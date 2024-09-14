https://sarabic.ae/20240914/باحث-سياسي-انحدار-المستوى-الأخلاقي-للخطاب-الأمريكي-والتعرض-لوسائل-الإعلام-الروسية-أمران-مؤسفان--1092712993.html

باحث سياسي: انحدار المستوى الأخلاقي للخطاب الأمريكي والتعرض لوسائل الإعلام الروسية أمران مؤسفان

باحث سياسي: انحدار المستوى الأخلاقي للخطاب الأمريكي والتعرض لوسائل الإعلام الروسية أمران مؤسفان

سبوتنيك عربي

رأى الباحث السياسي اللبناني، براء هرموش، أنّ وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، أراد إدخال الصراع الروسي الأوكراني في متاهة الانتخابات الرئاسية الأمريكية،... 14.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-14T13:30+0000

2024-09-14T13:30+0000

2024-09-14T13:30+0000

تقارير سبوتنيك

حصري

روسيا

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وأعرب الباحث هرموش، في حدث لإذاعة "سبوتنيك"، عن أسفه "من انحدار المستوى الأخلاقي للخطاب الأمريكي إلى هذا الحد، خلال التعاطي مع وسائل الاعلام الأجنبية"، موضحا أنّ "الإدارة الامريكية الحالية مأزومة وتحاول جاهدة إيصال المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، إلى البيت الأبيض".وشدّد الباحث هرموش على ضرورة "الحفاظ على مبدأ حرية الرأي والتعبير وحرية القرار السياسي، بالإضافة إلى حماية الرأي الآخر وعدم القيام بخطوات غير مهنية أو التسبب بأي أذى".وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد وسائل الإعلام الروسية، تعد اعتداء على حرية التعبير، ومثل هذه الإجراءات غير مبررة والوضع في حد ذاته غير عادي.وقالت زاخاروفا في قمة "بريكس" الإعلامية: "الوضع اليوم غير عادي. بالأمس تعرض الصحفيون الروس في الولايات المتحدة الأمريكية لعدوان. لقد تعرضوا لهجوم إعلامي إرهابي حقيقي، بصفتهم ممثلين عن مؤسسات إعلامية وبصفتهم الشخصية".وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، اتهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، علنا، قناة "آر تي" التلفزيونية التابعة لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الروسية، بإجراء "عمليات سرية" للتدخل في شؤون الدول الأخرى والمشاركة في "المشتريات العسكرية"، بحسب زعمه.وردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الجمعة، على تصريحات بلينكن بشأن قناة "آر تي"، مشيرة إلى أن تصرفات وزير الخارجية الأمريكي يجب التعامل معها على أنها سلسلة كتل "بلوك تشين".

https://sarabic.ae/20240914/الخارجية-الروسية-تصف-العقوبات-الأمريكية-ضد-الصحفيين-الروس-بأنها-هجوم-إرهابي-إعلامي-1092706139.html

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