https://sarabic.ae/20240916/سيمونيان-حول-العقوبات-ضد-وسائل-الإعلام-الروسية-القيادة-الأمريكية-تخاف-من-شعبها-1092752921.html

سيمونيان حول العقوبات ضد وسائل الإعلام الروسية: القيادة الأمريكية تخاف من شعبها!

سيمونيان حول العقوبات ضد وسائل الإعلام الروسية: القيادة الأمريكية تخاف من شعبها!

سبوتنيك عربي

قالت رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، التي تضم وكالة "سبوتنيك" الروسية وقناة" آر تي" التلفزيونية، مارغريتا سيمونيان، في معرض تعليقها على عقوبات... 16.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-16T02:56+0000

2024-09-16T02:56+0000

2024-09-16T02:56+0000

مارغريتا سيمونيان

سيمونيان

روسيا

سبوتنيك

عقوبات أمريكية ضد روسيا

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فلاديفوستوك - سبوتنيك. وأضافت سيمونيان في لقاء مع برنامج "أمسية مع فلاديمير سولوفيوف" على أثير قناة "روسيا 1"، "ما الذي جعلكم خائفين إلى هذا الحد؟ لقد بدأتم بشكل مختلف.. لقد ولدتم كأمة بطريقة مختلفة.. اقرأوا إعلان استقلالكم بكلماته الجميلة، واقرأوا تعديلاتكم، بما في ذلك التعديلات المتعلقة بحرية التعبير".وأضافت، "اقرأوا خطاب جون كينيدي، الذي ربما قُتل على ما يبدو من قبلكم، وسنعرف يوما السبب وراء ذلك.. لأنه كان مختلفا قليلا".ووفقا لها، قتل كينيدي لأنه كان "يفكر بطريقة مختلفة".وقالت سيمونيان، "إنهم خائفون من شعبهم، لأنه بمجرد أن أصبحنا بارزين بما فيه الكفاية ليستمع إلينا عدد كبير من الناس بدأوا في اقتلاعنا بكل المفكات الموجودة في صندوقهم الصغير هذا.. حسنا، لا يمكن الحصول على ما يكفي من المفكات".وتابعت بالقول، "سنقوم بهذا العمل طالما كان ذلك ضروريا، حتى يطلب منا الوطن الأم التراجع".وفي 4 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على رئيسة تحرير قناة " آر تي" التلفزيونية، مارغريتا سيمونيان، ونائبيها أنطون أنيسيموف وإليزافيتا برودسكايا.

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مارغريتا سيمونيان, سيمونيان, روسيا, سبوتنيك, عقوبات أمريكية ضد روسيا