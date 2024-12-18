صحفيون من دول العالم الإسلامي يتعلمون كيفية التعامل مع الأخبار الكاذبة ضمن مشروع "سبوتنيك برو"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل علاقات سوريا مع العالم العربي في ظل النظام الجديد
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
11:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
كيف يستعد اللبنانيون؟ وهل يساعدهم الواقع الاقتصادي على إتمام مظاهر العيد؟
13:36 GMT
4 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اغتيال كيريلوف لاستجداء الدعم الغربي لأوكرانيا ولفضحه جرائم الغرب الكيميائية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حراك دبلوماسي و أممي ودعم لانتقال سياسي شامل في سوريا
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
11:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حراك دبلوماسي و أممي ودعم لانتقال سياسي شامل في سوريا
12:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: مطالبة روسيا برفع العقوبات ستحسن العلاقة مع النظام الجديد في سوريا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
سوريا... تحديات المرحلة الانتقالية تفرض ضرورة التوافق على الدستور الجديد
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241218/صحفيون-من-دول-العالم-الإسلامي-يتعلمون-كيفية-التعامل-مع-الأخبار-الكاذبة-ضمن-مشروع-سبوتنيك-برو---1095915582.html
صحفيون من دول العالم الإسلامي يتعلمون كيفية التعامل مع الأخبار الكاذبة ضمن مشروع "سبوتنيك برو"
صحفيون من دول العالم الإسلامي يتعلمون كيفية التعامل مع الأخبار الكاذبة ضمن مشروع "سبوتنيك برو"
سبوتنيك عربي
تلقى صحفيون من دول العالم الإسلامي، تعليما عن كيفية التعامل مع الأخبار الكاذبة، خلال جلسة مشروع "سبوتنيك برو"، في ختام سلسلة من الدروس الرئيسية لمنظمة التعاون... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T11:14+0000
2024-12-18T11:14+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سبوتنيك
إعلام
وسائل إعلام
وسائل إعلام
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102474/96/1024749634_0:291:2609:1758_1920x0_80_0_0_9d9ca366b255eb2264b3c8daea544290.jpg
عُقدت جلسة مشروع "سبوتنيك برو"، في مقر المجموعة الإعلامية، لتعليم صحفيي العالم الإسلامي كيفية التعامل مع الأخبار الكاذبة، وكان المتحدث مدير حركة المرور في المديرية المتحدة للإذاعة الخارجية، بافل زايتسيف.تعرف المشاركون في الدورة الرئيسية على العلامات التي يمكن من خلالها التعرف على الأخبار المزيفة، والآليات الحديثة للتحقق من الأخبار والصور ومقاطع الفيديو، والتحديات التي يفرضها تطور الذكاء الاصطناعي على الصحفيين ومدققي الحقائق.وعقب انتهاء الدورة، قال رئيس اتحاد مذيعي منظمة التعاون الإسلامي، عمرو إليسي: "في العالم الحديث، يجب على وسائل الإعلام أن تتحد للتغلب على مشكلة التضليل. ولقد تمكنا اليوم من مناقشة الأدوات التي يمكن استخدامها للتحقق من الحقائق وكيف يمكننا بناء مجتمع أكثر ثقافة إعلامية".وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، نظمت وكالة "سبوتنيك" الدولية، ورشة عمل تعريفية بمشاركة صحفيين من قناة "اليمن اليوم" الفضائية، حول أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مجال الصحافة، وكذلك توظيف الذكاء الاصطناعي في نقل الأخبار والتفاعل مع الجمهور."سبوتنيك" تفتتح برنامجا تدريبيا لصحفيين من مجموعة "بريكس" مسؤول أممي لـ"سبوتنيك": حظر وسائل الإعلام الروسية "أمر مخز" وينتهك القانون الدولي
https://sarabic.ae/20241212/صحفيون-من-اليمن-ينضمون-إلى-برنامج-سبوتنيك-برو-1095732174.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102474/96/1024749634_0:47:2609:2003_1920x0_80_0_0_eaf369ee5471afe58acb91fde2f3405b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سبوتنيك, إعلام, وسائل إعلام, وسائل إعلام
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سبوتنيك, إعلام, وسائل إعلام, وسائل إعلام

صحفيون من دول العالم الإسلامي يتعلمون كيفية التعامل مع الأخبار الكاذبة ضمن مشروع "سبوتنيك برو"

11:14 GMT 18.12.2024
© Fotolia / Maxoidosصحافة
صحافة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© Fotolia / Maxoidos
تابعنا عبر
حصري
تلقى صحفيون من دول العالم الإسلامي، تعليما عن كيفية التعامل مع الأخبار الكاذبة، خلال جلسة مشروع "سبوتنيك برو"، في ختام سلسلة من الدروس الرئيسية لمنظمة التعاون لاتحاد إذاعيي العالم الإسلامي.
عُقدت جلسة مشروع "سبوتنيك برو"، في مقر المجموعة الإعلامية، لتعليم صحفيي العالم الإسلامي كيفية التعامل مع الأخبار الكاذبة، وكان المتحدث مدير حركة المرور في المديرية المتحدة للإذاعة الخارجية، بافل زايتسيف.
تعرف المشاركون في الدورة الرئيسية على العلامات التي يمكن من خلالها التعرف على الأخبار المزيفة، والآليات الحديثة للتحقق من الأخبار والصور ومقاطع الفيديو، والتحديات التي يفرضها تطور الذكاء الاصطناعي على الصحفيين ومدققي الحقائق.
وانضم إلى المشروع أكثر من 30 إعلاميًا من نيجيريا، والمملكة العربية السعودية، والجزائر، وأفغانستان، وعمان.
وكالة سبوتنيك الدولية تنظم ورشة عمل تعريفية بمشاركة صحفيين من قناة اليمن اليوم الفضائية. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
صحفيون من اليمن ينضمون إلى برنامج "سبوتنيك-برو"
12 ديسمبر, 14:51 GMT
وعقب انتهاء الدورة، قال رئيس اتحاد مذيعي منظمة التعاون الإسلامي، عمرو إليسي: "في العالم الحديث، يجب على وسائل الإعلام أن تتحد للتغلب على مشكلة التضليل. ولقد تمكنا اليوم من مناقشة الأدوات التي يمكن استخدامها للتحقق من الحقائق وكيف يمكننا بناء مجتمع أكثر ثقافة إعلامية".
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، نظمت وكالة "سبوتنيك" الدولية، ورشة عمل تعريفية بمشاركة صحفيين من قناة "اليمن اليوم" الفضائية، حول أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مجال الصحافة، وكذلك توظيف الذكاء الاصطناعي في نقل الأخبار والتفاعل مع الجمهور.
"سبوتنيك" تفتتح برنامجا تدريبيا لصحفيين من مجموعة "بريكس"
مسؤول أممي لـ"سبوتنيك": حظر وسائل الإعلام الروسية "أمر مخز" وينتهك القانون الدولي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 Аллигатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала