https://sarabic.ae/20250102/اكتشاف-أثري-في-روسيا-لأداة-فريدة-من-نوعها-1096418637.html
اكتشاف أثري في روسيا لأداة فريدة من نوعها
اكتشاف أثري في روسيا لأداة فريدة من نوعها
سبوتنيك عربي
تعتبر موسكو مدينة زاخرة بالثقافة الغنية والتاريخ الملحمي، ما جعلها من أهم المدن السياحية في العالم، لما فيها من تحف معمارية وطبيعة خلابة وأوابد أثرية. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T12:55+0000
2025-01-02T12:55+0000
2025-01-02T12:55+0000
مجتمع
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104553/97/1045539703_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_827a5b0f1fee6e1d045d9859592e6f86.jpg
وفي هذا الصدد، أعلن أليكسي إميليانوف، رئيس قسم التراث الثقافي في العاصمة الروسية موسكو، أن "الخبراء اكتشفوا جزءًا من مشبك كتاب يعود تاريخه إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، خلال بحث أثري في شارع كريستوفوزدفيزينسكي في موسكو".وقال إميليانوف: "تم تنفيذ العمل الأثري في شارع كريستوفوزدفيزينسكي، خلال العام الماضي، ويستمر حتى يومنا هذا، وتمكن المتخصصون خلال هذا الوقت من العثور على نحو 320 اكتشافًا فرديًا، كان أحدها عبارة عن مشبك كتب معدني".ويشار إلى أن مشبك الكتاب المعدني كان مزينًا بنمط منقط، وكان له شكل يذكرنا ببرعم الخزامى المزدهر. في هذه الأيام، تم إرسال المشبك إلى جانب الاكتشافات الأخرى، إلى الترميم، وبعد ذلك سيتم نقل القطع الأثرية الموجودة في المجموعة إلى المتحف.لغز التوابيت المعاد دفنها... اكتشاف مذهل في مصر يكشف سرا جديدا للفراعنة
https://sarabic.ae/20250102/شركة-أبحاث-عام-2025-يمثل-رسميا-بداية-جيل-بشري-جديد-1096401993.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104553/97/1045539703_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_e744e8db59b8c350a0cb6f3d1ab94b1d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات
اكتشاف أثري في روسيا لأداة فريدة من نوعها
تعتبر موسكو مدينة زاخرة بالثقافة الغنية والتاريخ الملحمي، ما جعلها من أهم المدن السياحية في العالم، لما فيها من تحف معمارية وطبيعة خلابة وأوابد أثرية.
وفي هذا الصدد، أعلن أليكسي إميليانوف، رئيس قسم التراث الثقافي في العاصمة الروسية موسكو، أن "الخبراء اكتشفوا جزءًا من مشبك كتاب يعود تاريخه إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، خلال بحث أثري في شارع كريستوفوزدفيزينسكي في موسكو".
وقال إميليانوف: "تم تنفيذ العمل الأثري في شارع كريستوفوزدفيزينسكي، خلال العام الماضي، ويستمر حتى يومنا هذا، وتمكن المتخصصون خلال هذا الوقت من العثور على نحو 320 اكتشافًا فرديًا، كان أحدها عبارة عن مشبك كتب معدني".
وقال إميليانوف عبر الموقع الإلكتروني لبلدية موسكو: "تم استخدام هذا العنصر، لحماية الكتب من اختراق الغبار والضوء. بالنظر إلى عمر هذا الاكتشاف وموقعه، يمكن الافتراض أنه كان يحمي أحد كتب كنيسة دير الصليب المقدس، والذي تم الاستغناء عنه في بداية القرن التاسع عشر".
ويشار إلى أن مشبك الكتاب المعدني كان مزينًا بنمط منقط، وكان له شكل يذكرنا ببرعم الخزامى المزدهر. في هذه الأيام، تم إرسال المشبك إلى جانب الاكتشافات الأخرى، إلى الترميم، وبعد ذلك سيتم نقل القطع الأثرية الموجودة في المجموعة إلى المتحف.