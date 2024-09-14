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24 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
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ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
11:03 GMT
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مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
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قوانين الاقتصاد
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https://sarabic.ae/20240914/عبد-الباري-عطوان-نظام-واشنطن-أقرب-إلى-الديكتاتورية-وحملتها-على-روسيا-اليوم-صادمة-وأظهرت-خداعها-1092706951.html
عبد الباري عطوان: نظام واشنطن أقرب إلى الديكتاتورية وحملتها على "روسيا اليوم" صادمة وأظهرت خداعها
عبد الباري عطوان: نظام واشنطن أقرب إلى الديكتاتورية وحملتها على "روسيا اليوم" صادمة وأظهرت خداعها
سبوتنيك عربي
اعتبر الكاتب ورئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم"، عبد الباري عطوان، اليوم السبت، أن "الاتهامات الأمريكية لقناة "روسيا اليوم" بنشاط استخباراتي لصالح روسيا، هو حملة... 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T10:13+0000
2024-09-14T10:13+0000
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وأضاف أنه "في أمريكا نظام أقرب إلى الديكتاتورية منه إلى الديمقراطية"، قائلا إن "الحملة على قناة "روسيا اليوم" تتعارض مع أكاذيب واشنطن بأنها حريصة على الرأي الآخر وعلى الديمقراطية، التي لم تعد موجودة على الإطلاق لدى الأمريكيين، وهو ما يظهره الموقف الغربي والأمريكي المنحاز للديكتاتورية والقمع وحرب الإبادة في قطاع غزة مثلا".واعتبر عطوان أن "الاتهام الأمريكي لم يُقنع أحدا على الإطلاق"، مشددًا على أن "ما حصل يؤكد أن العالم خُدع بأقوال أمريكا بأنها تدعم الإعلام الحر". وتابع عطوان بالتأكيد أن "ما حصل إن دلّ على شيء، فعلى أن قناة "روسيا اليوم" استطاعت أن تحقق نجاحا، وأن تصل إلى الجماهير، لأن الإعلام الغربي لم يعد حرا، ولم يعد يحترم الرأي الآخر"، مشيرًا إلى أن "حربَ غزة وتبنّي الرئيس الأمريكي جو بايدن، وليس فقط وزير خارجيته، للروايات الإسرائيلية حولها، فضحت أكاذيب الغرب وأمريكا بحرصهم على الديمقراطية والرأي الآخر".واتهمت أمريكا قناة "آرتي" التلفزيونية، أمس الجمعة، أنها لعبت دورا رئيسيا في رد الفعل المؤيد لروسيا على الوضع في أوكرانيا.وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين: "أحد الأسباب التي جعلت الكثير من دول العالم لا تدعم أوكرانيا، بشكل كامل كما قد تتوقع، هو النطاق الواسع لقناة "روسيا اليوم".وزعم أن الدعاية والمعلومات المضللة والأكاذيب تنتشر بين الملايين إن لم يكن المليارات من الناس في جميع أنحاء العالم.وبحسب بلينكين، فإن واشنطن تلقت "معلومات جديدة" تفيد بأن "آر تي" التابعة لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الروسية، تمتلك القدرات اللازمة للقيام بعمليات سيبرانية، بحسب قوله، و"شاركت في عمليات التأثير السرية والمشتريات العسكرية"، زاعما بأن "هذه المعلومات تم تقديمها من قبل موظفي القناة أنفسهم".وأضاف: "يجب أن تتوقف "آرتي" عن نشر الدعاية الروسية، وموظفوها يهددون ديمقراطيتنا ويتدخلون في الانتخابات بالولايات المتحدة"، على حد تعبيره.وأشار إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا تطلق "حملة دبلوماسية" ضد قناة "آر تي" الإخبارية وسيحث الدبلوماسيون الأمريكيون شركاءهم للتعامل مع تحركات القناة الروسية الإعلامية على أنها "استخبارية".
https://sarabic.ae/20240528/قلق-بريطاني-من-تفوق-سبوتنيك-وآر-تي---1089277765.html
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روسيا, حصري, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, حصري, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

عبد الباري عطوان: نظام واشنطن أقرب إلى الديكتاتورية وحملتها على "روسيا اليوم" صادمة وأظهرت خداعها

10:13 GMT 14.09.2024
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اعتبر الكاتب ورئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم"، عبد الباري عطوان، اليوم السبت، أن "الاتهامات الأمريكية لقناة "روسيا اليوم" بنشاط استخباراتي لصالح روسيا، هو حملة مفاجئة وغير متوقعة من دولة تقول إنها زعيمة العالم الحر، وإنها تسعى للديمقراطية وحرية التعبير، ونقضت كل روايات حرصها على حرية الرأي الآخر".
وأضاف أنه "في أمريكا نظام أقرب إلى الديكتاتورية منه إلى الديمقراطية"، قائلا إن "الحملة على قناة "روسيا اليوم" تتعارض مع أكاذيب واشنطن بأنها حريصة على الرأي الآخر وعلى الديمقراطية، التي لم تعد موجودة على الإطلاق لدى الأمريكيين، وهو ما يظهره الموقف الغربي والأمريكي المنحاز للديكتاتورية والقمع وحرب الإبادة في قطاع غزة مثلا".
واعتبر عطوان أن "الاتهام الأمريكي لم يُقنع أحدا على الإطلاق"، مشددًا على أن "ما حصل يؤكد أن العالم خُدع بأقوال أمريكا بأنها تدعم الإعلام الحر".

ورأى في "قيادة وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، للحملة على "قناة روسيا اليوم" أمرا صادما لا مفاجئا فقط، خصوصا أن أمريكا تطلق مثل هذه الاتهامات على قناة تعبّر عن آراء كثيرين حول العالم وليس في روسيا فقط".

وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
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وتابع عطوان بالتأكيد أن "ما حصل إن دلّ على شيء، فعلى أن قناة "روسيا اليوم" استطاعت أن تحقق نجاحا، وأن تصل إلى الجماهير، لأن الإعلام الغربي لم يعد حرا، ولم يعد يحترم الرأي الآخر"، مشيرًا إلى أن "حربَ غزة وتبنّي الرئيس الأمريكي جو بايدن، وليس فقط وزير خارجيته، للروايات الإسرائيلية حولها، فضحت أكاذيب الغرب وأمريكا بحرصهم على الديمقراطية والرأي الآخر".
واتهمت أمريكا قناة "آرتي" التلفزيونية، أمس الجمعة، أنها لعبت دورا رئيسيا في رد الفعل المؤيد لروسيا على الوضع في أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين: "أحد الأسباب التي جعلت الكثير من دول العالم لا تدعم أوكرانيا، بشكل كامل كما قد تتوقع، هو النطاق الواسع لقناة "روسيا اليوم".
وزعم أن الدعاية والمعلومات المضللة والأكاذيب تنتشر بين الملايين إن لم يكن المليارات من الناس في جميع أنحاء العالم.
قناة آر تي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
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وبحسب بلينكين، فإن واشنطن تلقت "معلومات جديدة" تفيد بأن "آر تي" التابعة لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الروسية، تمتلك القدرات اللازمة للقيام بعمليات سيبرانية، بحسب قوله، و"شاركت في عمليات التأثير السرية والمشتريات العسكرية"، زاعما بأن "هذه المعلومات تم تقديمها من قبل موظفي القناة أنفسهم".
وأضاف: "يجب أن تتوقف "آرتي" عن نشر الدعاية الروسية، وموظفوها يهددون ديمقراطيتنا ويتدخلون في الانتخابات بالولايات المتحدة"، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا تطلق "حملة دبلوماسية" ضد قناة "آر تي" الإخبارية وسيحث الدبلوماسيون الأمريكيون شركاءهم للتعامل مع تحركات القناة الروسية الإعلامية على أنها "استخبارية".
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