https://sarabic.ae/20240516/سبوتنيك-برو-تنفذ-دورة-حول-خصوصيات-التغطية-الإعلامية-للأحداث-الرياضية-في-العالم----1088902716.html

"سبوتنيك برو" تنفذ دورة حول خصوصيات التغطية الإعلامية للأحداث الرياضية في العالم

"سبوتنيك برو" تنفذ دورة حول خصوصيات التغطية الإعلامية للأحداث الرياضية في العالم

سبوتنيك عربي

انعقدت الدورة الثالثة لهذا العام لمشروع "سبوتنيك برو" لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي (OSBU OIC) في مبنى مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية... 16.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-16T14:40+0000

2024-05-16T14:40+0000

2024-05-16T14:47+0000

حصري

العالم العربي

روسيا

رياضة

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ووجّه رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي، عمرو الليثي، في تحيته، الشكر لفريق "سبوتنيك" على تنظيم الندوة.بدوره، أشار المعلق الرياضي، دينيس كازانسكي، إلى أن "أهم شيء في عمل الصحفي الرياضي هو نقل الأجواء الخاصة للحدث إلى مشاهديه، والسماح لهم بالشعور بالمزاج الذي يسود الملعب، وخلق تأثير الحضور الشخصي، ويمكن تحقيق ذلك من خلال التواصل مع الأشخاص الذين جاءوا لمشاهدة المباراة من بلدان أخرى، والشعور بمزاجهم، لأن الشيء الأكثر أهمية في مثل هذه الأحداث ليس فقط نجوم الرياضة، ولكن أيضًا الأشخاص العاديين".وفي السياق ذاته، قال مستشار المجموعة الإعلامية، أوليغ دميترييف: "كانت الدورة الرئيسية اليوم فريدة من نوعها، لأن ضيفنا، ضيف "سبوتنيك"، كان شخصًا يجعل الرياضة موطنًا للجمهور الروسي، سواء كان ذلك دوري أبطال أوروبا أو أي مسابقات محلية".وأضاف: "تحدثنا عن أسرار المهنة، وما يجب أن يفعله المعلق وما لا ينبغي أن يفعله، وناقشنا جميع إيجابيات وسلبيات العمل على الهواء مباشرة، ولهذا السبب يوجد مشروع "سبوتنيك برو"، لجمع المحترفين من مختلف دول العالم".واستمرت سلسلة الندوات عبر الإنترنت مع العروض التي قدمها مستشار المجموعة الإعلامية، أوليغ دميترييف، والمعلق الرياضي، دينيس كازانسكي، اللذين أخبرا المشاركين عن تجربتهم في تغطية الألعاب الأولمبية، وعمل المعلقين الرياضيين أثناء الوباء، وخصائص العمل على الشبكات الاجتماعية أثناء البث كما قدم توصيات حول كيفية التصرف كصحفي رياضي أثناء البث المباشر.وانضم أكثر من 20 صحفيًا، من السودان وإيران وسوريا والمملكة العربية السعودية إلى الدورة التدريبية التي عقدت باللغة الإنجليزية مع ترجمة فورية إلى اللغة العربية.

https://sarabic.ae/20240307/صحفيون-من-اتحاد-إذاعات-وتلفزيونات-دول-التعاون-الإسلامي-يشاركون-بمحاضرة-لـسبوتنيك-برو-1086763836.html

https://sarabic.ae/20240515/سبوتنيك-توقع-مذكرة-تفاهم-مع-وكالة-الأنباء-العراقية--1088869399.html

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