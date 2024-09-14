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الخارجية الروسية تصف العقوبات الأمريكية ضد الصحفيين الروس بأنها "اعتداء على حرية التعبير"
الخارجية الروسية تصف العقوبات الأمريكية ضد الصحفيين الروس بأنها "اعتداء على حرية التعبير"
سبوتنيك عربي
ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد وسائل الإعلام الروسية، تعد اعتداء على حرية التعبير،... 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T09:36+0000
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وقالت زاخاروفا في قمة "بريكس" الإعلامية: "الوضع اليوم غير عادي. بالأمس تعرض الصحفيون الروس في الولايات المتحدة الأمريكية لعدوان. لقد تعرضوا لهجوم إعلامي إرهابي حقيقي، بصفتهم ممثلين عن مؤسسات إعلامية وبصفتهم الشخصية".وأكدت أن العقوبات الأمريكية الجديدة هي "اعتداء على حرية التعبير، اعتداء على مهنة الصحافة، اعتداء على الكرامة الإنسانية".وأضافت زاخاروفا: "علينا أن نعرب عن التضامن".وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، اتهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، علنا، قناة "آر تي" التلفزيونية التابعة لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الروسية، بإجراء "عمليات سرية " للتدخل في شؤون الدول الأخرى والمشاركة في "المشتريات العسكرية"، بحسب زعمه.وردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الجمعة، على تصريحات بلينكن بشأن قناة "آر تي"، مشيرة إلى أن تصرفات وزير الخارجية المريكي يجب التعامل معها على أنها سلسلة كتل "بلوك تشين".خبير سياسي إيراني: وسائل الإعلام الروسية انتصرت على هيمنة أمريكا وأوروبا في مجال المعلومات
https://sarabic.ae/20240913/خبير-سياسي-إيراني-وسائل-الإعلام-الروسية-انتصرت-على-هيمنة-أمريكا-وأوروبا-في-مجال-المعلومات-1092697557.html
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الخارجية الروسية تصف العقوبات الأمريكية ضد الصحفيين الروس بأنها "اعتداء على حرية التعبير"
09:36 GMT 14.09.2024 (تم التحديث: 09:40 GMT 14.09.2024)
ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد وسائل الإعلام الروسية، تعد اعتداء على حرية التعبير، ومثل هذه الإجراءات غير مبررة والوضع في حد ذاته غير عادي.
وقالت زاخاروفا في قمة "بريكس" الإعلامية: "الوضع اليوم غير عادي. بالأمس تعرض الصحفيون الروس في الولايات المتحدة الأمريكية لعدوان. لقد تعرضوا لهجوم إعلامي إرهابي حقيقي، بصفتهم ممثلين عن مؤسسات إعلامية وبصفتهم الشخصية".
وأضافت: "بالإضافة إلى تلك التصريحات الوحشية، التي لا أساس لها من الصحة ذات الطابع السياسي التي صدرت بالأمس من واشنطن ضد وسائل الإعلام، هناك عدوان جسدي موازٍ ضد الصحفيين".
وأكدت أن العقوبات الأمريكية الجديدة هي "اعتداء على حرية التعبير، اعتداء على مهنة الصحافة، اعتداء على الكرامة الإنسانية".
وأضافت زاخاروفا: "علينا أن نعرب عن التضامن".
وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، اتهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، علنا، قناة "آر تي" التلفزيونية التابعة لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الروسية، بإجراء "عمليات سرية " للتدخل في شؤون الدول الأخرى والمشاركة في "المشتريات العسكرية"، بحسب زعمه.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا تطلق "حملة دبلوماسية" ضد قناة "آر تي" الروسية، وسيحث الدبلوماسيون الأمريكيون شركاءهم إلى التعامل مع تحركاتها الإعلامية على أنها "استخبارية"، بحسب قوله.
وردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الجمعة، على تصريحات بلينكن بشأن قناة "آر تي"، مشيرة إلى أن تصرفات وزير الخارجية المريكي يجب التعامل معها على أنها سلسلة كتل "بلوك تشين".