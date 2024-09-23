https://sarabic.ae/20240923/أسرار-الحفاظ-على-أرشيفات-الصور-التناظرية-ورقمنتها-1093030170.html
أسرار الحفاظ على أرشيفات الصور التناظرية ورقمنتها
أسرار الحفاظ على أرشيفات الصور التناظرية ورقمنتها
سبوتنيك عربي
عقدت الدورة الرابعة لعام 2024 لمشروع "سبوتنيك برو" الموجه لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي (OSBU)، اليوم الإثنين، في المركز الصحفي الدولي... 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T17:41+0000
2024-09-23T17:41+0000
2024-09-23T17:41+0000
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وقدمت هذه الورشة، إيكاترينا فولكوفا، كبيرة المحررين في إدارة "سبوتنيك" للصور. وأطلق السيد رئيس الاتحاد الدكتور عمرو الليثي هذه الجلسة، معربا عن سعادته بهذا التعاون المثمر، قائلا في كلمته الافتتاحية:وفي السياق ذاته، صرحت إيكاترينا فولكوفا: "من المهم جدا بالنسبة لنا مشاركة الخبرة المتراكمة في العمل على نطاق واسع مع الصور الأرشيفية للوكالة".وانضم 15 محترفا مهتما بالفنون البصرية في وسائل الإعلام إلى هذا الفصل الرئيسي باللغة الإنجليزية.في النهاية، أكدت فولكوفا على أهمية هذا الموضوع قائلة: "بعملنا هذا نحن لا نحافظ على أرشيفنا فقط، بل نمرر تاريخنا للأجيال المقبلة".صحفيون عراقيون ينضمون إلى مشروع "سبوتنيك برو"مهارات التغطية الإعلامية الرياضية... دورة لأكاديمية "أسبو" للتدريب بالتعاون مع "سبوتنيك برو"
https://sarabic.ae/20240709/سبوتنيك-تعقد-دورة-تدريبية-حول-إدارة-المحتوى-المرئي-للصحفيين-من-العالم-الإسلامي-1090627888.html
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حصري, روسيا, العالم العربي
حصري, روسيا, العالم العربي
أسرار الحفاظ على أرشيفات الصور التناظرية ورقمنتها
حصري
عقدت الدورة الرابعة لعام 2024 لمشروع "سبوتنيك برو" الموجه لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي (OSBU)، اليوم الإثنين، في المركز الصحفي الدولي للوسائط المتعددة في "سبوتنيك".
وقدمت هذه الورشة، إيكاترينا فولكوفا، كبيرة المحررين في إدارة "سبوتنيك" للصور.
وأطلق السيد رئيس الاتحاد الدكتور عمرو الليثي هذه الجلسة، معربا عن سعادته بهذا التعاون المثمر، قائلا في كلمته الافتتاحية:
سعيد جدا بالشراكة المستمرة مع "سبوتنك برو" اليوم نتحدث عن الحفاظ على ذاكرتنا وصورنا في ظروف تتطور فيها التقنيات الجديدة بسرعة، أنا متأكد من أن كل مشارك لدينا سيتلقى أفكارا جديدة لتنظيم المحفوظات وأرشفة تاريخ وسائل الإعلام التي يعمل بها.
وفي السياق ذاته، صرحت إيكاترينا فولكوفا: "من المهم جدا بالنسبة لنا مشاركة الخبرة المتراكمة في العمل على نطاق واسع مع الصور الأرشيفية للوكالة".
وتعرف المشاركون من دول عدة شملت، نيجيريا والسودان ومالي والمملكة العربية السعودية والأردن وبنغلاديش واليمن ومصر على أفضل الصور التاريخية من أرشيف الوكالة وعلى تفاصيل العمل مع العينات القديمة الأصلية والتخزين والمسح الضوئي والفهرسة.
وانضم 15 محترفا مهتما بالفنون البصرية في وسائل الإعلام إلى هذا الفصل الرئيسي باللغة الإنجليزية.
في النهاية، أكدت فولكوفا على أهمية هذا الموضوع قائلة: "بعملنا هذا نحن لا نحافظ على أرشيفنا فقط، بل نمرر تاريخنا للأجيال المقبلة".