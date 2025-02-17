"سبوتنيك" تشارك في طاولة مستديرة حول روسيا والعالم العربي

وأقيم الحدث بدعم من صندوق التراث الروسي وجمع ممثلين عن الحكومة والمنظمات العامة والمبادرات الثقافية. وتحدثت مذيعة راديو "سبوتنيك" والباحثة في العلاقات الدولية والسلم الأهلي، نغم كباس، عن نتائج القمة العالمية للحكومات التي عقدت في الإمارات، وزيادة الاهتمام في العالم العربي بتعزيز التعاون مع روسيا.وسلطت سفيتلانا كيريلوفا، ممثلة مجلس المرأة بوزارة الدفاع الروسية الضوء على أنشطة الوزارة لدعم أسر ونساء وأطفال المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، موضحة أنه يتم إيلاء اهتمام خاص لمشاركتهم في الحياة الثقافية للبلاد من خلال تنظيم الفعاليات الوطنية التي تهدف إلى الحفاظ على القيم الوطنية لروسيا.و أكد رئيس مؤسسة التراث الروسي، فلاديمير خميليف، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا والدول العربية في التراث والتاريخ والثقافة والتعاون على كافة المستويات وفي شتى المجالات.وتحدثت عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما أولغا لابانوفيتش، عن دور مجلس الدوما في تطوير تفاعل روسيا مع دول الخليج العربية، مؤكدة أهمية دعم المبادرات الدولية على المستوى الحكومي.بدورها استعرضت زاجيرات سليمانوفا، عن أنشطة الحزب الشيوعي القوقازي الموحد ودعم المبادرات الشبابية بين الطلاب وممثلي مناطق شمال القوقاز في موسكو، وأهمية المشاريع الثقافية التي تهدف إلى تعزيز القيم التقليدية لشعوب روسيا.وأصبحت المائدة المستديرة منصة مهمة لمناقشة آفاق التعاون بين روسيا والعالم العربي في المجال الإنساني. وفي ختام اللقاء اتفق المشاركون على مواصلة تطوير المبادرات الثقافية والاجتماعية المشتركة.صحفيون من دول العالم الإسلامي يتعلمون كيفية التعامل مع الأخبار الكاذبة ضمن مشروع "سبوتنيك برو" اكتشاف أثري في روسيا لأداة فريدة من نوعها
شاركت "سبوتنيك" في طاولة مستديرة عقدت في "معرض موسكو للفنانين"، حول موضوع "القيم الروحية والأخلاقية لروسيا والدول العربية ونقاط الاتصال وسبل تطوير هذا الاتجاه".
وأقيم الحدث بدعم من صندوق التراث الروسي وجمع ممثلين عن الحكومة والمنظمات العامة والمبادرات الثقافية. وتحدثت مذيعة راديو "سبوتنيك" والباحثة في العلاقات الدولية والسلم الأهلي، نغم كباس، عن نتائج القمة العالمية للحكومات التي عقدت في الإمارات، وزيادة الاهتمام في العالم العربي بتعزيز التعاون مع روسيا.
وسلطت سفيتلانا كيريلوفا، ممثلة مجلس المرأة بوزارة الدفاع الروسية الضوء على أنشطة الوزارة لدعم أسر ونساء وأطفال المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، موضحة أنه يتم إيلاء اهتمام خاص لمشاركتهم في الحياة الثقافية للبلاد من خلال تنظيم الفعاليات الوطنية التي تهدف إلى الحفاظ على القيم الوطنية لروسيا.
وأشارت آسيات شابييفا، رئيس منظمة "الرمز الثقافي - وحدة الأمم" إلى أن روسيا والدول العربية لديها مبادئ ثقافية وروحية مشتركة، مؤكدة أهمية الحفاظ على أساليب الحياة التقليدية وتنمية التبادل الثقافي بين الشعوب.
وتحدثت عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما أولغا لابانوفيتش، عن دور مجلس الدوما في تطوير تفاعل روسيا مع دول الخليج العربية، مؤكدة أهمية دعم المبادرات الدولية على المستوى الحكومي.
بدورها استعرضت زاجيرات سليمانوفا، عن أنشطة الحزب الشيوعي القوقازي الموحد ودعم المبادرات الشبابية بين الطلاب وممثلي مناطق شمال القوقاز في موسكو، وأهمية المشاريع الثقافية التي تهدف إلى تعزيز القيم التقليدية لشعوب روسيا.
وأصبحت المائدة المستديرة منصة مهمة لمناقشة آفاق التعاون بين روسيا والعالم العربي في المجال الإنساني. وفي ختام اللقاء اتفق المشاركون على مواصلة تطوير المبادرات الثقافية والاجتماعية المشتركة.