا" و"سبوتنيك" ينظمان ورشة عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام

12:07 GMT 11.04.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousovصورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها "يونا" ووكالة "سبوتنيك"
صورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها يونا ووكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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نظَّم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا"، يوم الأربعاء الماضي (9 أبريل/ نيسان 2025)، ورشة عمل بعنوان "الريبورتاج المصور لوسائل الإعلام: التعرف على كيفية التصوير، والعناصر المهمة، وأبرز الأخطاء"، ضمن مشروع "سبوتنيك برو" بمشاركة أكثر من 200 إعلامي من جميع أنحاء العالم.
وفي بداية الجلسة، أكد المدير العام لاتحاد وكالات الأنباء "يونا"، الأستاذ محمد بن عبد الرحمن اليامي، أن الورشة تهدف إلى تعزيز وعي الصحفيين بالأساليب الصحيحة لالتقاط صور مميزة وإنتاج تقرير مصور متكامل.
وشدد اليامي على أهمية الصورة في الإقناع واستكمال المعلومات والتوثيق. كما شكر وكالة "سبوتنيك" على جهودها في تنظيم الورشة ومشاركة خبراتها مع الصحفيين في الدول الأعضاء.
© Sputnik . Vitaliy Belousovصورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها "يونا" ووكالة "سبوتنيك"
صورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها يونا ووكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik . Vitaliy Belousov
صورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها "يونا" ووكالة "سبوتنيك"
© Sputnik . Vitaliy Belousovصورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها "يونا" ووكالة "سبوتنيك"
صورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها يونا ووكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . Vitaliy Belousov
صورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها "يونا" ووكالة "سبوتنيك"
© Sputnik . Vitaliy Belousovصورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها "يونا" ووكالة "سبوتنيك"
صورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها يونا ووكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik . Vitaliy Belousov
صورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها "يونا" ووكالة "سبوتنيك"
© Sputnik . Vitaliy Belousovصورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها "يونا" ووكالة "سبوتنيك"
صورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها يونا ووكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . Vitaliy Belousov
صورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها "يونا" ووكالة "سبوتنيك"
© Sputnik . Vitaliy Belousovصورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها "يونا" ووكالة "سبوتنيك"
صورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها يونا ووكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik . Vitaliy Belousov
صورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها "يونا" ووكالة "سبوتنيك"
1/5
© Sputnik . Vitaliy Belousov
صورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها "يونا" ووكالة "سبوتنيك"
2/5
© Sputnik . Vitaliy Belousov
صورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها "يونا" ووكالة "سبوتنيك"
3/5
© Sputnik . Vitaliy Belousov
صورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها "يونا" ووكالة "سبوتنيك"
4/5
© Sputnik . Vitaliy Belousov
صورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها "يونا" ووكالة "سبوتنيك"
5/5
© Sputnik . Vitaliy Belousov
صورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها "يونا" ووكالة "سبوتنيك"
وقدمت الورشة، إيكاترينا فولكوفا، رئيسة تحرير قسم المشاريع البصرية في "سبوتنيك"، وتناولت بعض العيوب الشائعة لدى المهتمين بالتصوير الفوتوغرافي وسبل التغلب عليها.
© Sputnik . Vitaliy Belousovصورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها "يونا" ووكالة "سبوتنيك"
صورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها يونا ووكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
صورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها "يونا" ووكالة "سبوتنيك"
© Sputnik . Vitaliy Belousov
كما ناقشت فولكوفا الأخطاء التي قد تُضعف التقرير المصور، وكيفية اختيار المصورين للزوايا المناسبة أثناء عملهم على القصص البصرية عبر منصات إعلامية مختلفة، بما يُعزز جودة أعمالهم ويزيد من إبداعهم.
أكاديمية أوسبو للتدريب وسبوتنيك ينظمان محاضرة حول التصوير - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
أكاديمية "أوسبو" للتدريب و"سبوتنيك" ينظمان محاضرة حول التصوير
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واستعرضت الورشة بعض السلبيات وسط المهتمين بمجال التصوير، وطرق معالجتها، كما تطرَّقت إلى الأخطاء التي من شأنها أن تضعف التقرير المصور، وكيف يختار المصور الزوايا المناسبة خلال عمله على القصص المصورة لمختلف الوسائط الإعلامية، بما من شأنه تجويد عمله والإبداع فيه.
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يذكر أن الورشة تأتي في إطار سلسلة من البرامج التدريبية والتثقيفية التي ينظمها الاتحاد، بهدف رفع قدرات الصحفيين في الدول الأعضاء، وزيادة وعيهم بالتحولات المتسارعة في مجال إنتاج المحتوى الإعلامي.
وهذه هي الورشة الخامسة التي تنظمها وكالة "سبوتنيك" واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" بشكل مشترك، منذ توقيع مذكرة التفاهم، في عام 2021.
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