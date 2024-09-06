https://sarabic.ae/20240906/الكرملين-يعلق-على-رد-موسكو-ضد-العقوبات-الأمريكية-على-وسائل-الإعلام-الروسية---1092447840.html
الكرملين يعلق على رد موسكو ضد العقوبات الأمريكية على وسائل الإعلام الروسية
الكرملين يعلق على رد موسكو ضد العقوبات الأمريكية على وسائل الإعلام الروسية
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا سترد على العقوبات الأمريكية ضد وسائل الإعلام، لكنها ستأخذ في الاعتبار أن هناك بعض التصاريح التي تحاول الحفاظ... 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T11:53+0000
2024-09-06T11:53+0000
2024-09-06T12:03+0000
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وقال المتحدث باسم الكرملين: "نحن نراقب بعناية السياسات التحريرية لمختلف وسائل الإعلام الأجنبية، ولا يزال بعضها يحتفظ ببعض التلميحات إلى محاولة الحفاظ على التوازن في تقديم المعلومات حول ما يحدث، وخاصة حول أوكرانيا". وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن السلطات الروسية تعمل على الرد على فرض واشنطن عقوبات على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية.
https://sarabic.ae/20240906/باحث-سياسي-فرض-عقوبات-على-وسائل-إعلام-روسية-ليس-غريبا-عن-الولايات-المتحدة-المشهورة-بنشر-الإشاعات-1092444123.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين يعلق على رد موسكو ضد العقوبات الأمريكية على وسائل الإعلام الروسية
11:53 GMT 06.09.2024 (تم التحديث: 12:03 GMT 06.09.2024)
صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا سترد على العقوبات الأمريكية ضد وسائل الإعلام، لكنها ستأخذ في الاعتبار أن هناك بعض التصاريح التي تحاول الحفاظ على التوازن.
وقال المتحدث باسم الكرملين: "نحن نراقب بعناية السياسات التحريرية لمختلف وسائل الإعلام الأجنبية، ولا يزال بعضها يحتفظ ببعض التلميحات إلى محاولة الحفاظ على التوازن في تقديم المعلومات حول ما يحدث، وخاصة حول أوكرانيا".
وأضاف أن هناك أيضًا منشورات تقدم معلومات بشكل أحادي وتلجأ إلى التزييف.
أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن قيودًا ستُفرض على نشر المعلومات من قبل وسائل الإعلام الأمريكية في روسيا ردًا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية.
وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن السلطات الروسية تعمل على الرد على فرض واشنطن عقوبات على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية.