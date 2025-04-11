بمشاركة أكثر من 200 إعلامي... "يونا" و"سبوتنيك" ينظمان ورشة عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام
© Sputnik . Vitaliy Belousovصورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها "يونا" ووكالة "سبوتنيك"
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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نظَّم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا"، يوم الأربعاء الماضي (9 أبريل/ نيسان 2025)، ورشة عمل بعنوان "الريبورتاج المصور لوسائل الإعلام: التعرف على كيفية التصوير، والعناصر المهمة، وأبرز الأخطاء"، ضمن مشروع "سبوتنيك برو" بمشاركة أكثر من 200 إعلامي من جميع أنحاء العالم.
وفي بداية الجلسة، أكد المدير العام لاتحاد وكالات الأنباء "يونا"، الأستاذ محمد بن عبد الرحمن اليامي، أن الورشة تهدف إلى تعزيز وعي الصحفيين بالأساليب الصحيحة لالتقاط صور مميزة وإنتاج تقرير مصور متكامل.
وشدد اليامي على أهمية الصورة في الإقناع واستكمال المعلومات والتوثيق. كما شكر وكالة "سبوتنيك" على جهودها في تنظيم الورشة ومشاركة خبراتها مع الصحفيين في الدول الأعضاء.
© Sputnik . Vitaliy Belousovصورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها "يونا" ووكالة "سبوتنيك"
1/5
© Sputnik . Vitaliy Belousov
صورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها "يونا" ووكالة "سبوتنيك"
© Sputnik . Vitaliy Belousovصورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها "يونا" ووكالة "سبوتنيك"
2/5
© Sputnik . Vitaliy Belousov
صورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها "يونا" ووكالة "سبوتنيك"
© Sputnik . Vitaliy Belousovصورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها "يونا" ووكالة "سبوتنيك"
3/5
© Sputnik . Vitaliy Belousov
صورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها "يونا" ووكالة "سبوتنيك"
© Sputnik . Vitaliy Belousovصورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها "يونا" ووكالة "سبوتنيك"
4/5
© Sputnik . Vitaliy Belousov
صورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها "يونا" ووكالة "سبوتنيك"
© Sputnik . Vitaliy Belousovصورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها "يونا" ووكالة "سبوتنيك"
5/5
© Sputnik . Vitaliy Belousov
صورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها "يونا" ووكالة "سبوتنيك"
1/5
© Sputnik . Vitaliy Belousov
صورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها "يونا" ووكالة "سبوتنيك"
2/5
© Sputnik . Vitaliy Belousov
صورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها "يونا" ووكالة "سبوتنيك"
3/5
© Sputnik . Vitaliy Belousov
صورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها "يونا" ووكالة "سبوتنيك"
4/5
© Sputnik . Vitaliy Belousov
صورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها "يونا" ووكالة "سبوتنيك"
5/5
© Sputnik . Vitaliy Belousov
صورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها "يونا" ووكالة "سبوتنيك"
وقدمت الورشة، إيكاترينا فولكوفا، رئيسة تحرير قسم المشاريع البصرية في "سبوتنيك"، وتناولت بعض العيوب الشائعة لدى المهتمين بالتصوير الفوتوغرافي وسبل التغلب عليها.
© Sputnik . Vitaliy Belousovصورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها "يونا" ووكالة "سبوتنيك"
صورة لورشة عمل عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام التي نظمتها "يونا" ووكالة "سبوتنيك"
© Sputnik . Vitaliy Belousov
كما ناقشت فولكوفا الأخطاء التي قد تُضعف التقرير المصور، وكيفية اختيار المصورين للزوايا المناسبة أثناء عملهم على القصص البصرية عبر منصات إعلامية مختلفة، بما يُعزز جودة أعمالهم ويزيد من إبداعهم.
30 يناير, 13:37 GMT
واستعرضت الورشة بعض السلبيات وسط المهتمين بمجال التصوير، وطرق معالجتها، كما تطرَّقت إلى الأخطاء التي من شأنها أن تضعف التقرير المصور، وكيف يختار المصور الزوايا المناسبة خلال عمله على القصص المصورة لمختلف الوسائط الإعلامية، بما من شأنه تجويد عمله والإبداع فيه.
23 سبتمبر 2024, 17:41 GMT
يذكر أن الورشة تأتي في إطار سلسلة من البرامج التدريبية والتثقيفية التي ينظمها الاتحاد، بهدف رفع قدرات الصحفيين في الدول الأعضاء، وزيادة وعيهم بالتحولات المتسارعة في مجال إنتاج المحتوى الإعلامي.
وهذه هي الورشة الخامسة التي تنظمها وكالة "سبوتنيك" واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" بشكل مشترك، منذ توقيع مذكرة التفاهم، في عام 2021.