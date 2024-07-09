https://sarabic.ae/20240709/سبوتنيك-تعقد-دورة-تدريبية-حول-إدارة-المحتوى-المرئي-للصحفيين-من-العالم-الإسلامي-1090627888.html
"سبوتنيك" تعقد دورة تدريبية حول إدارة المحتوى المرئي للصحفيين من العالم الإسلامي
"سبوتنيك" تعقد دورة تدريبية حول إدارة المحتوى المرئي للصحفيين من العالم الإسلامي
سبوتنيك عربي
انعقدت الدورة الثالثة لمشروع "سبوتنيك برو" لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (UNA OIC) في مقر المجموعة الإعلامية في العاصمة موسكو. 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T13:00+0000
2024-07-09T13:00+0000
2024-07-09T13:00+0000
حصري
سبوتنيك
تقارير سبوتنيك
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وتحدث مدير المشاريع الخاصة، ميخائيل كونراد، للمشاركين عن ميزات إدارة المحتوى المرئي في وسائل الإعلام، البنك الإعلامي للوكالة، واستهلاك المحتوى الإعلامي في غرفة الأخبار، وقواعد استخدام مواد الطرف الثالث واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.وانضم أكثر من 100 صحفي من دول العالم الإسلامي إلى الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية.وأشار ميخائيل كونراد، تلخيصًا للفصل الدراسي الرئيسي: "كنا سعداء بعقد الفصل الرئيسي الثالث لـ "UNA" أمام أعيننا حرفيًا، أصبحت شراكتنا تجسيدًا حقيقيًا متبادل المنفعة، ونحن نرى أن معرفتنا اليوم، ونظرتنا للمستقبل مطلوبة، ومن جانبنا نأمل أن تعود بفوائد عملية على المشاركين".صحفيون عراقيون ينضمون إلى مشروع "سبوتنيك برو"مهارات التغطية الإعلامية الرياضية... دورة لأكاديمية "أسبو" للتدريب بالتعاون مع "سبوتنيك برو"
https://sarabic.ae/20240521/صحفيون-عراقيون-ينضمون-إلى-مشروع-سبوتنيك-برو--1089073889.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, سبوتنيك, تقارير سبوتنيك
حصري, سبوتنيك, تقارير سبوتنيك
"سبوتنيك" تعقد دورة تدريبية حول إدارة المحتوى المرئي للصحفيين من العالم الإسلامي
حصري
انعقدت الدورة الثالثة لمشروع "سبوتنيك برو" لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (UNA OIC) في مقر المجموعة الإعلامية في العاصمة موسكو.
وتحدث مدير المشاريع الخاصة، ميخائيل كونراد، للمشاركين عن ميزات إدارة المحتوى المرئي في وسائل الإعلام
، البنك الإعلامي للوكالة، واستهلاك المحتوى الإعلامي في غرفة الأخبار، وقواعد استخدام مواد الطرف الثالث واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وانضم أكثر من 100 صحفي من دول العالم الإسلامي إلى الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية.
وفي بداية الورشة، أشار مدير اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي(يونا) إلى أن المشروع يأتي في إطار تعاون المنظمة مع شركائها الدوليين لاستكشاف أفضل الاستراتيجيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والحد من المخاطر المرتبطة به مثل وسائل الإعلام، والتضليل، وتعطيل حقوق الملكية الفكرية.
وأشار ميخائيل كونراد، تلخيصًا للفصل الدراسي الرئيسي: "كنا سعداء بعقد الفصل الرئيسي الثالث لـ "UNA" أمام أعيننا حرفيًا، أصبحت شراكتنا تجسيدًا حقيقيًا متبادل المنفعة، ونحن نرى أن معرفتنا اليوم، ونظرتنا للمستقبل مطلوبة، ومن جانبنا نأمل أن تعود بفوائد عملية على المشاركين".