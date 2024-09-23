https://sarabic.ae/20240923/أسرار-الحفاظ-على-أرشيفات-الصور-التناظرية-ورقمنتها-1093030170.html

أسرار الحفاظ على أرشيفات الصور التناظرية ورقمنتها

أسرار الحفاظ على أرشيفات الصور التناظرية ورقمنتها

سبوتنيك عربي

عقدت الدورة الرابعة لعام 2024 لمشروع "سبوتنيك برو" الموجه لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي (OSBU)، اليوم الإثنين، في المركز الصحفي الدولي... 23.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-23T17:41+0000

2024-09-23T17:41+0000

2024-09-23T17:41+0000

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وقدمت هذه الورشة، إيكاترينا فولكوفا، كبيرة المحررين في إدارة "سبوتنيك" للصور. وأطلق السيد رئيس الاتحاد الدكتور عمرو الليثي هذه الجلسة، معربا عن سعادته بهذا التعاون المثمر، قائلا في كلمته الافتتاحية:وفي السياق ذاته، صرحت إيكاترينا فولكوفا: "من المهم جدا بالنسبة لنا مشاركة الخبرة المتراكمة في العمل على نطاق واسع مع الصور الأرشيفية للوكالة".وانضم 15 محترفا مهتما بالفنون البصرية في وسائل الإعلام إلى هذا الفصل الرئيسي باللغة الإنجليزية.في النهاية، أكدت فولكوفا على أهمية هذا الموضوع قائلة: "بعملنا هذا نحن لا نحافظ على أرشيفنا فقط، بل نمرر تاريخنا للأجيال المقبلة".صحفيون عراقيون ينضمون إلى مشروع "سبوتنيك برو"مهارات التغطية الإعلامية الرياضية... دورة لأكاديمية "أسبو" للتدريب بالتعاون مع "سبوتنيك برو"

https://sarabic.ae/20240709/سبوتنيك-تعقد-دورة-تدريبية-حول-إدارة-المحتوى-المرئي-للصحفيين-من-العالم-الإسلامي-1090627888.html

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