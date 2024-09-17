مدير المركز السوري للدراسات والنشر لـ"سبوتنيك": لا نستغرب حظر الإعلام الغربي لصوت الحق

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ملفات ساخنة
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08:17 GMT
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عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
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مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
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بلا قيود
خبير: سيناريو أن تكون إيران وراء محاولة اغتيال ترامب أمر مستبعد
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مساحة حرة
هل يردع صاروخ "أنصار الله" إسرائيل عن توسيع المواجهة
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شؤون عسكرية
خبير: القدرات العسكرية في الكوكب تنحصر بثلاثة مختبرات روسي شرعي وأمريكي غير منضبط وكوري مرعب
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
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هل يردع صاروخ "أنصار الله" إسرائيل عن توسيع المواجهة
08:16 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:30 GMT
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: القدرات العسكرية في الكوكب تنحصر بثلاثة مختبرات روسي شرعي وأمريكي غير منضبط وكوري مرعب
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ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
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صدى الحياة
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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خبير: شويغو في دمشق لمناقشة ملفات أمنية ضخمة لعدم جر المنطقة لحرب إقليمية
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ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
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خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
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https://sarabic.ae/20240917/مدير-المركز-السوري-للدراسات-والنشر-لـسبوتنيك-لا-نستغرب-حظر-الإعلام-الغربي-لصوت-الحق--1092840554.html
مدير المركز السوري للدراسات والنشر لـ"سبوتنيك": لا نستغرب حظر الإعلام الغربي لصوت الحق
مدير المركز السوري للدراسات والنشر لـ"سبوتنيك": لا نستغرب حظر الإعلام الغربي لصوت الحق
سبوتنيك عربي
أكد مدير المركز السوري للدراسات والنشر والباحث في شؤون الإعلام السياسي، الدكتور جميل الحايك، أنّه "من المعروف عن الإعلام الغربي وتحديدًا الأميركي أنّه قائم على... 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T18:31+0000
2024-09-17T18:31+0000
روسيا
حصري
تقارير سبوتنيك
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وأشار في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "الإعلام الغربي يشرعن كل الأعمال العدوانية التي تأتي في صالح الولايات المتحدة، وبالتالي فإنه من غير المستغرب قيام شركة "ميتا" بحظر قنوات "RT" و"روسيا سيفودنيا" من جميع تطبيقاتها عالميًا".وأوضح أن "الإعلام الغربي هو شريك في كل ما يحصل في هذا العالم من تدخل سافر ووقح للولايات المتحدة الأميركية في شؤون الدول الأخرى ومعظم محطات التلفزة والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي التي تسيطر عليها وتملكها شركات السلاح والبنوك الأميركية وهذه الشركات لا يمكن أن تحقق مصالحها أرباحها إلا من خلال الحروب".الحايك وإذ لفت إلى أنّ "تصريح وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن هو حادثة فريدة من نوعها"، شدّد على أنّ "العالم اليوم أصبح منفتحًا على بعضه والحصول على المعلومة لم يعد مقتصرا على جهة معينة ومعظم الصحف ووكالات الأنباء التي تضخ 80% من الكم الإعلامي اليوم يسيطر عليه من قبل الغرب ولكن هناك الكثير من المحطات التي لاقت قبولا وشغفا بمتابعتها مثل "الميادين" التي حوربت، إذ أنّه من المعروف تماماً لدى جميع المشاهدين أنّ واشنطن تحاول تضليل الرأي العام حيال ما يحصل في غزة إلا أن هذا الأمر سيفشل بدليل ما شهدناه من تغير كبير للرأي العام الغربي حيال القضية الفلسطينية".وأشاد مدير المركز السوري للدراسات والنشر بـ "ما يفعله الإعلام الروسي صاحب المصداقية العالية" وحيّا "كل العاملين فيها لجهودهم المبذولة لكشف وتعرية الإعلام الغربي الملفق والمضلل الذي يسيطر على وسائل الإعلام العالمية".
https://sarabic.ae/20240917/شركة-ميتا-تحظر-حسابات-سبوتنيك-على-منصاتها-صور--1092823103.html
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روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك

مدير المركز السوري للدراسات والنشر لـ"سبوتنيك": لا نستغرب حظر الإعلام الغربي لصوت الحق

18:31 GMT 17.09.2024
© Sputnik . Evgeniy Odinokov / الانتقال إلى بنك الصورافتتاح المنتدى التقني العسكري "أرميا 2019" في الحديقة العسكرية الوطنية "باتريوت"
افتتاح المنتدى التقني العسكري أرميا 2019 في الحديقة العسكرية الوطنية باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
© Sputnik . Evgeniy Odinokov
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حصري
أكد مدير المركز السوري للدراسات والنشر والباحث في شؤون الإعلام السياسي، الدكتور جميل الحايك، أنّه "من المعروف عن الإعلام الغربي وتحديدًا الأميركي أنّه قائم على أساس فبركة الدعايات وشراء الذمم والضمائر".
وأشار في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "الإعلام الغربي يشرعن كل الأعمال العدوانية التي تأتي في صالح الولايات المتحدة، وبالتالي فإنه من غير المستغرب قيام شركة "ميتا" بحظر قنوات "RT" و"روسيا سيفودنيا" من جميع تطبيقاتها عالميًا".
وأوضح أن "الإعلام الغربي هو شريك في كل ما يحصل في هذا العالم من تدخل سافر ووقح للولايات المتحدة الأميركية في شؤون الدول الأخرى ومعظم محطات التلفزة والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي التي تسيطر عليها وتملكها شركات السلاح والبنوك الأميركية وهذه الشركات لا يمكن أن تحقق مصالحها أرباحها إلا من خلال الحروب".
وكالة سبوتنيك للأنباء والإذاعة الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
شركة "ميتا" تحظر حسابات "سبوتنيك" على منصاتها... صور
12:58 GMT
الحايك وإذ لفت إلى أنّ "تصريح وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن هو حادثة فريدة من نوعها"، شدّد على أنّ "العالم اليوم أصبح منفتحًا على بعضه والحصول على المعلومة لم يعد مقتصرا على جهة معينة ومعظم الصحف ووكالات الأنباء التي تضخ 80% من الكم الإعلامي اليوم يسيطر عليه من قبل الغرب ولكن هناك الكثير من المحطات التي لاقت قبولا وشغفا بمتابعتها مثل "الميادين" التي حوربت، إذ أنّه من المعروف تماماً لدى جميع المشاهدين أنّ واشنطن تحاول تضليل الرأي العام حيال ما يحصل في غزة إلا أن هذا الأمر سيفشل بدليل ما شهدناه من تغير كبير للرأي العام الغربي حيال القضية الفلسطينية".
وأشاد مدير المركز السوري للدراسات والنشر بـ "ما يفعله الإعلام الروسي صاحب المصداقية العالية" وحيّا "كل العاملين فيها لجهودهم المبذولة لكشف وتعرية الإعلام الغربي الملفق والمضلل الذي يسيطر على وسائل الإعلام العالمية".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..حزب الله يتعرض لـ"هجوم إلكتروني" دموي13:25 GMTБоевая работа САУ Гиацинт-С ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:30 GMT
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