باحث سياسي: انحدار المستوى الأخلاقي للخطاب الأمريكي والتعرض لوسائل الإعلام الروسية أمران مؤسفان

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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
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29 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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25 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:31 GMT
29 د
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قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
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30 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين يعتبر السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية تورط مباشر في الصراع الأوكراني
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لبنان والعالم
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123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
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قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
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هل يمثل بيان مدريد علامة فارقة في حرب غزة؟
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متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
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واشنطن تأخذ على محمل الجد تحذيرات موسكو من عواقب رفع القيود المفروضة على استخدام كييف لأسلحتها
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https://sarabic.ae/20240914/باحث-سياسي-انحدار-المستوى-الأخلاقي-للخطاب-الأمريكي-والتعرض-لوسائل-الإعلام-الروسية-أمران-مؤسفان--1092712993.html
باحث سياسي: انحدار المستوى الأخلاقي للخطاب الأمريكي والتعرض لوسائل الإعلام الروسية أمران مؤسفان
باحث سياسي: انحدار المستوى الأخلاقي للخطاب الأمريكي والتعرض لوسائل الإعلام الروسية أمران مؤسفان
سبوتنيك عربي
رأى الباحث السياسي اللبناني، براء هرموش، أنّ وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، أراد إدخال الصراع الروسي الأوكراني في متاهة الانتخابات الرئاسية الأمريكية،... 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T13:30+0000
2024-09-14T13:30+0000
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وأعرب الباحث هرموش، في حدث لإذاعة "سبوتنيك"، عن أسفه "من انحدار المستوى الأخلاقي للخطاب الأمريكي إلى هذا الحد، خلال التعاطي مع وسائل الاعلام الأجنبية"، موضحا أنّ "الإدارة الامريكية الحالية مأزومة وتحاول جاهدة إيصال المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، إلى البيت الأبيض".وشدّد الباحث هرموش على ضرورة "الحفاظ على مبدأ حرية الرأي والتعبير وحرية القرار السياسي، بالإضافة إلى حماية الرأي الآخر وعدم القيام بخطوات غير مهنية أو التسبب بأي أذى".وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد وسائل الإعلام الروسية، تعد اعتداء على حرية التعبير، ومثل هذه الإجراءات غير مبررة والوضع في حد ذاته غير عادي.وقالت زاخاروفا في قمة "بريكس" الإعلامية: "الوضع اليوم غير عادي. بالأمس تعرض الصحفيون الروس في الولايات المتحدة الأمريكية لعدوان. لقد تعرضوا لهجوم إعلامي إرهابي حقيقي، بصفتهم ممثلين عن مؤسسات إعلامية وبصفتهم الشخصية".وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، اتهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، علنا، قناة "آر تي" التلفزيونية التابعة لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الروسية، بإجراء "عمليات سرية" للتدخل في شؤون الدول الأخرى والمشاركة في "المشتريات العسكرية"، بحسب زعمه.وردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الجمعة، على تصريحات بلينكن بشأن قناة "آر تي"، مشيرة إلى أن تصرفات وزير الخارجية الأمريكي يجب التعامل معها على أنها سلسلة كتل "بلوك تشين".
https://sarabic.ae/20240914/الخارجية-الروسية-تصف-العقوبات-الأمريكية-ضد-الصحفيين-الروس-بأنها-هجوم-إرهابي-إعلامي-1092706139.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, روسيا
تقارير سبوتنيك, حصري, روسيا

باحث سياسي: انحدار المستوى الأخلاقي للخطاب الأمريكي والتعرض لوسائل الإعلام الروسية أمران مؤسفان

13:30 GMT 14.09.2024
© Sputnik . Igor Russakروسيا سيغودنيا
روسيا سيغودنيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
© Sputnik . Igor Russak
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حصري
رأى الباحث السياسي اللبناني، براء هرموش، أنّ وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، أراد إدخال الصراع الروسي الأوكراني في متاهة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، من خلال تصريحاته المتعلقة بقناة "روسيا اليوم" التلفزيونية.
وأعرب الباحث هرموش، في حدث لإذاعة "سبوتنيك"، عن أسفه "من انحدار المستوى الأخلاقي للخطاب الأمريكي إلى هذا الحد، خلال التعاطي مع وسائل الاعلام الأجنبية"، موضحا أنّ "الإدارة الامريكية الحالية مأزومة وتحاول جاهدة إيصال المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، إلى البيت الأبيض".
وأشار إلى أنّ "إدارة بايدن تحاول التأثير على النوع الثالث من الشعب الأمريكي، الذي لا ينتمي لأي من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، في محاولة لدفعه إلى التصويت بشكل عشوائي".
وشدّد الباحث هرموش على ضرورة "الحفاظ على مبدأ حرية الرأي والتعبير وحرية القرار السياسي، بالإضافة إلى حماية الرأي الآخر وعدم القيام بخطوات غير مهنية أو التسبب بأي أذى".
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد وسائل الإعلام الروسية، تعد اعتداء على حرية التعبير، ومثل هذه الإجراءات غير مبررة والوضع في حد ذاته غير عادي.
مبنى وكالة الأنباء الدولية روسيا اليوم في شارع زوبوفسكي في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
الخارجية الروسية تصف العقوبات الأمريكية ضد الصحفيين الروس بأنها "اعتداء على حرية التعبير"
09:36 GMT
وقالت زاخاروفا في قمة "بريكس" الإعلامية: "الوضع اليوم غير عادي. بالأمس تعرض الصحفيون الروس في الولايات المتحدة الأمريكية لعدوان. لقد تعرضوا لهجوم إعلامي إرهابي حقيقي، بصفتهم ممثلين عن مؤسسات إعلامية وبصفتهم الشخصية".
وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، اتهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، علنا، قناة "آر تي" التلفزيونية التابعة لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الروسية، بإجراء "عمليات سرية" للتدخل في شؤون الدول الأخرى والمشاركة في "المشتريات العسكرية"، بحسب زعمه.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا تطلق "حملة دبلوماسية" ضد قناة "آر تي" الروسية، وسيحث الدبلوماسيون الأمريكيون شركاءهم على التعامل مع تحركاتها الإعلامية على أنها "استخبارية"، بحسب قوله.

وردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الجمعة، على تصريحات بلينكن بشأن قناة "آر تي"، مشيرة إلى أن تصرفات وزير الخارجية الأمريكي يجب التعامل معها على أنها سلسلة كتل "بلوك تشين".
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