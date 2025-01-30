أكاديمية "أوسبو" للتدريب و"سبوتنيك" ينظمان محاضرة حول التصوير

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:13 GMT
18 د
مرايا العلوم
هل تقودنا الفاصولياء العملاقة إلى الماء والحياة على المريخ؟
12:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يتوقع بقاء القواعد العسكرية الروسية في سوريا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
10:03 GMT
56 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
13:37 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:46 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: على الشرع بناء دولة حقيقية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
18:03 GMT
30 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250130/أكاديمية-أوسبو-للتدريب-وسبوتنيك-ينظمان-محاضرة-حول-التصوير-1097312799.html
أكاديمية "أوسبو" للتدريب و"سبوتنيك" ينظمان محاضرة حول التصوير
أكاديمية "أوسبو" للتدريب و"سبوتنيك" ينظمان محاضرة حول التصوير
سبوتنيك عربي
نظمت وكالة "سبوتنيك" وأكاديمية "أوسبو" للتدريب الإعلامي الموجهة لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي (OSBU) محاضرة تفاعلية متخصصة حول فن التصوير... 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T13:37+0000
2025-01-30T13:37+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1e/1097312978_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_f6011cdde316a2291eeff792391a6be2.jpg
وافتتح رئيس الاتحاد، الدكتور عمرو الليثي، المحاضرة مؤكدا أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى تطوير مهارات الإعلاميين من الدول الأعضاء بالاتحاد، موضحا أهمية استمرار التعاون مع برنامج "سبوتنيك برو" في دعم الصحفيين وتعزيز معايير الجودة.وقدمت هذه الورشة، إيكاترينا فولكوفا، كبيرة المحررين في إدارة "سبوتنيك" للصور، أحدث التقنيات والأساليب المستخدمة في التصوير الفوتوغرافي، مع التركيز على أهمية التعاون بين المصورين والمحررين لضمان إنتاج محتوى بصري مؤثر. كما سلطت الضوء على أهمية المشاركة في مسابقات التصوير الفوتوغرافي الدولية.وشهدت الجلسة تفاعلا كبيرا من المشاركين، الذين أكدوا على أهمية مثل هذه الفعاليات في صقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم المهنية.يُذكر أن هذا التعاون بين اتحاد "أوسبو" و"سبوتنيك برو" يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العمل الإعلامي المشترك ودعم الكوادر الإعلامية .صحفيون من دول العالم الإسلامي يتعلمون كيفية التعامل مع الأخبار الكاذبة ضمن مشروع "سبوتنيك برو"صحفيون من اليمن ينضمون إلى برنامج "سبوتنيك-برو"
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1e/1097312978_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_f1bb7713b9099636d3e218774a99b669.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

أكاديمية "أوسبو" للتدريب و"سبوتنيك" ينظمان محاضرة حول التصوير

13:37 GMT 30.01.2025
© Sputnikأكاديمية "أوسبو" للتدريب و"سبوتنيك" ينظمان محاضرة حول التصوير
أكاديمية أوسبو للتدريب وسبوتنيك ينظمان محاضرة حول التصوير - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
نظمت وكالة "سبوتنيك" وأكاديمية "أوسبو" للتدريب الإعلامي الموجهة لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي (OSBU) محاضرة تفاعلية متخصصة حول فن التصوير الفوتوغرافي، حضرها نخبة متميزة من الإعلاميين والمصورين من الدول الأعضاء في الاتحاد.
وافتتح رئيس الاتحاد، الدكتور عمرو الليثي، المحاضرة مؤكدا أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى تطوير مهارات الإعلاميين من الدول الأعضاء بالاتحاد، موضحا أهمية استمرار التعاون مع برنامج "سبوتنيك برو" في دعم الصحفيين وتعزيز معايير الجودة.
© Sputnikأكاديمية "أوسبو" للتدريب و"سبوتنيك" ينظمان محاضرة حول التصوير
أكاديمية أوسبو للتدريب وسبوتنيك ينظمان محاضرة حول التصوير - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
أكاديمية "أوسبو" للتدريب و"سبوتنيك" ينظمان محاضرة حول التصوير
© Sputnik
وقدمت هذه الورشة، إيكاترينا فولكوفا، كبيرة المحررين في إدارة "سبوتنيك" للصور، أحدث التقنيات والأساليب المستخدمة في التصوير الفوتوغرافي، مع التركيز على أهمية التعاون بين المصورين والمحررين لضمان إنتاج محتوى بصري مؤثر. كما سلطت الضوء على أهمية المشاركة في مسابقات التصوير الفوتوغرافي الدولية.
© Sputnikأكاديمية "أوسبو" للتدريب و"سبوتنيك" ينظمان محاضرة حول التصوير
أكاديمية أوسبو للتدريب وسبوتنيك ينظمان محاضرة حول التصوير - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
أكاديمية "أوسبو" للتدريب و"سبوتنيك" ينظمان محاضرة حول التصوير
© Sputnik
وشهدت الجلسة تفاعلا كبيرا من المشاركين، الذين أكدوا على أهمية مثل هذه الفعاليات في صقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم المهنية.
© Sputnikأكاديمية "أوسبو" للتدريب و"سبوتنيك" ينظمان محاضرة حول التصوير
أكاديمية أوسبو للتدريب وسبوتنيك ينظمان محاضرة حول التصوير - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
أكاديمية "أوسبو" للتدريب و"سبوتنيك" ينظمان محاضرة حول التصوير
© Sputnik
يُذكر أن هذا التعاون بين اتحاد "أوسبو" و"سبوتنيك برو" يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العمل الإعلامي المشترك ودعم الكوادر الإعلامية .
صحفيون من دول العالم الإسلامي يتعلمون كيفية التعامل مع الأخبار الكاذبة ضمن مشروع "سبوتنيك برو"
صحفيون من اليمن ينضمون إلى برنامج "سبوتنيك-برو"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала