مسؤول أممي لـ"سبوتنيك": حظر وسائل الإعلام الروسية "أمر مخز" وينتهك القانون الدولي

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البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
برلماني: نثمن وقوف روسيا مع لبنان سياسيا ومعنويا وبالمساعدات
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في أول ظهور علني له عقب اغتيال نصر الله؛ خامنئي يدعو الغرب إلى الرحيل عن الشرق الأوسط.
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: العدوان الإسرائيلي على لبنان سيكون له تداعيات كارثية إنسانية واقتصادية واجتماعية
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:04 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
09:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:03 GMT
13 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
10:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
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الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان أكثر من 20 بلدة في لبنان بالإخلاء ، وحزب الله يعلن مقتل وإصابة أكثر من 20 ضابطا بقوات النخبة الإسرائيلية
16:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
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30 د
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فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
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مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20241004/مسؤول-أممي-لـسبوتنيك-حظر-وسائل-الإعلام-الروسية-أمر-مخز-وينتهك-القانون-الدولي-1093441755.html
مسؤول أممي لـ"سبوتنيك": حظر وسائل الإعلام الروسية "أمر مخز" وينتهك القانون الدولي
مسؤول أممي لـ"سبوتنيك": حظر وسائل الإعلام الروسية "أمر مخز" وينتهك القانون الدولي
سبوتنيك عربي
وصف السفير هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حظر وسائل الإعلام الروسية من قبل أمريكا والغرب بـ"الأمر المخزي جدا". 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T16:30+0000
2024-10-04T16:30+0000
تقارير سبوتنيك
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روسيا
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وقال في مقابلة مع "سبوتنيك": "حظر الإعلام سواء من روسيا أو دول أخرى ممنوع في القانون الدولي، طبقا للمادة 19 من الشريعة الدولية لحقوق الإنسان، والتي تعطي حرية الرأي لكل الأشخاص والهيئات، طالما ضمن الأطر والمعايير القانونية المعمول بها".وتابع: "لا أفهم كيف تقوم بعض الدول الأوروبية بهذا الأمر وهي غير معنية على المستوى الديمغرافي مع إسرائيل، لكن يبدو أنه يندرج تحت المصالح الأفقية لها على مستوى الأشخاص في هذه الدول مع إسرائيل".وفي الآونة الأخيرة، حظرت شركة "ميتا" الأمريكية صفحات وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية على المنصات التابعة لها، كما حظرت قنوات المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة "آر تي" على جميع منصاتها في العالم.وتوقفت صفحة "سبوتنيك" على المنصات التابعة لشركة "ميتا" على "فيسبوك" و"إنستغرام"، على الرغم من مرعاة فريق تحرير "سبوتنيك" أصول العمل المهني بشكل موثوق، واتباع كافة إجراءات الحرص في عدم استخدام أي كلمات أو مصطلحات، قد تضر بالمتابع والجمهور العربي أو أي كلمات قد تتضمن تحريضا ضد جهة ما.وزعم البيان أن "هذه الخطوة تأتي بعد ضغوطات دولية متزايدة بشأن دور وسائل الإعلام الروسية في نشر المعلومات المضللة وتأثيرها على الأوضاع الجيوسياسية"، وستبقى جميع الحسابات المرتبطة بـ"آر تي" و"روسيا سيغودنيا" محظورة بشكل دائم، وفقاً للبيان.وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن العقوبات الأمريكية ضد مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية لن تبقى دون رد، مشيرةً إلى أن تلك العقوبات تأتي نتيجة لعمليات استخباراتية غربية لتقويض الفضاء الإعلامي.يشار إلى أن أنشطة شركة "ميتا" التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها متطرفة.
https://sarabic.ae/20241004/مركز-التصدير-الروسي-الشرق-الأوسط-مهتم-بالحلول-المستدامة-المطورة-في-روسيا--1093428892.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, روسيا
تقارير سبوتنيك, حصري, روسيا

مسؤول أممي لـ"سبوتنيك": حظر وسائل الإعلام الروسية "أمر مخز" وينتهك القانون الدولي

16:30 GMT 04.10.2024
© Sputnik . Evgeniy Odinokov / الانتقال إلى بنك الصورافتتاح المنتدى التقني العسكري "أرميا 2019" في الحديقة العسكرية الوطنية "باتريوت"
افتتاح المنتدى التقني العسكري أرميا 2019 في الحديقة العسكرية الوطنية باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
© Sputnik . Evgeniy Odinokov
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تابعنا عبر
وصف السفير هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حظر وسائل الإعلام الروسية من قبل أمريكا والغرب بـ"الأمر المخزي جدا".
وقال في مقابلة مع "سبوتنيك": "حظر الإعلام سواء من روسيا أو دول أخرى ممنوع في القانون الدولي، طبقا للمادة 19 من الشريعة الدولية لحقوق الإنسان، والتي تعطي حرية الرأي لكل الأشخاص والهيئات، طالما ضمن الأطر والمعايير القانونية المعمول بها".

وأضاف أن "ما يراد من هذا الأمر الإطباق الكلي على الحقيقة، لمثل ما تقوم بها إسرائيل من إبادة وتنكيل وقتل وتشريد لمجتمعات وتغيير ديمغرافي لشعوب".

وتابع: "لا أفهم كيف تقوم بعض الدول الأوروبية بهذا الأمر وهي غير معنية على المستوى الديمغرافي مع إسرائيل، لكن يبدو أنه يندرج تحت المصالح الأفقية لها على مستوى الأشخاص في هذه الدول مع إسرائيل".

وأوضح أن "وسائل الإعلام آخر معقل يمكن أن يتم الإطباق عليه قبل أن تنعى الشريعة الدولية والحقوقية".

وفي الآونة الأخيرة، حظرت شركة "ميتا" الأمريكية صفحات وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية على المنصات التابعة لها، كما حظرت قنوات المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة "آر تي" على جميع منصاتها في العالم.
شعار مركز التصدير الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
مركز التصدير الروسي: الشرق الأوسط مهتم بالحلول المستدامة المطورة في روسيا
11:38 GMT
وتوقفت صفحة "سبوتنيك" على المنصات التابعة لشركة "ميتا" على "فيسبوك" و"إنستغرام"، على الرغم من مرعاة فريق تحرير "سبوتنيك" أصول العمل المهني بشكل موثوق، واتباع كافة إجراءات الحرص في عدم استخدام أي كلمات أو مصطلحات، قد تضر بالمتابع والجمهور العربي أو أي كلمات قد تتضمن تحريضا ضد جهة ما.
وادعى بيان الشركة أن "الحظر يأتي في إطار التزام "ميتا" بسياسات مكافحة المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة"، مضيفا أن "هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على نزاهة المحتوى على منصاتها وضمان عدم انتشار المعلومات التي قد تشكل تهديداً للأمن العالمي"، وفق وصف البيان.
وزعم البيان أن "هذه الخطوة تأتي بعد ضغوطات دولية متزايدة بشأن دور وسائل الإعلام الروسية في نشر المعلومات المضللة وتأثيرها على الأوضاع الجيوسياسية"، وستبقى جميع الحسابات المرتبطة بـ"آر تي" و"روسيا سيغودنيا" محظورة بشكل دائم، وفقاً للبيان.

وكانت الولايات المتحدة، قد فرضت في وقت سابق، عقوبات على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية التي تضم "آر تي" و"سبوتنيك"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن العقوبات الأمريكية ضد مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية لن تبقى دون رد، مشيرةً إلى أن تلك العقوبات تأتي نتيجة لعمليات استخباراتية غربية لتقويض الفضاء الإعلامي.
يشار إلى أن أنشطة شركة "ميتا" التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها متطرفة.
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