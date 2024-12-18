https://sarabic.ae/20241218/صحفيون-من-دول-العالم-الإسلامي-يتعلمون-كيفية-التعامل-مع-الأخبار-الكاذبة-ضمن-مشروع-سبوتنيك-برو---1095915582.html
صحفيون من دول العالم الإسلامي يتعلمون كيفية التعامل مع الأخبار الكاذبة ضمن مشروع "سبوتنيك برو"
صحفيون من دول العالم الإسلامي يتعلمون كيفية التعامل مع الأخبار الكاذبة ضمن مشروع "سبوتنيك برو"
سبوتنيك عربي
تلقى صحفيون من دول العالم الإسلامي، تعليما عن كيفية التعامل مع الأخبار الكاذبة، خلال جلسة مشروع "سبوتنيك برو"، في ختام سلسلة من الدروس الرئيسية لمنظمة التعاون... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T11:14+0000
2024-12-18T11:14+0000
2024-12-18T11:14+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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عُقدت جلسة مشروع "سبوتنيك برو"، في مقر المجموعة الإعلامية، لتعليم صحفيي العالم الإسلامي كيفية التعامل مع الأخبار الكاذبة، وكان المتحدث مدير حركة المرور في المديرية المتحدة للإذاعة الخارجية، بافل زايتسيف.تعرف المشاركون في الدورة الرئيسية على العلامات التي يمكن من خلالها التعرف على الأخبار المزيفة، والآليات الحديثة للتحقق من الأخبار والصور ومقاطع الفيديو، والتحديات التي يفرضها تطور الذكاء الاصطناعي على الصحفيين ومدققي الحقائق.وعقب انتهاء الدورة، قال رئيس اتحاد مذيعي منظمة التعاون الإسلامي، عمرو إليسي: "في العالم الحديث، يجب على وسائل الإعلام أن تتحد للتغلب على مشكلة التضليل. ولقد تمكنا اليوم من مناقشة الأدوات التي يمكن استخدامها للتحقق من الحقائق وكيف يمكننا بناء مجتمع أكثر ثقافة إعلامية".وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، نظمت وكالة "سبوتنيك" الدولية، ورشة عمل تعريفية بمشاركة صحفيين من قناة "اليمن اليوم" الفضائية، حول أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مجال الصحافة، وكذلك توظيف الذكاء الاصطناعي في نقل الأخبار والتفاعل مع الجمهور."سبوتنيك" تفتتح برنامجا تدريبيا لصحفيين من مجموعة "بريكس" مسؤول أممي لـ"سبوتنيك": حظر وسائل الإعلام الروسية "أمر مخز" وينتهك القانون الدولي
https://sarabic.ae/20241212/صحفيون-من-اليمن-ينضمون-إلى-برنامج-سبوتنيك-برو-1095732174.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سبوتنيك, إعلام, وسائل إعلام, وسائل إعلام
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سبوتنيك, إعلام, وسائل إعلام, وسائل إعلام
صحفيون من دول العالم الإسلامي يتعلمون كيفية التعامل مع الأخبار الكاذبة ضمن مشروع "سبوتنيك برو"
حصري
تلقى صحفيون من دول العالم الإسلامي، تعليما عن كيفية التعامل مع الأخبار الكاذبة، خلال جلسة مشروع "سبوتنيك برو"، في ختام سلسلة من الدروس الرئيسية لمنظمة التعاون لاتحاد إذاعيي العالم الإسلامي.
عُقدت جلسة مشروع "سبوتنيك برو"، في مقر المجموعة الإعلامية، لتعليم صحفيي العالم الإسلامي كيفية التعامل مع الأخبار الكاذبة، وكان المتحدث مدير حركة المرور في المديرية المتحدة للإذاعة الخارجية، بافل زايتسيف.
تعرف المشاركون في الدورة الرئيسية على العلامات التي يمكن من خلالها التعرف على الأخبار المزيفة، والآليات الحديثة للتحقق من الأخبار والصور ومقاطع الفيديو، والتحديات التي يفرضها تطور الذكاء الاصطناعي على الصحفيين ومدققي الحقائق.
وانضم إلى المشروع أكثر من 30 إعلاميًا من نيجيريا، والمملكة العربية السعودية، والجزائر، وأفغانستان، وعمان.
وعقب انتهاء الدورة، قال رئيس اتحاد مذيعي منظمة التعاون الإسلامي، عمرو إليسي: "في العالم الحديث، يجب على وسائل الإعلام
أن تتحد للتغلب على مشكلة التضليل. ولقد تمكنا اليوم من مناقشة الأدوات التي يمكن استخدامها للتحقق من الحقائق وكيف يمكننا بناء مجتمع أكثر ثقافة إعلامية".
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، نظمت وكالة "سبوتنيك" الدولية،
ورشة عمل تعريفية بمشاركة صحفيين من قناة "اليمن اليوم" الفضائية، حول أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مجال الصحافة، وكذلك توظيف الذكاء الاصطناعي في نقل الأخبار والتفاعل مع الجمهور.