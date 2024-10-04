https://sarabic.ae/20241004/مسؤول-أممي-لـسبوتنيك-حظر-وسائل-الإعلام-الروسية-أمر-مخز-وينتهك-القانون-الدولي-1093441755.html

مسؤول أممي لـ"سبوتنيك": حظر وسائل الإعلام الروسية "أمر مخز" وينتهك القانون الدولي

مسؤول أممي لـ"سبوتنيك": حظر وسائل الإعلام الروسية "أمر مخز" وينتهك القانون الدولي

سبوتنيك عربي

وصف السفير هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حظر وسائل الإعلام الروسية من قبل أمريكا والغرب بـ"الأمر المخزي جدا". 04.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-04T16:30+0000

2024-10-04T16:30+0000

2024-10-04T16:30+0000

تقارير سبوتنيك

حصري

روسيا

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وقال في مقابلة مع "سبوتنيك": "حظر الإعلام سواء من روسيا أو دول أخرى ممنوع في القانون الدولي، طبقا للمادة 19 من الشريعة الدولية لحقوق الإنسان، والتي تعطي حرية الرأي لكل الأشخاص والهيئات، طالما ضمن الأطر والمعايير القانونية المعمول بها".وتابع: "لا أفهم كيف تقوم بعض الدول الأوروبية بهذا الأمر وهي غير معنية على المستوى الديمغرافي مع إسرائيل، لكن يبدو أنه يندرج تحت المصالح الأفقية لها على مستوى الأشخاص في هذه الدول مع إسرائيل".وفي الآونة الأخيرة، حظرت شركة "ميتا" الأمريكية صفحات وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية على المنصات التابعة لها، كما حظرت قنوات المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة "آر تي" على جميع منصاتها في العالم.وتوقفت صفحة "سبوتنيك" على المنصات التابعة لشركة "ميتا" على "فيسبوك" و"إنستغرام"، على الرغم من مرعاة فريق تحرير "سبوتنيك" أصول العمل المهني بشكل موثوق، واتباع كافة إجراءات الحرص في عدم استخدام أي كلمات أو مصطلحات، قد تضر بالمتابع والجمهور العربي أو أي كلمات قد تتضمن تحريضا ضد جهة ما.وزعم البيان أن "هذه الخطوة تأتي بعد ضغوطات دولية متزايدة بشأن دور وسائل الإعلام الروسية في نشر المعلومات المضللة وتأثيرها على الأوضاع الجيوسياسية"، وستبقى جميع الحسابات المرتبطة بـ"آر تي" و"روسيا سيغودنيا" محظورة بشكل دائم، وفقاً للبيان.وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن العقوبات الأمريكية ضد مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية لن تبقى دون رد، مشيرةً إلى أن تلك العقوبات تأتي نتيجة لعمليات استخباراتية غربية لتقويض الفضاء الإعلامي.يشار إلى أن أنشطة شركة "ميتا" التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها متطرفة.

https://sarabic.ae/20241004/مركز-التصدير-الروسي-الشرق-الأوسط-مهتم-بالحلول-المستدامة-المطورة-في-روسيا--1093428892.html

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