https://sarabic.ae/20240925/بعد-حذف-تيك-توك-حسابات-سبوتنيك-موسكو-الإجراء-مجرد-ضغط-سياسي--1093085047.html

بعد حذف "تيك توك" حسابات "سبوتنيك"... موسكو: الإجراء مجرد ضغط سياسي

بعد حذف "تيك توك" حسابات "سبوتنيك"... موسكو: الإجراء مجرد ضغط سياسي

سبوتنيك عربي

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على قيام "تيك توك" بحظر حسابات لوكالة "سبوتنيك" على منصتها مؤكدةً أن هذا الإجراء قد اتخذ دون وجود أي قرار... 25.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-25T09:46+0000

2024-09-25T09:46+0000

2024-09-25T09:46+0000

روسيا

العالم

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وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "من غير المرجح أن يتم استدعاء رئيس شركة "تيك توك" إلى الكونغرس لتوضيح سبب اختفاء القنوات الروسية. فهم يستخدمون هذه المواضيع فقط عندما يكون الأمر مفيدًا لهم".وأشارت إلى أنه لا بد من توضيح الظروف والإصرار على عودة هذه القنوات إلى البث.وتابعت: "لا توجد دعوى قضائية واحدة، ولا حكم قضائي واحد يتحدث عن أي مطالبات. لم تعد هذه المسألة حتى مسألة ذوق بعد الآن، إنها مجرد جزء من الضغوط السياسية الأمريكية التي تمارسها على الدول والشركات المعنية".ويؤكد فريق وكالة أنباء وإذاعة "سبوتنيك" على الاستمرار في التغطية المهنية والبحث عن الحقيقية وإيصالها إلى المواطنين حول العالم تطبيقا لشعارها "نكشف ما يخفيه الآخرون".وكانت شركة "ميتا" الأمريكية (أنشطة شركة "ميتا" التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها متطرفة)، قد حظرت في وقت سابق صحفات وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية على المنصات التابعة لها، كما حظرت قنوات المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة "آر تي" على جميع منصاتها في العالم.وتوقفت صحفة "سبوتنيك" على المنصات التابعة لشركة "ميتا" على "فيسبوك" و"إنستغرام" على الرغم من مراعاة فريق تحرير "سبوتنيك" أصول العمل المهني بشكل موثوق، واتباع كافة إجراءات الحرص على عدم استخدام أي كلمات أو مصطلحات، قد تضر بالمتابع والجمهور العربي أو أي كلمات قد تتضمن تحريضا ضد جهة ما.لكن على الرغم من الحرص الشديد والمهنية العالية التي اتبعها فريق التحرير، تم حظر جميع الحسابات التابعة لوكالة "سبوتنيك" على جميع المنصات، حيث وصل عدد المتابعين لوكالة "سبوتنيك" على "فيسبوك" إلى أكثر من مليونين و300 ألف متابع، أما على "إنستغرام" فقد وصل العدد إلى أكثر من 120 ألف متابع.

https://sarabic.ae/20240917/شركة-ميتا-تحظر-حسابات-سبوتنيك-على-منصاتها-صور--1092823103.html

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