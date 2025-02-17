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تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:29 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
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عالم سبوتنيك
إيران ولبنان يتواصلان بشأن مشكلات رحلات الطيران بينهما
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18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
18:33 GMT
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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
13:03 GMT
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السفير الإماراتي يتحدث عن سبب متانة العلاقة مع موسكو
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59 د
مساحة حرة
هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
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29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما يستدعى نتنياهو لأي استحقاق شخصي يذهب إلى الحرب للتهرب من الالتزامات
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https://sarabic.ae/20250217/سبوتنيك-تشارك-في-طاولة-مستديرة-حول-روسيا-والعالم-العربي-1097879531.html
"سبوتنيك" تشارك في طاولة مستديرة حول روسيا والعالم العربي
"سبوتنيك" تشارك في طاولة مستديرة حول روسيا والعالم العربي
سبوتنيك عربي
شاركت "سبوتنيك" في طاولة مستديرة عقدت في "معرض موسكو للفنانين"، حول موضوع "القيم الروحية والأخلاقية لروسيا والدول العربية ونقاط الاتصال وسبل تطوير هذا... 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T15:40+0000
2025-02-17T15:40+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سبوتنيك
حصري
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وأقيم الحدث بدعم من صندوق التراث الروسي وجمع ممثلين عن الحكومة والمنظمات العامة والمبادرات الثقافية. وتحدثت مذيعة راديو "سبوتنيك" والباحثة في العلاقات الدولية والسلم الأهلي، نغم كباس، عن نتائج القمة العالمية للحكومات التي عقدت في الإمارات، وزيادة الاهتمام في العالم العربي بتعزيز التعاون مع روسيا.وسلطت سفيتلانا كيريلوفا، ممثلة مجلس المرأة بوزارة الدفاع الروسية الضوء على أنشطة الوزارة لدعم أسر ونساء وأطفال المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، موضحة أنه يتم إيلاء اهتمام خاص لمشاركتهم في الحياة الثقافية للبلاد من خلال تنظيم الفعاليات الوطنية التي تهدف إلى الحفاظ على القيم الوطنية لروسيا.و أكد رئيس مؤسسة التراث الروسي، فلاديمير خميليف، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا والدول العربية في التراث والتاريخ والثقافة والتعاون على كافة المستويات وفي شتى المجالات.وتحدثت عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما أولغا لابانوفيتش، عن دور مجلس الدوما في تطوير تفاعل روسيا مع دول الخليج العربية، مؤكدة أهمية دعم المبادرات الدولية على المستوى الحكومي.بدورها استعرضت زاجيرات سليمانوفا، عن أنشطة الحزب الشيوعي القوقازي الموحد ودعم المبادرات الشبابية بين الطلاب وممثلي مناطق شمال القوقاز في موسكو، وأهمية المشاريع الثقافية التي تهدف إلى تعزيز القيم التقليدية لشعوب روسيا.وأصبحت المائدة المستديرة منصة مهمة لمناقشة آفاق التعاون بين روسيا والعالم العربي في المجال الإنساني. وفي ختام اللقاء اتفق المشاركون على مواصلة تطوير المبادرات الثقافية والاجتماعية المشتركة.صحفيون من دول العالم الإسلامي يتعلمون كيفية التعامل مع الأخبار الكاذبة ضمن مشروع "سبوتنيك برو" اكتشاف أثري في روسيا لأداة فريدة من نوعها
https://sarabic.ae/20250217/البيت-الروسي-روسيا-تنظم-منتدى-لتعزيز-التواصل-الثقافي-والدبلوماسي-في-الخارج-1097862879.html
https://sarabic.ae/20250128/صنع-في-روسيا-الإمارات-تستضيف-أكبر-فعالية-للمنتجات-الروسية-لأول-مرة-1097233580.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سبوتنيك, حصري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سبوتنيك, حصري

"سبوتنيك" تشارك في طاولة مستديرة حول روسيا والعالم العربي

15:40 GMT 17.02.2025
© Sputnik . Sputnik"سبوتنيك" تشارك في طاولة مستديرة حول موضوع روسيا والعالم العربي
سبوتنيك تشارك في طاولة مستديرة حول موضوع روسيا والعالم العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
© Sputnik . Sputnik
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حصري
شاركت "سبوتنيك" في طاولة مستديرة عقدت في "معرض موسكو للفنانين"، حول موضوع "القيم الروحية والأخلاقية لروسيا والدول العربية ونقاط الاتصال وسبل تطوير هذا الاتجاه".
وأقيم الحدث بدعم من صندوق التراث الروسي وجمع ممثلين عن الحكومة والمنظمات العامة والمبادرات الثقافية. وتحدثت مذيعة راديو "سبوتنيك" والباحثة في العلاقات الدولية والسلم الأهلي، نغم كباس، عن نتائج القمة العالمية للحكومات التي عقدت في الإمارات، وزيادة الاهتمام في العالم العربي بتعزيز التعاون مع روسيا.
وسلطت سفيتلانا كيريلوفا، ممثلة مجلس المرأة بوزارة الدفاع الروسية الضوء على أنشطة الوزارة لدعم أسر ونساء وأطفال المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، موضحة أنه يتم إيلاء اهتمام خاص لمشاركتهم في الحياة الثقافية للبلاد من خلال تنظيم الفعاليات الوطنية التي تهدف إلى الحفاظ على القيم الوطنية لروسيا.
© Sputnik . Sputnik"سبوتنيك" تشارك في طاولة مستديرة حول موضوع روسيا والعالم العربي
سبوتنيك تشارك في طاولة مستديرة حول موضوع روسيا والعالم العربي - سبوتنيك عربي
1/2
© Sputnik . Sputnik
"سبوتنيك" تشارك في طاولة مستديرة حول موضوع روسيا والعالم العربي
© Sputnik . Sputnik"سبوتنيك" تشارك في طاولة مستديرة حول موضوع روسيا والعالم العربي
سبوتنيك تشارك في طاولة مستديرة حول موضوع روسيا والعالم العربي - سبوتنيك عربي
2/2
© Sputnik . Sputnik
"سبوتنيك" تشارك في طاولة مستديرة حول موضوع روسيا والعالم العربي
1/2
© Sputnik . Sputnik
"سبوتنيك" تشارك في طاولة مستديرة حول موضوع روسيا والعالم العربي
2/2
© Sputnik . Sputnik
"سبوتنيك" تشارك في طاولة مستديرة حول موضوع روسيا والعالم العربي
و أكد رئيس مؤسسة التراث الروسي، فلاديمير خميليف، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا والدول العربية في التراث والتاريخ والثقافة والتعاون على كافة المستويات وفي شتى المجالات.
قوزاق حرس الشرف التابع لجيش كوبان في حفل رسمي لرفع علم روسيا في كراسنودار، روسيا 18 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
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وأشارت آسيات شابييفا، رئيس منظمة "الرمز الثقافي - وحدة الأمم" إلى أن روسيا والدول العربية لديها مبادئ ثقافية وروحية مشتركة، مؤكدة أهمية الحفاظ على أساليب الحياة التقليدية وتنمية التبادل الثقافي بين الشعوب.

وتحدثت عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما أولغا لابانوفيتش، عن دور مجلس الدوما في تطوير تفاعل روسيا مع دول الخليج العربية، مؤكدة أهمية دعم المبادرات الدولية على المستوى الحكومي.
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28 يناير, 10:55 GMT
بدورها استعرضت زاجيرات سليمانوفا، عن أنشطة الحزب الشيوعي القوقازي الموحد ودعم المبادرات الشبابية بين الطلاب وممثلي مناطق شمال القوقاز في موسكو، وأهمية المشاريع الثقافية التي تهدف إلى تعزيز القيم التقليدية لشعوب روسيا.
وأصبحت المائدة المستديرة منصة مهمة لمناقشة آفاق التعاون بين روسيا والعالم العربي في المجال الإنساني. وفي ختام اللقاء اتفق المشاركون على مواصلة تطوير المبادرات الثقافية والاجتماعية المشتركة.
صحفيون من دول العالم الإسلامي يتعلمون كيفية التعامل مع الأخبار الكاذبة ضمن مشروع "سبوتنيك برو"
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