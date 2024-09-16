https://sarabic.ae/20240916/سيمونيان-حول-العقوبات-ضد-وسائل-الإعلام-الروسية-القيادة-الأمريكية-تخاف-من-شعبها-1092752921.html
سيمونيان حول العقوبات ضد وسائل الإعلام الروسية: القيادة الأمريكية تخاف من شعبها!
سيمونيان حول العقوبات ضد وسائل الإعلام الروسية: القيادة الأمريكية تخاف من شعبها!
سبوتنيك عربي
قالت رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، التي تضم وكالة "سبوتنيك" الروسية وقناة" آر تي" التلفزيونية، مارغريتا سيمونيان، في معرض تعليقها على عقوبات... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T02:56+0000
2024-09-16T02:56+0000
2024-09-16T02:56+0000
مارغريتا سيمونيان
سيمونيان
روسيا
سبوتنيك
عقوبات أمريكية ضد روسيا
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فلاديفوستوك - سبوتنيك. وأضافت سيمونيان في لقاء مع برنامج "أمسية مع فلاديمير سولوفيوف" على أثير قناة "روسيا 1"، "ما الذي جعلكم خائفين إلى هذا الحد؟ لقد بدأتم بشكل مختلف.. لقد ولدتم كأمة بطريقة مختلفة.. اقرأوا إعلان استقلالكم بكلماته الجميلة، واقرأوا تعديلاتكم، بما في ذلك التعديلات المتعلقة بحرية التعبير".وأضافت، "اقرأوا خطاب جون كينيدي، الذي ربما قُتل على ما يبدو من قبلكم، وسنعرف يوما السبب وراء ذلك.. لأنه كان مختلفا قليلا".ووفقا لها، قتل كينيدي لأنه كان "يفكر بطريقة مختلفة".وقالت سيمونيان، "إنهم خائفون من شعبهم، لأنه بمجرد أن أصبحنا بارزين بما فيه الكفاية ليستمع إلينا عدد كبير من الناس بدأوا في اقتلاعنا بكل المفكات الموجودة في صندوقهم الصغير هذا.. حسنا، لا يمكن الحصول على ما يكفي من المفكات".وتابعت بالقول، "سنقوم بهذا العمل طالما كان ذلك ضروريا، حتى يطلب منا الوطن الأم التراجع".وفي 4 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على رئيسة تحرير قناة " آر تي" التلفزيونية، مارغريتا سيمونيان، ونائبيها أنطون أنيسيموف وإليزافيتا برودسكايا.
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مارغريتا سيمونيان, سيمونيان, روسيا, سبوتنيك, عقوبات أمريكية ضد روسيا
مارغريتا سيمونيان, سيمونيان, روسيا, سبوتنيك, عقوبات أمريكية ضد روسيا
سيمونيان حول العقوبات ضد وسائل الإعلام الروسية: القيادة الأمريكية تخاف من شعبها!
قالت رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، التي تضم وكالة "سبوتنيك" الروسية وقناة" آر تي" التلفزيونية، مارغريتا سيمونيان، في معرض تعليقها على عقوبات واشنطن ضد وسائل الإعلام الروسية، إن القيادة الأمريكية تفعل ذلك لأنها تخاف من شعبها.
فلاديفوستوك - سبوتنيك. وأضافت سيمونيان في لقاء مع برنامج "أمسية مع فلاديمير سولوفيوف" على أثير قناة "روسيا 1"، "ما الذي جعلكم خائفين إلى هذا الحد؟ لقد بدأتم بشكل مختلف.. لقد ولدتم كأمة بطريقة مختلفة.. اقرأوا إعلان استقلالكم بكلماته الجميلة، واقرأوا تعديلاتكم، بما في ذلك التعديلات المتعلقة بحرية التعبير
".
وأضافت، "اقرأوا خطاب جون كينيدي، الذي ربما قُتل على ما يبدو من قبلكم، وسنعرف يوما السبب وراء ذلك.. لأنه كان مختلفا قليلا".
ووفقا لها، قتل كينيدي لأنه كان "يفكر بطريقة مختلفة".
واقتبست سيمونيان عن كيندي قوله، "إن الولايات المتحدة لم تخش الوثوق في إطلاع الشعب الأمريكي على الحقائق المزعجة، والأفكار الأجنبية، والفلسفات المختلفة، والقيم التنافسية لأن الأمة التي تخشى السماح لشعبها بالحكم على الحقيقة والباطل في ظل وجود سوق مفتوحة هي أمة تخاف من شعبها".
وقالت سيمونيان، "إنهم خائفون من شعبهم، لأنه بمجرد أن أصبحنا بارزين بما فيه الكفاية ليستمع إلينا عدد كبير من الناس بدأوا في اقتلاعنا بكل المفكات الموجودة في صندوقهم الصغير هذا.. حسنا، لا يمكن الحصول على ما يكفي من المفكات".
وتابعت بالقول، "سنقوم بهذا العمل طالما كان ذلك ضروريا، حتى يطلب منا الوطن الأم التراجع".
وفي 4 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على رئيسة تحرير قناة " آر تي" التلفزيونية، مارغريتا سيمونيان، ونائبيها أنطون أنيسيموف وإليزافيتا برودسكايا.