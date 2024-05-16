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"سبوتنيك برو" تنفذ دورة حول خصوصيات التغطية الإعلامية للأحداث الرياضية في العالم
"سبوتنيك برو" تنفذ دورة حول خصوصيات التغطية الإعلامية للأحداث الرياضية في العالم
سبوتنيك عربي
انعقدت الدورة الثالثة لهذا العام لمشروع "سبوتنيك برو" لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي (OSBU OIC) في مبنى مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية... 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T14:40+0000
2024-05-16T14:47+0000
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العالم العربي
روسيا
رياضة
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ووجّه رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي، عمرو الليثي، في تحيته، الشكر لفريق "سبوتنيك" على تنظيم الندوة.بدوره، أشار المعلق الرياضي، دينيس كازانسكي، إلى أن "أهم شيء في عمل الصحفي الرياضي هو نقل الأجواء الخاصة للحدث إلى مشاهديه، والسماح لهم بالشعور بالمزاج الذي يسود الملعب، وخلق تأثير الحضور الشخصي، ويمكن تحقيق ذلك من خلال التواصل مع الأشخاص الذين جاءوا لمشاهدة المباراة من بلدان أخرى، والشعور بمزاجهم، لأن الشيء الأكثر أهمية في مثل هذه الأحداث ليس فقط نجوم الرياضة، ولكن أيضًا الأشخاص العاديين".وفي السياق ذاته، قال مستشار المجموعة الإعلامية، أوليغ دميترييف: "كانت الدورة الرئيسية اليوم فريدة من نوعها، لأن ضيفنا، ضيف "سبوتنيك"، كان شخصًا يجعل الرياضة موطنًا للجمهور الروسي، سواء كان ذلك دوري أبطال أوروبا أو أي مسابقات محلية".وأضاف: "تحدثنا عن أسرار المهنة، وما يجب أن يفعله المعلق وما لا ينبغي أن يفعله، وناقشنا جميع إيجابيات وسلبيات العمل على الهواء مباشرة، ولهذا السبب يوجد مشروع "سبوتنيك برو"، لجمع المحترفين من مختلف دول العالم".واستمرت سلسلة الندوات عبر الإنترنت مع العروض التي قدمها مستشار المجموعة الإعلامية، أوليغ دميترييف، والمعلق الرياضي، دينيس كازانسكي، اللذين أخبرا المشاركين عن تجربتهم في تغطية الألعاب الأولمبية، وعمل المعلقين الرياضيين أثناء الوباء، وخصائص العمل على الشبكات الاجتماعية أثناء البث كما قدم توصيات حول كيفية التصرف كصحفي رياضي أثناء البث المباشر.وانضم أكثر من 20 صحفيًا، من السودان وإيران وسوريا والمملكة العربية السعودية إلى الدورة التدريبية التي عقدت باللغة الإنجليزية مع ترجمة فورية إلى اللغة العربية.
https://sarabic.ae/20240307/صحفيون-من-اتحاد-إذاعات-وتلفزيونات-دول-التعاون-الإسلامي-يشاركون-بمحاضرة-لـسبوتنيك-برو-1086763836.html
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حصري, العالم العربي, روسيا, رياضة
حصري, العالم العربي, روسيا, رياضة

"سبوتنيك برو" تنفذ دورة حول خصوصيات التغطية الإعلامية للأحداث الرياضية في العالم

14:40 GMT 16.05.2024 (تم التحديث: 14:47 GMT 16.05.2024)
© Sputnik"سبوتنيك برو" تنفذ دورة حول خصوصيات التغطية الإعلامية للأحداث الرياضية في العالم
سبوتنيك برو تنفذ دورة حول خصوصيات التغطية الإعلامية للأحداث الرياضية في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
© Sputnik
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انعقدت الدورة الثالثة لهذا العام لمشروع "سبوتنيك برو" لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي (OSBU OIC) في مبنى مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية.
ووجّه رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي، عمرو الليثي، في تحيته، الشكر لفريق "سبوتنيك" على تنظيم الندوة.

وأكد أن "الرياضة هي إحدى تلك الأنشطة التي تربط بين الناس بغض النظر عن الثقافة والخلفية"، معربًا عن أمله أن "تساعد هذه الدورة التدريبية الصحفيين في تغطية الأحداث الرياضية".

بدوره، أشار المعلق الرياضي، دينيس كازانسكي، إلى أن "أهم شيء في عمل الصحفي الرياضي هو نقل الأجواء الخاصة للحدث إلى مشاهديه، والسماح لهم بالشعور بالمزاج الذي يسود الملعب، وخلق تأثير الحضور الشخصي، ويمكن تحقيق ذلك من خلال التواصل مع الأشخاص الذين جاءوا لمشاهدة المباراة من بلدان أخرى، والشعور بمزاجهم، لأن الشيء الأكثر أهمية في مثل هذه الأحداث ليس فقط نجوم الرياضة، ولكن أيضًا الأشخاص العاديين".
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وفي السياق ذاته، قال مستشار المجموعة الإعلامية، أوليغ دميترييف: "كانت الدورة الرئيسية اليوم فريدة من نوعها، لأن ضيفنا، ضيف "سبوتنيك"، كان شخصًا يجعل الرياضة موطنًا للجمهور الروسي، سواء كان ذلك دوري أبطال أوروبا أو أي مسابقات محلية".

وتابع: "يتمتع دينيس كازانسكي بخبرة واسعة في تغطية المسابقات الرياضية، بما في ذلك الألعاب الأولمبية، وأنا سعيد جدًا لأن مستمعينا من مختلف البلدان العربية طرحوا أسئلة احترافية بأسلوب كما لو أنهم يعرفون دينيس كازانسكي منذ فترة طويلة".

وأضاف: "تحدثنا عن أسرار المهنة، وما يجب أن يفعله المعلق وما لا ينبغي أن يفعله، وناقشنا جميع إيجابيات وسلبيات العمل على الهواء مباشرة، ولهذا السبب يوجد مشروع "سبوتنيك برو"، لجمع المحترفين من مختلف دول العالم".
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واستمرت سلسلة الندوات عبر الإنترنت مع العروض التي قدمها مستشار المجموعة الإعلامية، أوليغ دميترييف، والمعلق الرياضي، دينيس كازانسكي، اللذين أخبرا المشاركين عن تجربتهم في تغطية الألعاب الأولمبية، وعمل المعلقين الرياضيين أثناء الوباء، وخصائص العمل على الشبكات الاجتماعية أثناء البث كما قدم توصيات حول كيفية التصرف كصحفي رياضي أثناء البث المباشر.
وانضم أكثر من 20 صحفيًا، من السودان وإيران وسوريا والمملكة العربية السعودية إلى الدورة التدريبية التي عقدت باللغة الإنجليزية مع ترجمة فورية إلى اللغة العربية.
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