"سبوتنيك" تعقد دورة تدريبية حول إدارة المحتوى المرئي للصحفيين من العالم الإسلامي

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
افتتاح المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم" في يكاترينبرج بمشاركة دولية واسعة
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
11:52 GMT
8 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20240709/سبوتنيك-تعقد-دورة-تدريبية-حول-إدارة-المحتوى-المرئي-للصحفيين-من-العالم-الإسلامي-1090627888.html
"سبوتنيك" تعقد دورة تدريبية حول إدارة المحتوى المرئي للصحفيين من العالم الإسلامي
"سبوتنيك" تعقد دورة تدريبية حول إدارة المحتوى المرئي للصحفيين من العالم الإسلامي
سبوتنيك عربي
انعقدت الدورة الثالثة لمشروع "سبوتنيك برو" لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (UNA OIC) في مقر المجموعة الإعلامية في العاصمة موسكو. 09.07.2024, سبوتنيك عربي
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وتحدث مدير المشاريع الخاصة، ميخائيل كونراد، للمشاركين عن ميزات إدارة المحتوى المرئي في وسائل الإعلام، البنك الإعلامي للوكالة، واستهلاك المحتوى الإعلامي في غرفة الأخبار، وقواعد استخدام مواد الطرف الثالث واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.وانضم أكثر من 100 صحفي من دول العالم الإسلامي إلى الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية.وأشار ميخائيل كونراد، تلخيصًا للفصل الدراسي الرئيسي: "كنا سعداء بعقد الفصل الرئيسي الثالث لـ "UNA" أمام أعيننا حرفيًا، أصبحت شراكتنا تجسيدًا حقيقيًا متبادل المنفعة، ونحن نرى أن معرفتنا اليوم، ونظرتنا للمستقبل مطلوبة، ومن جانبنا نأمل أن تعود بفوائد عملية على المشاركين".صحفيون عراقيون ينضمون إلى مشروع "سبوتنيك برو"مهارات التغطية الإعلامية الرياضية... دورة لأكاديمية "أسبو" للتدريب بالتعاون مع "سبوتنيك برو"
https://sarabic.ae/20240521/صحفيون-عراقيون-ينضمون-إلى-مشروع-سبوتنيك-برو--1089073889.html
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حصري, سبوتنيك, تقارير سبوتنيك
حصري, سبوتنيك, تقارير سبوتنيك

"سبوتنيك" تعقد دورة تدريبية حول إدارة المحتوى المرئي للصحفيين من العالم الإسلامي

13:00 GMT 09.07.2024
© Sputnik . Vitaly Belousov"سبوتنيك" تعقد دورة تدريبية حول إدارة المحتوى المرئي للصحفيين من العالم الإسلامي
سبوتنيك تعقد دورة تدريبية حول إدارة المحتوى المرئي للصحفيين من العالم الإسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
© Sputnik . Vitaly Belousov
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حصري
انعقدت الدورة الثالثة لمشروع "سبوتنيك برو" لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (UNA OIC) في مقر المجموعة الإعلامية في العاصمة موسكو.
وتحدث مدير المشاريع الخاصة، ميخائيل كونراد، للمشاركين عن ميزات إدارة المحتوى المرئي في وسائل الإعلام، البنك الإعلامي للوكالة، واستهلاك المحتوى الإعلامي في غرفة الأخبار، وقواعد استخدام مواد الطرف الثالث واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وانضم أكثر من 100 صحفي من دول العالم الإسلامي إلى الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية.
© Sputnik . Vitaly Belousov"سبوتنيك" تعقد دورة تدريبية حول إدارة المحتوى المرئي للصحفيين من العالم الإسلامي
سبوتنيك تعقد دورة تدريبية حول إدارة المحتوى المرئي للصحفيين من العالم الإسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
"سبوتنيك" تعقد دورة تدريبية حول إدارة المحتوى المرئي للصحفيين من العالم الإسلامي
© Sputnik . Vitaly Belousov

وفي بداية الورشة، أشار مدير اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي(يونا) إلى أن المشروع يأتي في إطار تعاون المنظمة مع شركائها الدوليين لاستكشاف أفضل الاستراتيجيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والحد من المخاطر المرتبطة به مثل وسائل الإعلام، والتضليل، وتعطيل حقوق الملكية الفكرية.

صحفيون عراقيون ينضمون إلى مشروع سبوتنيك برو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
صحفيون عراقيون ينضمون إلى مشروع "سبوتنيك برو"
21 مايو, 16:41 GMT
وأشار ميخائيل كونراد، تلخيصًا للفصل الدراسي الرئيسي: "كنا سعداء بعقد الفصل الرئيسي الثالث لـ "UNA" أمام أعيننا حرفيًا، أصبحت شراكتنا تجسيدًا حقيقيًا متبادل المنفعة، ونحن نرى أن معرفتنا اليوم، ونظرتنا للمستقبل مطلوبة، ومن جانبنا نأمل أن تعود بفوائد عملية على المشاركين".
صحفيون عراقيون ينضمون إلى مشروع "سبوتنيك برو"
مهارات التغطية الإعلامية الرياضية... دورة لأكاديمية "أسبو" للتدريب بالتعاون مع "سبوتنيك برو"
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