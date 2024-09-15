https://sarabic.ae/20240915/موسكو-العقوبات-الأمريكية-ضد-وسائل-الإعلام-الروسية-جزء-من-الحرب-على-حرية-التعبير-في-العالم-1092732485.html

موسكو: العقوبات الأمريكية ضد وسائل الإعلام الروسية جزء من الحرب على حرية التعبير في العالم

موسكو: العقوبات الأمريكية ضد وسائل الإعلام الروسية جزء من الحرب على حرية التعبير في العالم

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن فرض الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، عقوبات على وسائل إعلام روسية بينها مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، ما هو إلا مظهر من... 15.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-15T10:52+0000

2024-09-15T10:52+0000

2024-09-15T11:11+0000

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وجاء في بيان للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، نشرته على موقع الوزارة: "الإدارة الأمريكية الحالية تحاول باستهتار بالغ تبرير مكافحة التدخل في الشؤون السياسية الداخلية من خلال العقوبات على وسائل الإعلام الروسية".وتابعت زاخاروفا أن الولايات المتحدة "أعلنت فعليًا الحرب على حرية التعبير في جميع أنحاء العالم، وانتقلت إلى التهديدات والابتزازات السافرة ضد الدول الأخرى، في محاولة لتقويض وسائل الإعلام المحلية وبسط هيمنتها الأحادية على الفضاء الإعلامي العالمي".وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، في 13 أيلول/ سبتمبر الجاري، فرض عقوبات على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية ومديرها العام دميتري كيسيليوف.وفي وقت سابق من أول أمس الجمعة، اتهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، علنا، قناة "آر تي" التلفزيونية التابعة لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الروسية، بإجراء "عمليات سرية " للتدخل في شؤون الدول الأخرى والمشاركة في "المشتريات العسكرية"، بحسب زعمه.وردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الجمعة، على تصريحات بلينكن بشأن قناة "آر تي"، مشيرة إلى أن تصرفات وزير الخارجية الأمريكي يجب التعامل معها على أنها سلسلة كتل "بلوك تشين".أكاديمي جزائري: وسائل الإعلام الروسية تكشف زاوية أخرى للأحداث وهذا يقلق أمريكاالخارجية الروسية تصف العقوبات الأمريكية ضد الصحفيين الروس بأنها "اعتداء على حرية التعبير"

https://sarabic.ae/20240913/خبير-سياسي-إيراني-وسائل-الإعلام-الروسية-انتصرت-على-هيمنة-أمريكا-وأوروبا-في-مجال-المعلومات-1092697557.html

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