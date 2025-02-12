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https://sarabic.ae/20250212/سبوتنيك-وأكاديمية-اتحاد-إذاعات-منظمة-التعاون-الإسلامي-تنظمان-محاضرة-اليوم-العالمي-للإذاعة-2025-1097711043.html
"سبوتنيك" وأكاديمية اتحاد إذاعات منظمة التعاون الإسلامي تنظمان محاضرة "اليوم العالمي للإذاعة 2025"
"سبوتنيك" وأكاديمية اتحاد إذاعات منظمة التعاون الإسلامي تنظمان محاضرة "اليوم العالمي للإذاعة 2025"
سبوتنيك عربي
نظّمت وكالة "سبوتنيك" وأكاديمية "أوسبو" للتدريب الإعلامي التابعة لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، محاضرة تفاعلية ضمن برنامج "سبوتنيك"... 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T12:12+0000
2025-02-12T12:12+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سبوتنيك
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استهل المحاضرة الدكتور عمرو الليثي، رئيس الاتحاد، قائلا: "مرحبًا بكم في احتفال اليوم العالمي للإذاعة 2025، الذي يركز هذا العام على التغير المناخي. لنستكشف سويًا دور الإذاعة والبودكاست في تشكيل المشهد الإعلامي وتعزيز تأثير الصوت الرقمي. إننا وبالتعاون مع "سبوتنيك"، تفخر أكاديمية "أوسبو" للتدريب الإعلامي بتنظيم هذا الحدث، تأكيدًا على التزامنا بتطوير مهارات الإعلاميين في الدول الأعضاء وتعزيز التعاون الدولي".وتناولت المحاضرة التي ألقاها الدكتور والخبير الإعلامي أوليغ ديميتريف، تطور الإذاعة وروافدها وتأثيرها في مختلف المجتمعات، مؤكدًا أنها "لا تزال وسيلة إعلامية قوية قادرة على التلون والتفاعل السريع مع التطورات التكنولوجية". وشهدت المحاضرة مشاركة نخبة من الإعلاميين والخبراء في مجال البث الإذاعي من دول الاتحاد.واختُتمت المحاضرة بتوصيات تدعو إلى مواكبة التطور الرقمي في المجال الإذاعي، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة البث والنقل للغات المختلفة.وفي وقت سابق، نظّمت وكالة "سبوتنيك" وأكاديمية "أوسبو" للتدريب الإعلامي التابعة لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، محاضرة تفاعلية متخصصة حول فن التصوير الفوتوغرافي، حضرها نخبة متميزة من الإعلاميين والمصورين من الدول الأعضاء في الاتحاد.أسرار الحفاظ على أرشيفات الصور التناظرية ورقمنتها في محاضرة من "سبوتنيك" لاتحاد "اوسبو"صحفيون من دول العالم الإسلامي يتعلمون كيفية التعامل مع الأخبار الكاذبة ضمن مشروع "سبوتنيك برو"
https://sarabic.ae/20250130/أكاديمية-أوسبو-للتدريب-وسبوتنيك-ينظمان-محاضرة-حول-التصوير-1097312799.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سبوتنيك

"سبوتنيك" وأكاديمية اتحاد إذاعات منظمة التعاون الإسلامي تنظمان محاضرة "اليوم العالمي للإذاعة 2025"

12:12 GMT 12.02.2025
© Sputnikأكاديمية "أوسبو" للتدريب و"سبوتنيك" ينظمان محاضرة حول التصوير
أكاديمية أوسبو للتدريب وسبوتنيك ينظمان محاضرة حول التصوير - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
نظّمت وكالة "سبوتنيك" وأكاديمية "أوسبو" للتدريب الإعلامي التابعة لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، محاضرة تفاعلية ضمن برنامج "سبوتنيك" للمحترفين، خُصّصت لموضوع الإذاعة والـ"بودكاست" في البيئة الإعلامية المتعددة الوسائط المعاصرة.
استهل المحاضرة الدكتور عمرو الليثي، رئيس الاتحاد، قائلا: "مرحبًا بكم في احتفال اليوم العالمي للإذاعة 2025، الذي يركز هذا العام على التغير المناخي. لنستكشف سويًا دور الإذاعة والبودكاست في تشكيل المشهد الإعلامي وتعزيز تأثير الصوت الرقمي. إننا وبالتعاون مع "سبوتنيك"، تفخر أكاديمية "أوسبو" للتدريب الإعلامي بتنظيم هذا الحدث، تأكيدًا على التزامنا بتطوير مهارات الإعلاميين في الدول الأعضاء وتعزيز التعاون الدولي".

وأضاف أن "الراديو يظل أحد أعمدة الإعلام الحديث، فهو ليس مجرد وسيلة تقليدية، بل هو رافد أساسي لنقل الحقيقة، خاصة في ظل المتغيرات السريعة في المشهد الاعلامي".

وتناولت المحاضرة التي ألقاها الدكتور والخبير الإعلامي أوليغ ديميتريف، تطور الإذاعة وروافدها وتأثيرها في مختلف المجتمعات، مؤكدًا أنها "لا تزال وسيلة إعلامية قوية قادرة على التلون والتفاعل السريع مع التطورات التكنولوجية". وشهدت المحاضرة مشاركة نخبة من الإعلاميين والخبراء في مجال البث الإذاعي من دول الاتحاد.
أكاديمية أوسبو للتدريب وسبوتنيك ينظمان محاضرة حول التصوير - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
أكاديمية "أوسبو" للتدريب و"سبوتنيك" ينظمان محاضرة حول التصوير
30 يناير, 13:37 GMT
واختُتمت المحاضرة بتوصيات تدعو إلى مواكبة التطور الرقمي في المجال الإذاعي، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة البث والنقل للغات المختلفة.
وفي وقت سابق، نظّمت وكالة "سبوتنيك" وأكاديمية "أوسبو" للتدريب الإعلامي التابعة لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، محاضرة تفاعلية متخصصة حول فن التصوير الفوتوغرافي، حضرها نخبة متميزة من الإعلاميين والمصورين من الدول الأعضاء في الاتحاد.
أسرار الحفاظ على أرشيفات الصور التناظرية ورقمنتها في محاضرة من "سبوتنيك" لاتحاد "اوسبو"
صحفيون من دول العالم الإسلامي يتعلمون كيفية التعامل مع الأخبار الكاذبة ضمن مشروع "سبوتنيك برو"
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