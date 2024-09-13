https://sarabic.ae/20240913/واشنطن-تتهم--قناة-آر-تي-بأنها-أحد-الأسباب-وراء-عدم-دعم-العديد-من-الدول-حول-العالم-لأوكرانيا-1092693835.html

واشنطن تتهم قناة "آر تي" بأنها أحد الأسباب وراء عدم دعم العديد من الدول حول العالم لأوكرانيا

واشنطن تتهم قناة "آر تي" بأنها أحد الأسباب وراء عدم دعم العديد من الدول حول العالم لأوكرانيا

سبوتنيك عربي

اتهمت الولايات المتحدة قناة "آرتي" التلفزيونية أنها لعبت دورًا رئيسيًا في رد الفعل المؤيد لروسيا على الوضع في أوكرانيا. 13.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-13T19:20+0000

2024-09-13T19:20+0000

2024-09-13T19:29+0000

روسيا

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وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين: "أحد الأسباب التي جعلت الكثير من دول العالم لا تدعم أوكرانيا بشكل كامل كما قد تتوقع، هو النطاق الواسع لقناة روسيا اليوم".وبحسب بلينكين فإن واشنطن تلقت "معلومات جديدة" تفيد بأن "آر تي" تمتلك القدرات اللازمة للقيام بعمليات سيبرانية و"شاركت في عمليات التأثير السرية والمشتريات العسكرية"، زاعما بأن "هذه المعلومات تم تقديمها من قبل موظفي القناة أنفسهم".وأشار أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا تطلق "حملة دبلوماسية" ضد قناة "آر تي" الإخبارية وسيحث الدبلوماسيون الأمريكيون شركاءهم الى التعامل مع تحركاتها الإعلامية على أنها استخبارية.

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