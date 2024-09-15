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https://sarabic.ae/20240915/موسكو-العقوبات-الأمريكية-ضد-وسائل-الإعلام-الروسية-جزء-من-الحرب-على-حرية-التعبير-في-العالم-1092732485.html
موسكو: العقوبات الأمريكية ضد وسائل الإعلام الروسية جزء من الحرب على حرية التعبير في العالم
موسكو: العقوبات الأمريكية ضد وسائل الإعلام الروسية جزء من الحرب على حرية التعبير في العالم
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن فرض الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، عقوبات على وسائل إعلام روسية بينها مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، ما هو إلا مظهر من... 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T10:52+0000
2024-09-15T11:11+0000
روسيا
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وجاء في بيان للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، نشرته على موقع الوزارة: "الإدارة الأمريكية الحالية تحاول باستهتار بالغ تبرير مكافحة التدخل في الشؤون السياسية الداخلية من خلال العقوبات على وسائل الإعلام الروسية".وتابعت زاخاروفا أن الولايات المتحدة "أعلنت فعليًا الحرب على حرية التعبير في جميع أنحاء العالم، وانتقلت إلى التهديدات والابتزازات السافرة ضد الدول الأخرى، في محاولة لتقويض وسائل الإعلام المحلية وبسط هيمنتها الأحادية على الفضاء الإعلامي العالمي".وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، في 13 أيلول/ سبتمبر الجاري، فرض عقوبات على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية ومديرها العام دميتري كيسيليوف.وفي وقت سابق من أول أمس الجمعة، اتهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، علنا، قناة "آر تي" التلفزيونية التابعة لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الروسية، بإجراء "عمليات سرية " للتدخل في شؤون الدول الأخرى والمشاركة في "المشتريات العسكرية"، بحسب زعمه.وردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الجمعة، على تصريحات بلينكن بشأن قناة "آر تي"، مشيرة إلى أن تصرفات وزير الخارجية الأمريكي يجب التعامل معها على أنها سلسلة كتل "بلوك تشين".أكاديمي جزائري: وسائل الإعلام الروسية تكشف زاوية أخرى للأحداث وهذا يقلق أمريكاالخارجية الروسية تصف العقوبات الأمريكية ضد الصحفيين الروس بأنها "اعتداء على حرية التعبير"
https://sarabic.ae/20240913/خبير-سياسي-إيراني-وسائل-الإعلام-الروسية-انتصرت-على-هيمنة-أمريكا-وأوروبا-في-مجال-المعلومات-1092697557.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

موسكو: العقوبات الأمريكية ضد وسائل الإعلام الروسية جزء من الحرب على حرية التعبير في العالم

10:52 GMT 15.09.2024 (تم التحديث: 11:11 GMT 15.09.2024)
© Sputnik . Maksim Blinovمبنى وكالة الأنباء الدولية "روسيا اليوم" في شارع زوبوفسكي في موسكو.
مبنى وكالة الأنباء الدولية روسيا اليوم في شارع زوبوفسكي في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
© Sputnik . Maksim Blinov
تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن فرض الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، عقوبات على وسائل إعلام روسية بينها مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، ما هو إلا مظهر من مظاهر حملة مدبرة تقودها واشنطن لتبرير مكافحة "التدخل في الشؤون السياسية الداخلية".
وجاء في بيان للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، نشرته على موقع الوزارة: "الإدارة الأمريكية الحالية تحاول باستهتار بالغ تبرير مكافحة التدخل في الشؤون السياسية الداخلية من خلال العقوبات على وسائل الإعلام الروسية".

وأضافت: "في جوهر الأمر، نحن نتحدث عن حملة أخرى مصممة خصيصًا، "مطاردة الساحرات"... ليس لدينا أي أوهام بأن الرقابة الصارمة في الولايات المتحدة ستحظى بتقييم مناسب من الهياكل الدولية ذات الصلة، التي تتولى واشنطن تنسيق أنشطتها، وفي الوقت ذاته فإننا نعتبر صمت هذه الهياكل بمثابة موافقة على مثل تلك الممارسات وتواطؤ فعلي في الاعتداءات المرتكبة ضد وسائل الإعلام الروسية. تصرفات الإدارة الأمريكية لن تمر دون رد".

وتابعت زاخاروفا أن الولايات المتحدة "أعلنت فعليًا الحرب على حرية التعبير في جميع أنحاء العالم، وانتقلت إلى التهديدات والابتزازات السافرة ضد الدول الأخرى، في محاولة لتقويض وسائل الإعلام المحلية وبسط هيمنتها الأحادية على الفضاء الإعلامي العالمي".
وسائل الإعلام الروسية سبوتنيك و روسيا اليوم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
خبير سياسي إيراني: وسائل الإعلام الروسية انتصرت على هيمنة أمريكا وأوروبا في مجال المعلومات
13 سبتمبر, 21:30 GMT
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، في 13 أيلول/ سبتمبر الجاري، فرض عقوبات على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية ومديرها العام دميتري كيسيليوف.
وفي وقت سابق من أول أمس الجمعة، اتهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، علنا، قناة "آر تي" التلفزيونية التابعة لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الروسية، بإجراء "عمليات سرية " للتدخل في شؤون الدول الأخرى والمشاركة في "المشتريات العسكرية"، بحسب زعمه.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا تطلق "حملة دبلوماسية" ضد قناة "آر تي" الروسية، وسيحث الدبلوماسيون الأمريكيون شركاءهم إلى التعامل مع تحركاتها الإعلامية على أنها "استخبارية"، بحسب قوله.

وردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الجمعة، على تصريحات بلينكن بشأن قناة "آر تي"، مشيرة إلى أن تصرفات وزير الخارجية الأمريكي يجب التعامل معها على أنها سلسلة كتل "بلوك تشين".
أكاديمي جزائري: وسائل الإعلام الروسية تكشف زاوية أخرى للأحداث وهذا يقلق أمريكا
الخارجية الروسية تصف العقوبات الأمريكية ضد الصحفيين الروس بأنها "اعتداء على حرية التعبير"
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