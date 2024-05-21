https://sarabic.ae/20240521/صحفيون-عراقيون-ينضمون-إلى-مشروع-سبوتنيك-برو--1089073889.html

صحفيون عراقيون ينضمون إلى مشروع "سبوتنيك برو"

صحفيون عراقيون ينضمون إلى مشروع "سبوتنيك برو"

سبوتنيك عربي

انعقد اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول لمشروع "سبوتنيك برو" للصحفيين من العراق في موقع المجموعة الإعلامية. 21.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-21T16:41+0000

2024-05-21T16:41+0000

2024-05-21T16:53+0000

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وتحدث رئيس مكتب تحرير الشرق الأوسط وأفريقيا بالإدارة العامة للإعلام، ميخائيل علاء الدين، لزملائه عن كيفية عمل وكالة أنباء حديثة، وما هي التحديات التي يتعين على الصحفيين مواجهتها في عالم الإعلام الحديث.وكان شركاء المشروع هم وكالة أنباء "IINA" ومركز الاتحاد للتدريب الإعلامي في العراق.وأكد مدير عام المركز محمد القوزاعي، أهمية عقد الدورات وورش العمل المتخصصة لتنمية المهارات وتعزيز القدرات المحلية.كما أشار إلى أن "جهود وكالة "سبوتنيك" للأنباء في تعزيز تطوير وتحسين عمل الصحفيين والإعلاميين في العراق تعزز أواصر الصداقة والشراكة بين بلدينا، كما تساعد هذه الجهود على نقل صورة العراق الحقيقية إلى العالم، وإبراز موقعه الاستراتيجي وإمكانياته الشبابية التي تشكل مستقبل أمنه واستقراره وازدهاره".وأكد مدير مركز الاتحاد للتدريب الإعلامي في العراق UCMT.IQ، الأستاذ محمد الخزاعي، أهمية عقد الدورات والورش التخصصية لتطوير المهارات وتعزيز القدرات المحلية بالاستفادة من الخبرات الدولية الرائدة والرصينة.وخلال كلمته التي ألقاها في الورشة التي أقامها المركز بالتعاون مع وكالة "سبوتنيك" والشراكة مع وكالة أنباء العراق الدولية "آينا"، أكد الخزاعي أن جهود وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" في المساهمة بتطوير وتجويد أداء العمل الصحفي والإعلامي في العراق، تعزز أواصر الصداقة والشراكة بين روسيا الاتحادية والعراق وتسهم في إيصال الصورة الحقيقية للعالم لما يتمتع به العراق من موقع استراتيجي بين دول العالم وإمكاناته وطاقاته الشبابية التي ترسم مستقبل أمنه واستقراره وازدهاره.وعلق رئيس مكتب تحرير الشرق الأوسط وأفريقيا بالإدارة العامة للإعلام، ميخائيل علاء الدين، على نتائج المحاضرة قائلاً: "من الممتع والممتع للغاية التواصل مع الزملاء المهتمين الذين يهتمون بهذا الموضوع والذين يمكنهم حقًا مشاركة تجربتهم الخاصة، وآمل أن تصبح عملية التفاعل وتبادل الخبرات منتظمة، وتظهر آليات عمل إعلامية جديدة كل يوم تقريبًا، ومن أجل التحسن، من المهم التعلم باستمرار باهتمام وإبداع".

https://sarabic.ae/20240516/سبوتنيك-برو-تنفذ-دورة-حول-خصوصيات-التغطية-الإعلامية-للأحداث-الرياضية-في-العالم----1088902716.html

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