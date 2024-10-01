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عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
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https://sarabic.ae/20241001/سبوتنيك-تفتتح-برنامجا-تدريبيا-لصحفيين-من-مجموعة-بريكس---1093309068.html
"سبوتنيك" تفتتح برنامجا تدريبيا لصحفيين من مجموعة "بريكس"
"سبوتنيك" تفتتح برنامجا تدريبيا لصحفيين من مجموعة "بريكس"
سبوتنيك عربي
افتتحت وكالة "سبوتنيك" برنامجًا تدريبيًا للصحفيين من أعضاء مجموعة "بريكس" الموسعة، بمشاركة أكبر وسائل الإعلام في العالم، ضمن جلسة الخريف الخاصة لمشروع "سبوتنيك... 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T10:59+0000
2024-10-01T11:00+0000
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أصبح مقر وكالة "سبوتنيك" في موسكو موقع تدريب مركزيا لـ11 صحفيًا، من دول "بريكس" الموسعة. ويشارك ممثلو أكبر وسائل الإعلام في بلدانهم في جلسة الخريف الخاصة لمشروع "سبوتنيك برو بريكس بلس"، والتي افتتحت اليوم في المركز الصحفي للمجموعة الإعلامية كجزء من برنامج "إن تي روسيا" التابع لمؤسسة غورتشاكوف لدعم الدبلوماسية العامة.وأضافت عزة أحمد عبد المجيد: "أما بالنسبة للبرنامج نفسه، فقد كان كل شيء منظمًا بشكل مثالي منذ لحظة وصولنا إلى المطار. الفريق بأكمله منسق جيدًا وجاهز للإجابة على أي أسئلة في أي وقت. في اليوم الأول من التدريب وخلال جولة في وكالة "سبوتنيك"، روى المتحدثان الأوائل، فاسيلي بوشكوف وفيكتوريا بوليكاربوفا، الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام. وعلى وجه الخصوص، كيف تحارب الوكالة الدعاية الغربية، والتي تواجهها هي والدول العربية والإسلامية. وآمل أن أعمل مع "سبوتنيك" يومًا ما".وقال يوري فيريرا نوغيرا، الصحفي من صحيفة "فوروم" البرازيلية: "كان اليومان الأولان من البرنامج مثيران حقًا وأعطانا بالفعل فكرة عن الدور المهم الذي تلعبه "سبوتنيك" في تغطية الأخبار العالمية، وكذلك القيم والمعايير التي تسمح لهم بتحقيق مثل هذه النتائج".وأضاف نوغيرا: "أنا متحمس جدًا للأحداث والمحاضرات القادمة من كل من فريق "سبوتنيك"، ومؤسسة غورتشاكوف. هذه فرصة فريدة لمعرفة المزيد عن وسائل الإعلام الروسية، فضلا عن تبادل وتبادل الخبرات في صناعة الأخبار مع الزملاء من مختلف البلدان".وأضافت زميلتهم من صحيفة "عرب نيوز" تمارا أبو السعود: "في اليوم الأول من البرنامج الصحفي لـ"إن تي روسيا بريكس"، تعرفنا على الثقافة الروسية وعمل وكالة الأنباء "سبوتنيك". أود أن أعرف المزيد عما يعنيه أن تكون "صحفيًا موثوقًا به"، من خلال المحاضرات وورش العمل الإبداعية والمعلوماتية، التي تركز على الدقة والمسؤولية في غرفة الأخبار وخارجها".يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت، في وقت سابق، عقوبات على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية التي تضم "آر تي" و"سبوتنيك"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.بعد حذف "تيك توك" حسابات "سبوتنيك"... موسكو: الإجراء مجرد ضغط سياسيشعار قناة "آر تي" الروسية على جدار السفارة الأمريكية في موسكو... فيديو
https://sarabic.ae/20240905/المتحدثة-باسم-الخارجية-الروسية-العقوبات-الأمريكية-ضد-روسيا-سيغودنيا-الإعلامية-لن-تبقى-دون-رد-1092405624.html
https://sarabic.ae/20240904/الدوما-الروسي-عقوبات-واشنطن-ضد-مجموعة-روسيا-سيغودنيا-مثال-حي-للضغط-على-حرية-التعبير-1092402312.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سبوتنيك, عالم سبوتنيك, وكالة "روسيا سيغودنيا", إعلام, وسائل إعلام, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سبوتنيك, عالم سبوتنيك, وكالة "روسيا سيغودنيا", إعلام, وسائل إعلام, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم

"سبوتنيك" تفتتح برنامجا تدريبيا لصحفيين من مجموعة "بريكس"

10:59 GMT 01.10.2024 (تم التحديث: 11:00 GMT 01.10.2024)
© Sputnik . Devakhina Mariaصحفيين من دول "بريكس" خلال مشاركتهم في البرنامج التدريبي الذي افتتحته وكالة "سبوتنيك"
صحفيين من دول بريكس خلال مشاركتهم في البرنامج التدريبي الذي افتتحته وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
© Sputnik . Devakhina Maria
تابعنا عبر
حصري
افتتحت وكالة "سبوتنيك" برنامجًا تدريبيًا للصحفيين من أعضاء مجموعة "بريكس" الموسعة، بمشاركة أكبر وسائل الإعلام في العالم، ضمن جلسة الخريف الخاصة لمشروع "سبوتنيك برو بريكس بلس".
أصبح مقر وكالة "سبوتنيك" في موسكو موقع تدريب مركزيا لـ11 صحفيًا، من دول "بريكس" الموسعة. ويشارك ممثلو أكبر وسائل الإعلام في بلدانهم في جلسة الخريف الخاصة لمشروع "سبوتنيك برو بريكس بلس"، والتي افتتحت اليوم في المركز الصحفي للمجموعة الإعلامية كجزء من برنامج "إن تي روسيا" التابع لمؤسسة غورتشاكوف لدعم الدبلوماسية العامة.

ومن المقرر أن تتزامن جلسة المشروع مع القمة السادسة عشرة لدول "بريكس"، التي تعقد كجزء من رئاسة روسيا للجمعية هذا العام. وافتتح الحدث فاسيلي بوشكوف، مدير التعاون الدولي، وسيرغي أورلوف، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة غورتشاكوف.

© Sputnik . Belousov Vitalyافتتاح البرنامج التدريبي "إنتيروسيا سبوتنيك برو بريكس"
افتتاح البرنامج التدريبي إنتيروسيا سبوتنيك برو بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
افتتاح البرنامج التدريبي "إنتيروسيا سبوتنيك برو بريكس"
© Sputnik . Belousov Vitaly
وسيبقى المتخصصون الشباب في موسكو حتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وسيحضرون خلال الشهر دروسًا وورش عمل رئيسية من خبراء "سبوتنيك"، وسيجتمعون مع ممثلي الشركات الروسية الرائدة ومراكز الأبحاث، وسيتعرفون أيضًا على الحياة الثقافية للعاصمة.
بناء وكالة روسيا سيغودنيا - سبوتنيك في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
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وقالت السيدة عزة أحمد عبد المجيد، من صحيفة "الأهرام" المصرية: "أولاً، أود أن أقول بضع كلمات عن موسكو، فهي مدينة جميلة ومنظمة تنظيما جيدا. وعلى الرغم من حجمها الكبير، إلا أن كل شيء يعمل بسلاسة. بصراحة، فوجئت باستقرار الوضع، وهو ما يخالف الصورة التي يرسمها الغرب. علاوة على ذلك، الناس طيبون للغاية، والأهم من ذلك بالنسبة لي، أنني لا أشعر بأنني غريبة في الشوارع لأنني أرتدي الحجاب".

وأضافت عزة أحمد عبد المجيد: "أما بالنسبة للبرنامج نفسه، فقد كان كل شيء منظمًا بشكل مثالي منذ لحظة وصولنا إلى المطار. الفريق بأكمله منسق جيدًا وجاهز للإجابة على أي أسئلة في أي وقت. في اليوم الأول من التدريب وخلال جولة في وكالة "سبوتنيك"، روى المتحدثان الأوائل، فاسيلي بوشكوف وفيكتوريا بوليكاربوفا، الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام. وعلى وجه الخصوص، كيف تحارب الوكالة الدعاية الغربية، والتي تواجهها هي والدول العربية والإسلامية. وآمل أن أعمل مع "سبوتنيك" يومًا ما".
© Sputnik . Devakhina Mariaعملية التدريب الداخلي للصحفيين الأجانب في وكالة "سبوتنيك"
عملية التدريب الداخلي للصحفيين الأجانب في وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
عملية التدريب الداخلي للصحفيين الأجانب في وكالة "سبوتنيك"
© Sputnik . Devakhina Maria
وقال يوري فيريرا نوغيرا، الصحفي من صحيفة "فوروم" البرازيلية: "كان اليومان الأولان من البرنامج مثيران حقًا وأعطانا بالفعل فكرة عن الدور المهم الذي تلعبه "سبوتنيك" في تغطية الأخبار العالمية، وكذلك القيم والمعايير التي تسمح لهم بتحقيق مثل هذه النتائج".
© Sputnik

صحفيون من دول "بريكس" خلال مشاركتهم في البرنامج التدريبي الذي افتتحته وكالة "سبوتنيك"

صحفيون من دول &quot;بريكس&quot; خلال مشاركتهم في البرنامج التدريبي الذي افتتحته وكالة &quot;سبوتنيك&quot; - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik

صحفيون من دول "بريكس" خلال مشاركتهم في البرنامج التدريبي الذي افتتحته وكالة "سبوتنيك"

© Sputnik

صحفيون من دول "بريكس" خلال مشاركتهم في البرنامج التدريبي الذي افتتحته وكالة "سبوتنيك"

صحفيون من دول &quot;بريكس&quot; خلال مشاركتهم في البرنامج التدريبي الذي افتتحته وكالة &quot;سبوتنيك&quot; - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik

صحفيون من دول "بريكس" خلال مشاركتهم في البرنامج التدريبي الذي افتتحته وكالة "سبوتنيك"

© Sputnik

صحفيون من دول "بريكس" خلال مشاركتهم في البرنامج التدريبي الذي افتتحته وكالة "سبوتنيك"

صحفيون من دول &quot;بريكس&quot; خلال مشاركتهم في البرنامج التدريبي الذي افتتحته وكالة &quot;سبوتنيك&quot; - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik

صحفيون من دول "بريكس" خلال مشاركتهم في البرنامج التدريبي الذي افتتحته وكالة "سبوتنيك"

© Sputnik

صحفيون من دول "بريكس" خلال مشاركتهم في البرنامج التدريبي الذي افتتحته وكالة "سبوتنيك"

صحفيون من دول &quot;بريكس&quot; خلال مشاركتهم في البرنامج التدريبي الذي افتتحته وكالة &quot;سبوتنيك&quot; - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik

صحفيون من دول "بريكس" خلال مشاركتهم في البرنامج التدريبي الذي افتتحته وكالة "سبوتنيك"

© Sputnik

صحفيون من دول "بريكس" خلال مشاركتهم في البرنامج التدريبي الذي افتتحته وكالة "سبوتنيك"

صحفيون من دول &quot;بريكس&quot; خلال مشاركتهم في البرنامج التدريبي الذي افتتحته وكالة &quot;سبوتنيك&quot; - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik

صحفيون من دول "بريكس" خلال مشاركتهم في البرنامج التدريبي الذي افتتحته وكالة "سبوتنيك"

© Sputnik

صحفيون من دول "بريكس" خلال مشاركتهم في البرنامج التدريبي الذي افتتحته وكالة "سبوتنيك"

صحفيون من دول &quot;بريكس&quot; خلال مشاركتهم في البرنامج التدريبي الذي افتتحته وكالة &quot;سبوتنيك&quot; - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik

صحفيون من دول "بريكس" خلال مشاركتهم في البرنامج التدريبي الذي افتتحته وكالة "سبوتنيك"

© Sputnik

صحفيون من دول "بريكس" خلال مشاركتهم في البرنامج التدريبي الذي افتتحته وكالة "سبوتنيك"

صحفيون من دول &quot;بريكس&quot; خلال مشاركتهم في البرنامج التدريبي الذي افتتحته وكالة &quot;سبوتنيك&quot; - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik

صحفيون من دول "بريكس" خلال مشاركتهم في البرنامج التدريبي الذي افتتحته وكالة "سبوتنيك"

© Sputnik . Devakhina Maria

صحفيون من دول "بريكس" خلال مشاركتهم في البرنامج التدريبي الذي افتتحته وكالة "سبوتنيك"

صحفيون من دول &quot;بريكس&quot; خلال مشاركتهم في البرنامج التدريبي الذي افتتحته وكالة &quot;سبوتنيك&quot; - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Devakhina Maria

صحفيون من دول "بريكس" خلال مشاركتهم في البرنامج التدريبي الذي افتتحته وكالة "سبوتنيك"

1/8
© Sputnik

صحفيون من دول "بريكس" خلال مشاركتهم في البرنامج التدريبي الذي افتتحته وكالة "سبوتنيك"

2/8
© Sputnik

صحفيون من دول "بريكس" خلال مشاركتهم في البرنامج التدريبي الذي افتتحته وكالة "سبوتنيك"

3/8
© Sputnik

صحفيون من دول "بريكس" خلال مشاركتهم في البرنامج التدريبي الذي افتتحته وكالة "سبوتنيك"

4/8
© Sputnik

صحفيون من دول "بريكس" خلال مشاركتهم في البرنامج التدريبي الذي افتتحته وكالة "سبوتنيك"

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© Sputnik

صحفيون من دول "بريكس" خلال مشاركتهم في البرنامج التدريبي الذي افتتحته وكالة "سبوتنيك"

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© Sputnik

صحفيون من دول "بريكس" خلال مشاركتهم في البرنامج التدريبي الذي افتتحته وكالة "سبوتنيك"

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© Sputnik

صحفيون من دول "بريكس" خلال مشاركتهم في البرنامج التدريبي الذي افتتحته وكالة "سبوتنيك"

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© Sputnik . Devakhina Maria

صحفيون من دول "بريكس" خلال مشاركتهم في البرنامج التدريبي الذي افتتحته وكالة "سبوتنيك"

وأضاف نوغيرا: "أنا متحمس جدًا للأحداث والمحاضرات القادمة من كل من فريق "سبوتنيك"، ومؤسسة غورتشاكوف. هذه فرصة فريدة لمعرفة المزيد عن وسائل الإعلام الروسية، فضلا عن تبادل وتبادل الخبرات في صناعة الأخبار مع الزملاء من مختلف البلدان".
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وأضافت زميلتهم من صحيفة "عرب نيوز" تمارا أبو السعود: "في اليوم الأول من البرنامج الصحفي لـ"إن تي روسيا بريكس"، تعرفنا على الثقافة الروسية وعمل وكالة الأنباء "سبوتنيك". أود أن أعرف المزيد عما يعنيه أن تكون "صحفيًا موثوقًا به"، من خلال المحاضرات وورش العمل الإبداعية والمعلوماتية، التي تركز على الدقة والمسؤولية في غرفة الأخبار وخارجها".
يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت، في وقت سابق، عقوبات على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية التي تضم "آر تي" و"سبوتنيك"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.
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