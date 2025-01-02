https://sarabic.ae/20250102/اكتشاف-أثري-في-روسيا-لأداة-فريدة-من-نوعها-1096418637.html

اكتشاف أثري في روسيا لأداة فريدة من نوعها

اكتشاف أثري في روسيا لأداة فريدة من نوعها

سبوتنيك عربي

تعتبر موسكو مدينة زاخرة بالثقافة الغنية والتاريخ الملحمي، ما جعلها من أهم المدن السياحية في العالم، لما فيها من تحف معمارية وطبيعة خلابة وأوابد أثرية. 02.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-02T12:55+0000

2025-01-02T12:55+0000

2025-01-02T12:55+0000

مجتمع

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وفي هذا الصدد، أعلن أليكسي إميليانوف، رئيس قسم التراث الثقافي في العاصمة الروسية موسكو، أن "الخبراء اكتشفوا جزءًا من مشبك كتاب يعود تاريخه إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، خلال بحث أثري في شارع كريستوفوزدفيزينسكي في موسكو".وقال إميليانوف: "تم تنفيذ العمل الأثري في شارع كريستوفوزدفيزينسكي، خلال العام الماضي، ويستمر حتى يومنا هذا، وتمكن المتخصصون خلال هذا الوقت من العثور على نحو 320 اكتشافًا فرديًا، كان أحدها عبارة عن مشبك كتب معدني".ويشار إلى أن مشبك الكتاب المعدني كان مزينًا بنمط منقط، وكان له شكل يذكرنا ببرعم الخزامى المزدهر. في هذه الأيام، تم إرسال المشبك إلى جانب الاكتشافات الأخرى، إلى الترميم، وبعد ذلك سيتم نقل القطع الأثرية الموجودة في المجموعة إلى المتحف.لغز التوابيت المعاد دفنها... اكتشاف مذهل في مصر يكشف سرا جديدا للفراعنة

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