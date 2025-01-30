أكاديمية "أوسبو" للتدريب و"سبوتنيك" ينظمان محاضرة حول التصوير
© Sputnikأكاديمية "أوسبو" للتدريب و"سبوتنيك" ينظمان محاضرة حول التصوير
© Sputnik
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نظمت وكالة "سبوتنيك" وأكاديمية "أوسبو" للتدريب الإعلامي الموجهة لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي (OSBU) محاضرة تفاعلية متخصصة حول فن التصوير الفوتوغرافي، حضرها نخبة متميزة من الإعلاميين والمصورين من الدول الأعضاء في الاتحاد.
وافتتح رئيس الاتحاد، الدكتور عمرو الليثي، المحاضرة مؤكدا أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى تطوير مهارات الإعلاميين من الدول الأعضاء بالاتحاد، موضحا أهمية استمرار التعاون مع برنامج "سبوتنيك برو" في دعم الصحفيين وتعزيز معايير الجودة.
© Sputnikأكاديمية "أوسبو" للتدريب و"سبوتنيك" ينظمان محاضرة حول التصوير
أكاديمية "أوسبو" للتدريب و"سبوتنيك" ينظمان محاضرة حول التصوير
© Sputnik
وقدمت هذه الورشة، إيكاترينا فولكوفا، كبيرة المحررين في إدارة "سبوتنيك" للصور، أحدث التقنيات والأساليب المستخدمة في التصوير الفوتوغرافي، مع التركيز على أهمية التعاون بين المصورين والمحررين لضمان إنتاج محتوى بصري مؤثر. كما سلطت الضوء على أهمية المشاركة في مسابقات التصوير الفوتوغرافي الدولية.
© Sputnikأكاديمية "أوسبو" للتدريب و"سبوتنيك" ينظمان محاضرة حول التصوير
أكاديمية "أوسبو" للتدريب و"سبوتنيك" ينظمان محاضرة حول التصوير
© Sputnik
وشهدت الجلسة تفاعلا كبيرا من المشاركين، الذين أكدوا على أهمية مثل هذه الفعاليات في صقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم المهنية.
© Sputnikأكاديمية "أوسبو" للتدريب و"سبوتنيك" ينظمان محاضرة حول التصوير
أكاديمية "أوسبو" للتدريب و"سبوتنيك" ينظمان محاضرة حول التصوير
© Sputnik
يُذكر أن هذا التعاون بين اتحاد "أوسبو" و"سبوتنيك برو" يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العمل الإعلامي المشترك ودعم الكوادر الإعلامية .