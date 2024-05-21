صحفيون عراقيون ينضمون إلى مشروع "سبوتنيك برو"

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من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
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السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
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ملفات ساخنة
هل يشكل الميناء الأمريكي المؤقت بديلا عن المعابر البرية في إدخال المساعدات لغزة؟
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29 د
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كواليس السينما
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27 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
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29 د
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بلا قيود
خبير يوضح أسباب سقوط مروحية رئيسي
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60 د
مساحة حرة
إلى أين تتجه إيران بعد مصرع الرئيس ووزير الخارجية في حاث طائرة؟
17:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
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30 د
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29 د
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150 د
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183 د
مساحة حرة
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08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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27 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
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30 د
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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https://sarabic.ae/20240521/صحفيون-عراقيون-ينضمون-إلى-مشروع-سبوتنيك-برو--1089073889.html
صحفيون عراقيون ينضمون إلى مشروع "سبوتنيك برو"
صحفيون عراقيون ينضمون إلى مشروع "سبوتنيك برو"
سبوتنيك عربي
انعقد اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول لمشروع "سبوتنيك برو" للصحفيين من العراق في موقع المجموعة الإعلامية. 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T16:41+0000
2024-05-21T16:53+0000
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وتحدث رئيس مكتب تحرير الشرق الأوسط وأفريقيا بالإدارة العامة للإعلام، ميخائيل علاء الدين، لزملائه عن كيفية عمل وكالة أنباء حديثة، وما هي التحديات التي يتعين على الصحفيين مواجهتها في عالم الإعلام الحديث.وكان شركاء المشروع هم وكالة أنباء "IINA" ومركز الاتحاد للتدريب الإعلامي في العراق.وأكد مدير عام المركز محمد القوزاعي، أهمية عقد الدورات وورش العمل المتخصصة لتنمية المهارات وتعزيز القدرات المحلية.كما أشار إلى أن "جهود وكالة "سبوتنيك" للأنباء في تعزيز تطوير وتحسين عمل الصحفيين والإعلاميين في العراق تعزز أواصر الصداقة والشراكة بين بلدينا، كما تساعد هذه الجهود على نقل صورة العراق الحقيقية إلى العالم، وإبراز موقعه الاستراتيجي وإمكانياته الشبابية التي تشكل مستقبل أمنه واستقراره وازدهاره".وأكد مدير مركز الاتحاد للتدريب الإعلامي في العراق UCMT.IQ، الأستاذ محمد الخزاعي، أهمية عقد الدورات والورش التخصصية لتطوير المهارات وتعزيز القدرات المحلية بالاستفادة من الخبرات الدولية الرائدة والرصينة.وخلال كلمته التي ألقاها في الورشة التي أقامها المركز بالتعاون مع وكالة "سبوتنيك" والشراكة مع وكالة أنباء العراق الدولية "آينا"، أكد الخزاعي أن جهود وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" في المساهمة بتطوير وتجويد أداء العمل الصحفي والإعلامي في العراق، تعزز أواصر الصداقة والشراكة بين روسيا الاتحادية والعراق وتسهم في إيصال الصورة الحقيقية للعالم لما يتمتع به العراق من موقع استراتيجي بين دول العالم وإمكاناته وطاقاته الشبابية التي ترسم مستقبل أمنه واستقراره وازدهاره.وعلق رئيس مكتب تحرير الشرق الأوسط وأفريقيا بالإدارة العامة للإعلام، ميخائيل علاء الدين، على نتائج المحاضرة قائلاً: "من الممتع والممتع للغاية التواصل مع الزملاء المهتمين الذين يهتمون بهذا الموضوع والذين يمكنهم حقًا مشاركة تجربتهم الخاصة، وآمل أن تصبح عملية التفاعل وتبادل الخبرات منتظمة، وتظهر آليات عمل إعلامية جديدة كل يوم تقريبًا، ومن أجل التحسن، من المهم التعلم باستمرار باهتمام وإبداع".
https://sarabic.ae/20240516/سبوتنيك-برو-تنفذ-دورة-حول-خصوصيات-التغطية-الإعلامية-للأحداث-الرياضية-في-العالم----1088902716.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

صحفيون عراقيون ينضمون إلى مشروع "سبوتنيك برو"

16:41 GMT 21.05.2024 (تم التحديث: 16:53 GMT 21.05.2024)
© Sputnikصحفيون عراقيون ينضمون إلى مشروع "سبوتنيك برو"
صحفيون عراقيون ينضمون إلى مشروع سبوتنيك برو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
انعقد اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول لمشروع "سبوتنيك برو" للصحفيين من العراق في موقع المجموعة الإعلامية.
وتحدث رئيس مكتب تحرير الشرق الأوسط وأفريقيا بالإدارة العامة للإعلام، ميخائيل علاء الدين، لزملائه عن كيفية عمل وكالة أنباء حديثة، وما هي التحديات التي يتعين على الصحفيين مواجهتها في عالم الإعلام الحديث.
وكان شركاء المشروع هم وكالة أنباء "IINA" ومركز الاتحاد للتدريب الإعلامي في العراق.
وأكد مدير عام المركز محمد القوزاعي، أهمية عقد الدورات وورش العمل المتخصصة لتنمية المهارات وتعزيز القدرات المحلية.
© Sputnikصحفيون عراقيون ينضمون إلى مشروع "سبوتنيك برو"
صحفيون عراقيون ينضمون إلى مشروع سبوتنيك برو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
صحفيون عراقيون ينضمون إلى مشروع "سبوتنيك برو"
© Sputnik
كما أشار إلى أن "جهود وكالة "سبوتنيك" للأنباء في تعزيز تطوير وتحسين عمل الصحفيين والإعلاميين في العراق تعزز أواصر الصداقة والشراكة بين بلدينا، كما تساعد هذه الجهود على نقل صورة العراق الحقيقية إلى العالم، وإبراز موقعه الاستراتيجي وإمكانياته الشبابية التي تشكل مستقبل أمنه واستقراره وازدهاره".
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وأكد مدير مركز الاتحاد للتدريب الإعلامي في العراق UCMT.IQ، الأستاذ محمد الخزاعي، أهمية عقد الدورات والورش التخصصية لتطوير المهارات وتعزيز القدرات المحلية بالاستفادة من الخبرات الدولية الرائدة والرصينة.
© Sputnikصحفيون عراقيون ينضمون إلى مشروع "سبوتنيك برو"
صحفيون عراقيون ينضمون إلى مشروع سبوتنيك برو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
صحفيون عراقيون ينضمون إلى مشروع "سبوتنيك برو"
© Sputnik
وخلال كلمته التي ألقاها في الورشة التي أقامها المركز بالتعاون مع وكالة "سبوتنيك" والشراكة مع وكالة أنباء العراق الدولية "آينا"، أكد الخزاعي أن جهود وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" في المساهمة بتطوير وتجويد أداء العمل الصحفي والإعلامي في العراق، تعزز أواصر الصداقة والشراكة بين روسيا الاتحادية والعراق وتسهم في إيصال الصورة الحقيقية للعالم لما يتمتع به العراق من موقع استراتيجي بين دول العالم وإمكاناته وطاقاته الشبابية التي ترسم مستقبل أمنه واستقراره وازدهاره.
وعلق رئيس مكتب تحرير الشرق الأوسط وأفريقيا بالإدارة العامة للإعلام، ميخائيل علاء الدين، على نتائج المحاضرة قائلاً: "من الممتع والممتع للغاية التواصل مع الزملاء المهتمين الذين يهتمون بهذا الموضوع والذين يمكنهم حقًا مشاركة تجربتهم الخاصة، وآمل أن تصبح عملية التفاعل وتبادل الخبرات منتظمة، وتظهر آليات عمل إعلامية جديدة كل يوم تقريبًا، ومن أجل التحسن، من المهم التعلم باستمرار باهتمام وإبداع".
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