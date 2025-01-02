اكتشاف أثري في روسيا لأداة فريدة من نوعها

عربي
القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"
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حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
25 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:30 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:33 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
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https://sarabic.ae/20250102/اكتشاف-أثري-في-روسيا-لأداة-فريدة-من-نوعها-1096418637.html
اكتشاف أثري في روسيا لأداة فريدة من نوعها
اكتشاف أثري في روسيا لأداة فريدة من نوعها
سبوتنيك عربي
تعتبر موسكو مدينة زاخرة بالثقافة الغنية والتاريخ الملحمي، ما جعلها من أهم المدن السياحية في العالم، لما فيها من تحف معمارية وطبيعة خلابة وأوابد أثرية. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T12:55+0000
2025-01-02T12:55+0000
مجتمع
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وفي هذا الصدد، أعلن أليكسي إميليانوف، رئيس قسم التراث الثقافي في العاصمة الروسية موسكو، أن "الخبراء اكتشفوا جزءًا من مشبك كتاب يعود تاريخه إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، خلال بحث أثري في شارع كريستوفوزدفيزينسكي في موسكو".وقال إميليانوف: "تم تنفيذ العمل الأثري في شارع كريستوفوزدفيزينسكي، خلال العام الماضي، ويستمر حتى يومنا هذا، وتمكن المتخصصون خلال هذا الوقت من العثور على نحو 320 اكتشافًا فرديًا، كان أحدها عبارة عن مشبك كتب معدني".ويشار إلى أن مشبك الكتاب المعدني كان مزينًا بنمط منقط، وكان له شكل يذكرنا ببرعم الخزامى المزدهر. في هذه الأيام، تم إرسال المشبك إلى جانب الاكتشافات الأخرى، إلى الترميم، وبعد ذلك سيتم نقل القطع الأثرية الموجودة في المجموعة إلى المتحف.لغز التوابيت المعاد دفنها... اكتشاف مذهل في مصر يكشف سرا جديدا للفراعنة
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اكتشاف أثري في روسيا لأداة فريدة من نوعها

12:55 GMT 02.01.2025
© Depositphotos.com / Yulenochekkتمثال للكاتب الروائي الروسي الشهير دوستويفسكي أمام مكتبة لينين وسط العاصمة موسكو
تمثال للكاتب الروائي الروسي الشهير دوستويفسكي أمام مكتبة لينين وسط العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© Depositphotos.com / Yulenochekk
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تعتبر موسكو مدينة زاخرة بالثقافة الغنية والتاريخ الملحمي، ما جعلها من أهم المدن السياحية في العالم، لما فيها من تحف معمارية وطبيعة خلابة وأوابد أثرية.
وفي هذا الصدد، أعلن أليكسي إميليانوف، رئيس قسم التراث الثقافي في العاصمة الروسية موسكو، أن "الخبراء اكتشفوا جزءًا من مشبك كتاب يعود تاريخه إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، خلال بحث أثري في شارع كريستوفوزدفيزينسكي في موسكو".
وقال إميليانوف: "تم تنفيذ العمل الأثري في شارع كريستوفوزدفيزينسكي، خلال العام الماضي، ويستمر حتى يومنا هذا، وتمكن المتخصصون خلال هذا الوقت من العثور على نحو 320 اكتشافًا فرديًا، كان أحدها عبارة عن مشبك كتب معدني".
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وقال إميليانوف عبر الموقع الإلكتروني لبلدية موسكو: "تم استخدام هذا العنصر، لحماية الكتب من اختراق الغبار والضوء. بالنظر إلى عمر هذا الاكتشاف وموقعه، يمكن الافتراض أنه كان يحمي أحد كتب كنيسة دير الصليب المقدس، والذي تم الاستغناء عنه في بداية القرن التاسع عشر".

ويشار إلى أن مشبك الكتاب المعدني كان مزينًا بنمط منقط، وكان له شكل يذكرنا ببرعم الخزامى المزدهر. في هذه الأيام، تم إرسال المشبك إلى جانب الاكتشافات الأخرى، إلى الترميم، وبعد ذلك سيتم نقل القطع الأثرية الموجودة في المجموعة إلى المتحف.
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