https://sarabic.ae/20240913/خبير-سياسي-إيراني-وسائل-الإعلام-الروسية-انتصرت-على-هيمنة-أمريكا-وأوروبا-في-مجال-المعلومات-1092697557.html

خبير سياسي إيراني: وسائل الإعلام الروسية انتصرت على هيمنة أمريكا وأوروبا في مجال المعلومات

خبير سياسي إيراني: وسائل الإعلام الروسية انتصرت على هيمنة أمريكا وأوروبا في مجال المعلومات

سبوتنيك عربي

علق أستاذ السياسة والخبير في مجال العلاقات الدولية، روح الله مدبر، اليوم الجمعة، على الاتهامات الأمريكية لوسائل الإعلام الروسية. 13.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-13T21:30+0000

2024-09-13T21:30+0000

2024-09-13T21:30+0000

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وقال روح الله مدبر، لـ"سبوتنيك إيران"، "تدرك الولايات المتحدة أن وسائل الإعلام الروسية، وخاصة سبوتنيك وروسيا اليوم تلعب دورًا مهمًا في نقل الأحداث بدقة ومواجهة الدعاية الغربية الكاذبة".ولفت إلى أنه "في الوقت نفسه، فشلت مصادر المعلومات الغربية لأنها تحاول إظهار واقع مختلف من خلال الرقابة التي تفرضها على وسائل الإعلام.. لقد انتصرت وسائل الإعلام الروسية مرة أخرى على هيمنة الولايات المتحدة وأوروبا في مجال المعلومات، حسب قوله.هذا وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت عقوبات على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية ومديرها دميتري كيسيليوف، اليوم الجمعة،.كما أصدرت الوزارة ترخيصا عاما، يقضي بإتمام المعاملات المالية مع مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية بحلول 13 نوفمبر/ تشرين الثاني.وفي وقت سابق اليوم، اتهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، علنا قناة "آر تي" التلفزيونية الروسية بإجراء " عمليات سرية " للتدخل في شؤون الدول الأخرى والمشاركة في "المشتريات العسكرية".وأشار أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا تطلق "حملة دبلوماسية" ضد قناة "آر تي" الإخبارية وسيحث الدبلوماسيون الأمريكيون شركاءهم إلى التعامل مع تحركاتها الإعلامية على أنها استخبارية.إلى ذلك ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، على تصريحات بلينكين بشأن قناة "آر تي". مشيرة إلى أن تصرفات وزير الخارجية يجب التعامل معها على أنها سلسلة كتل "بلوك تشين".

https://sarabic.ae/20240913/واشنطن-تتهم--قناة-آر-تي-بأنها-أحد-الأسباب-وراء-عدم-دعم-العديد-من-الدول-حول-العالم-لأوكرانيا-1092693835.html

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