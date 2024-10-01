"سبوتنيك" تفتتح برنامجا تدريبيا لصحفيين من مجموعة "بريكس"

أصبح مقر وكالة "سبوتنيك" في موسكو موقع تدريب مركزيا لـ11 صحفيًا، من دول "بريكس" الموسعة. ويشارك ممثلو أكبر وسائل الإعلام في بلدانهم في جلسة الخريف الخاصة لمشروع "سبوتنيك برو بريكس بلس"، والتي افتتحت اليوم في المركز الصحفي للمجموعة الإعلامية كجزء من برنامج "إن تي روسيا" التابع لمؤسسة غورتشاكوف لدعم الدبلوماسية العامة.وأضافت عزة أحمد عبد المجيد: "أما بالنسبة للبرنامج نفسه، فقد كان كل شيء منظمًا بشكل مثالي منذ لحظة وصولنا إلى المطار. الفريق بأكمله منسق جيدًا وجاهز للإجابة على أي أسئلة في أي وقت. في اليوم الأول من التدريب وخلال جولة في وكالة "سبوتنيك"، روى المتحدثان الأوائل، فاسيلي بوشكوف وفيكتوريا بوليكاربوفا، الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام. وعلى وجه الخصوص، كيف تحارب الوكالة الدعاية الغربية، والتي تواجهها هي والدول العربية والإسلامية. وآمل أن أعمل مع "سبوتنيك" يومًا ما".وقال يوري فيريرا نوغيرا، الصحفي من صحيفة "فوروم" البرازيلية: "كان اليومان الأولان من البرنامج مثيران حقًا وأعطانا بالفعل فكرة عن الدور المهم الذي تلعبه "سبوتنيك" في تغطية الأخبار العالمية، وكذلك القيم والمعايير التي تسمح لهم بتحقيق مثل هذه النتائج".وأضاف نوغيرا: "أنا متحمس جدًا للأحداث والمحاضرات القادمة من كل من فريق "سبوتنيك"، ومؤسسة غورتشاكوف. هذه فرصة فريدة لمعرفة المزيد عن وسائل الإعلام الروسية، فضلا عن تبادل وتبادل الخبرات في صناعة الأخبار مع الزملاء من مختلف البلدان".وأضافت زميلتهم من صحيفة "عرب نيوز" تمارا أبو السعود: "في اليوم الأول من البرنامج الصحفي لـ"إن تي روسيا بريكس"، تعرفنا على الثقافة الروسية وعمل وكالة الأنباء "سبوتنيك". أود أن أعرف المزيد عما يعنيه أن تكون "صحفيًا موثوقًا به"، من خلال المحاضرات وورش العمل الإبداعية والمعلوماتية، التي تركز على الدقة والمسؤولية في غرفة الأخبار وخارجها".يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت، في وقت سابق، عقوبات على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية التي تضم "آر تي" و"سبوتنيك"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.بعد حذف "تيك توك" حسابات "سبوتنيك"... موسكو: الإجراء مجرد ضغط سياسيشعار قناة "آر تي" الروسية على جدار السفارة الأمريكية في موسكو... فيديو
افتتحت وكالة "سبوتنيك" برنامجًا تدريبيًا للصحفيين من أعضاء مجموعة "بريكس" الموسعة، بمشاركة أكبر وسائل الإعلام في العالم، ضمن جلسة الخريف الخاصة لمشروع "سبوتنيك برو بريكس بلس".
أصبح مقر وكالة "سبوتنيك" في موسكو موقع تدريب مركزيا لـ11 صحفيًا، من دول "بريكس" الموسعة. ويشارك ممثلو أكبر وسائل الإعلام في بلدانهم في جلسة الخريف الخاصة لمشروع "سبوتنيك برو بريكس بلس"، والتي افتتحت اليوم في المركز الصحفي للمجموعة الإعلامية كجزء من برنامج "إن تي روسيا" التابع لمؤسسة غورتشاكوف لدعم الدبلوماسية العامة.
ومن المقرر أن تتزامن جلسة المشروع مع القمة السادسة عشرة لدول "بريكس"، التي تعقد كجزء من رئاسة روسيا للجمعية هذا العام. وافتتح الحدث فاسيلي بوشكوف، مدير التعاون الدولي، وسيرغي أورلوف، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة غورتشاكوف.
وسيبقى المتخصصون الشباب في موسكو حتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وسيحضرون خلال الشهر دروسًا وورش عمل رئيسية من خبراء "سبوتنيك"، وسيجتمعون مع ممثلي الشركات الروسية الرائدة ومراكز الأبحاث، وسيتعرفون أيضًا على الحياة الثقافية للعاصمة.
وقالت السيدة عزة أحمد عبد المجيد، من صحيفة "الأهرام" المصرية: "أولاً، أود أن أقول بضع كلمات عن موسكو، فهي مدينة جميلة ومنظمة تنظيما جيدا. وعلى الرغم من حجمها الكبير، إلا أن كل شيء يعمل بسلاسة. بصراحة، فوجئت باستقرار الوضع، وهو ما يخالف الصورة التي يرسمها الغرب. علاوة على ذلك، الناس طيبون للغاية، والأهم من ذلك بالنسبة لي، أنني لا أشعر بأنني غريبة في الشوارع لأنني أرتدي الحجاب".
وأضافت عزة أحمد عبد المجيد: "أما بالنسبة للبرنامج نفسه، فقد كان كل شيء منظمًا بشكل مثالي منذ لحظة وصولنا إلى المطار. الفريق بأكمله منسق جيدًا وجاهز للإجابة على أي أسئلة في أي وقت. في اليوم الأول من التدريب وخلال جولة في وكالة "سبوتنيك"، روى المتحدثان الأوائل، فاسيلي بوشكوف وفيكتوريا بوليكاربوفا، الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام. وعلى وجه الخصوص، كيف تحارب الوكالة الدعاية الغربية، والتي تواجهها هي والدول العربية والإسلامية. وآمل أن أعمل مع "سبوتنيك" يومًا ما".
صحفيون من دول "بريكس" خلال مشاركتهم في البرنامج التدريبي الذي افتتحته وكالة "سبوتنيك"
وأضاف نوغيرا: "أنا متحمس جدًا للأحداث والمحاضرات القادمة من كل من فريق "سبوتنيك"، ومؤسسة غورتشاكوف. هذه فرصة فريدة لمعرفة المزيد عن وسائل الإعلام الروسية، فضلا عن تبادل وتبادل الخبرات في صناعة الأخبار مع الزملاء من مختلف البلدان".
وأضافت زميلتهم من صحيفة "عرب نيوز" تمارا أبو السعود: "في اليوم الأول من البرنامج الصحفي لـ"إن تي روسيا بريكس"، تعرفنا على الثقافة الروسية وعمل وكالة الأنباء "سبوتنيك". أود أن أعرف المزيد عما يعنيه أن تكون "صحفيًا موثوقًا به"، من خلال المحاضرات وورش العمل الإبداعية والمعلوماتية، التي تركز على الدقة والمسؤولية في غرفة الأخبار وخارجها".
يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت، في وقت سابق، عقوبات على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية التي تضم "آر تي" و"سبوتنيك"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.