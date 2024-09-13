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واشنطن تتهم قناة "آر تي" بأنها أحد الأسباب وراء عدم دعم العديد من الدول حول العالم لأوكرانيا
واشنطن تتهم قناة "آر تي" بأنها أحد الأسباب وراء عدم دعم العديد من الدول حول العالم لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
اتهمت الولايات المتحدة قناة "آرتي" التلفزيونية أنها لعبت دورًا رئيسيًا في رد الفعل المؤيد لروسيا على الوضع في أوكرانيا. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T19:20+0000
2024-09-13T19:29+0000
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وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين: "أحد الأسباب التي جعلت الكثير من دول العالم لا تدعم أوكرانيا بشكل كامل كما قد تتوقع، هو النطاق الواسع لقناة روسيا اليوم".وبحسب بلينكين فإن واشنطن تلقت "معلومات جديدة" تفيد بأن "آر تي" تمتلك القدرات اللازمة للقيام بعمليات سيبرانية و"شاركت في عمليات التأثير السرية والمشتريات العسكرية"، زاعما بأن "هذه المعلومات تم تقديمها من قبل موظفي القناة أنفسهم".وأشار أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا تطلق "حملة دبلوماسية" ضد قناة "آر تي" الإخبارية وسيحث الدبلوماسيون الأمريكيون شركاءهم الى التعامل مع تحركاتها الإعلامية على أنها استخبارية.
https://sarabic.ae/20240906/الكرملين-يعلق-على-رد-موسكو-ضد-العقوبات-الأمريكية-على-وسائل-الإعلام-الروسية---1092447840.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

واشنطن تتهم قناة "آر تي" بأنها أحد الأسباب وراء عدم دعم العديد من الدول حول العالم لأوكرانيا

19:20 GMT 13.09.2024 (تم التحديث: 19:29 GMT 13.09.2024)
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiyقناة آر تي
قناة آر تي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
تابعنا عبر
اتهمت الولايات المتحدة قناة "آرتي" التلفزيونية أنها لعبت دورًا رئيسيًا في رد الفعل المؤيد لروسيا على الوضع في أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين: "أحد الأسباب التي جعلت الكثير من دول العالم لا تدعم أوكرانيا بشكل كامل كما قد تتوقع، هو النطاق الواسع لقناة روسيا اليوم".

وزعم أن الدعاية والمعلومات المضللة والأكاذيب تنتشر بين الملايين إن لم يكن المليارات من الناس في جميع أنحاء العالم.

وبحسب بلينكين فإن واشنطن تلقت "معلومات جديدة" تفيد بأن "آر تي" تمتلك القدرات اللازمة للقيام بعمليات سيبرانية و"شاركت في عمليات التأثير السرية والمشتريات العسكرية"، زاعما بأن "هذه المعلومات تم تقديمها من قبل موظفي القناة أنفسهم".
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وأضاف: "يجب أن تتوقف "آرتي" عن نشر الدعاية الروسية، وموظفوها يهددون ديمقراطيتنا ويتدخلون في الانتخابات بالولايات المتحدة"، على حد تعبيره.

وأشار أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا تطلق "حملة دبلوماسية" ضد قناة "آر تي" الإخبارية وسيحث الدبلوماسيون الأمريكيون شركاءهم الى التعامل مع تحركاتها الإعلامية على أنها استخبارية.
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