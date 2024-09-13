خبير سياسي إيراني: وسائل الإعلام الروسية انتصرت على هيمنة أمريكا وأوروبا في مجال المعلومات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:40 GMT
20 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:24 GMT
18 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: استهداف العمق الروسي خطر على أوروبا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:34 GMT
25 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين يعتبر السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية تورط مباشر في الصراع الأوكراني
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240913/خبير-سياسي-إيراني-وسائل-الإعلام-الروسية-انتصرت-على-هيمنة-أمريكا-وأوروبا-في-مجال-المعلومات-1092697557.html
خبير سياسي إيراني: وسائل الإعلام الروسية انتصرت على هيمنة أمريكا وأوروبا في مجال المعلومات
خبير سياسي إيراني: وسائل الإعلام الروسية انتصرت على هيمنة أمريكا وأوروبا في مجال المعلومات
سبوتنيك عربي
علق أستاذ السياسة والخبير في مجال العلاقات الدولية، روح الله مدبر، اليوم الجمعة، على الاتهامات الأمريكية لوسائل الإعلام الروسية. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T21:30+0000
2024-09-13T21:30+0000
سبوتنيك
أخبار روسيا اليوم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0d/1092697543_0:80:3263:1915_1920x0_80_0_0_0186752feeaea3a70aaca2fe5ee389b5.jpg
وقال روح الله مدبر، لـ"سبوتنيك إيران"، "تدرك الولايات المتحدة أن وسائل الإعلام الروسية، وخاصة سبوتنيك وروسيا اليوم تلعب دورًا مهمًا في نقل الأحداث بدقة ومواجهة الدعاية الغربية الكاذبة".ولفت إلى أنه "في الوقت نفسه، فشلت مصادر المعلومات الغربية لأنها تحاول إظهار واقع مختلف من خلال الرقابة التي تفرضها على وسائل الإعلام.. لقد انتصرت وسائل الإعلام الروسية مرة أخرى على هيمنة الولايات المتحدة وأوروبا في مجال المعلومات، حسب قوله.هذا وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت عقوبات على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية ومديرها دميتري كيسيليوف، اليوم الجمعة،.كما أصدرت الوزارة ترخيصا عاما، يقضي بإتمام المعاملات المالية مع مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية بحلول 13 نوفمبر/ تشرين الثاني.وفي وقت سابق اليوم، اتهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، علنا قناة "آر تي" التلفزيونية الروسية بإجراء " عمليات سرية " للتدخل في شؤون الدول الأخرى والمشاركة في "المشتريات العسكرية".وأشار أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا تطلق "حملة دبلوماسية" ضد قناة "آر تي" الإخبارية وسيحث الدبلوماسيون الأمريكيون شركاءهم إلى التعامل مع تحركاتها الإعلامية على أنها استخبارية.إلى ذلك ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، على تصريحات بلينكين بشأن قناة "آر تي". مشيرة إلى أن تصرفات وزير الخارجية يجب التعامل معها على أنها سلسلة كتل "بلوك تشين".
https://sarabic.ae/20240913/واشنطن-تتهم--قناة-آر-تي-بأنها-أحد-الأسباب-وراء-عدم-دعم-العديد-من-الدول-حول-العالم-لأوكرانيا-1092693835.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0d/1092697543_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_98ff0516e9ee15ca89d5d086590875f4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سبوتنيك, أخبار روسيا اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري
سبوتنيك, أخبار روسيا اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري

خبير سياسي إيراني: وسائل الإعلام الروسية انتصرت على هيمنة أمريكا وأوروبا في مجال المعلومات

21:30 GMT 13.09.2024
© Sputnik . Фотохост-агентство РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصوروسائل الإعلام الروسية سبوتنيك و روسيا اليوم
وسائل الإعلام الروسية سبوتنيك و روسيا اليوم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
© Sputnik . Фотохост-агентство РИА Новости
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
علق أستاذ السياسة والخبير في مجال العلاقات الدولية، روح الله مدبر، اليوم الجمعة، على الاتهامات الأمريكية لوسائل الإعلام الروسية.
وقال روح الله مدبر، لـ"سبوتنيك إيران"، "تدرك الولايات المتحدة أن وسائل الإعلام الروسية، وخاصة سبوتنيك وروسيا اليوم تلعب دورًا مهمًا في نقل الأحداث بدقة ومواجهة الدعاية الغربية الكاذبة".

وأضاف، "يلجأ الناس في جميع أنحاء العالم إلى وسائل الإعلام الروسية لمعرفة الحقيقة. تتمتع سبوتنيك وروسيا اليوم بقاعدة جماهيرية كبيرة".

ولفت إلى أنه "في الوقت نفسه، فشلت مصادر المعلومات الغربية لأنها تحاول إظهار واقع مختلف من خلال الرقابة التي تفرضها على وسائل الإعلام.. لقد انتصرت وسائل الإعلام الروسية مرة أخرى على هيمنة الولايات المتحدة وأوروبا في مجال المعلومات، حسب قوله.
هذا وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت عقوبات على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية ومديرها دميتري كيسيليوف، اليوم الجمعة،.
كما أصدرت الوزارة ترخيصا عاما، يقضي بإتمام المعاملات المالية مع مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية بحلول 13 نوفمبر/ تشرين الثاني.
قناة آر تي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
واشنطن تتهم قناة "آر تي" بأنها أحد الأسباب وراء عدم دعم العديد من الدول حول العالم لأوكرانيا
19:20 GMT
وفي وقت سابق اليوم، اتهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، علنا قناة "آر تي" التلفزيونية الروسية بإجراء " عمليات سرية " للتدخل في شؤون الدول الأخرى والمشاركة في "المشتريات العسكرية".
وأشار أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا تطلق "حملة دبلوماسية" ضد قناة "آر تي" الإخبارية وسيحث الدبلوماسيون الأمريكيون شركاءهم إلى التعامل مع تحركاتها الإعلامية على أنها استخبارية.
إلى ذلك ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، على تصريحات بلينكين بشأن قناة "آر تي". مشيرة إلى أن تصرفات وزير الخارجية يجب التعامل معها على أنها سلسلة كتل "بلوك تشين".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي20:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала