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"البيت الروسي"... روسيا تنظم منتدى لتعزيز التواصل الثقافي والدبلوماسي في الخارج
"البيت الروسي"... روسيا تنظم منتدى لتعزيز التواصل الثقافي والدبلوماسي في الخارج
سبوتنيك عربي
عُقد في العاصمة الروسية موسكو، لقاء بين مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف، ويفغيني بريماكوف، رئيس الوكالة الفيدرالية لشؤون رابطة الدول المستقلة والمواطنين... 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T11:33+0000
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وكان الموضوع الرئيسي للاجتماع هو العمل المشترك بين مؤسسة "روسكونغرس" و"روسوترودنيتشيستفو"، واتفق الطرفان على التعاون المنهجي بشأن ملء محتوى "البيوت الروسية" في البلدان الأجنبية. وتم خلال اللقاء التركيز بشكل خاص على المسار العلمي والتعليمي والفعاليات الثقافية، بالإضافة إلى تطوير شبكة "البيوت الروسية" الخارجية.وقال كوبياكوف: "البيوت الروسية هي أماكن تذكّر جميع المواطنين الروس المقيمين في الخارج بوطنهم، ومعالمهم السياحية، والتي تسمح لهم بالبقاء على اطلاع دائم بالأحداث التي تجري في روسيا".ومن المخطط أن تقوم مؤسسة "روسكونغرس" باستكمال البرامج والموضوعات الحالية للـ"بيوت الروسية". وسيتم عرض المشاريع الرئيسية للمؤسسة في الأماكن التالية، منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، والمنتدى الاقتصادي الشرقي، وأسبوع الطاقة الروسي، ومنتدى السياحة الدولي (بوتيشيستفوي)، وغيرها من أماكن المؤتمرات والمعارض والمناقشات.وخلال اللقاء، أشار يفغيني بريماكوف، إلى أن هذا العام يصادف الذكرى المئوية للدبلوماسية العامة، ومن المقرر تنظيم عدد من الفعاليات بمناسبة الذكرى السنوية، وسيكون الحدث المركزي لهذا العام هو "منتدى التعاون"، الذي سيعقد في موسكو في الخريف.وأصبحت "البيوت الروسية" مراكز مهمة للحفاظ على الثقافة واللغة الروسية، وتسهيل اندماج المجتمعات الناطقة باللغة الروسية في المجتمع العالمي. وتساهم أنشطة "البيوت الروسية" في الخارج، ليس فقط في تعزيز الهوية الثقافية، بل وأيضًا في تشكيل صورة إيجابية لروسيا على الساحة الدولية، وهي مثال بارز للدبلوماسية الثقافية والعامة. وقال رئيس وكالة "روس سوترودنيتشيستفو": "أنا مقتنع بأن عقد مثل هذا المنتدى سيسلط الضوء على أهمية النشاط الدبلوماسي لصالح جميع مواطنينا".يذكر أن مؤسسة "روسكونغرس"، هي مؤسسة تنموية غير مالية ذات توجه اجتماعي ومنظم رئيسي للمؤتمرات الوطنية والدولية والمعارض والأعمال والمناسبات العامة والشبابية والرياضية والثقافية، تم إنشاؤها بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وتأسست المؤسسة في عام 2007، بهدف تعزيز تنمية الإمكانات الاقتصادية وتعزيز المصالح الوطنية وتعزيز صورة روسيا. وتجمع فعاليات المؤسسة مشاركين من 209 دولة وإقليم، ويعمل أكثر من 15000 ممثل إعلامي سنويا في مراكز "روسكونغرس"."منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024" يركز على تشكيل نقاط نمو جديدةالقبول والإقبال موجودان دائما بين الشركات الروسية والإماراتية
https://sarabic.ae/20250117/مؤسسة-روسكونغرس-في-البحرين-آفاق-وفرص-جديدة-للحوار-في-المنتدى-الاقتصادي-الدولي-للمرأة-1096885464.html
https://sarabic.ae/20241115/منتدى-سان-بطرسبورغ-القانوني-يعقد-جلسة-حوار-ضمن-منتدى-عالم-الفرص-في-دبي-1094828517.html
https://sarabic.ae/20240711/الرئاسة-الروسية-لـبريكس-6-أشهر-من-العمل-الدؤوب-والمثمر-1090704605.html
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"البيت الروسي"... روسيا تنظم منتدى لتعزيز التواصل الثقافي والدبلوماسي في الخارج

11:33 GMT 17.02.2025
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورقوزاق حرس الشرف التابع لجيش كوبان في حفل رسمي لرفع علم روسيا في كراسنودار، روسيا 18 مارس 2022
قوزاق حرس الشرف التابع لجيش كوبان في حفل رسمي لرفع علم روسيا في كراسنودار، روسيا 18 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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تابعنا عبر
عُقد في العاصمة الروسية موسكو، لقاء بين مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف، ويفغيني بريماكوف، رئيس الوكالة الفيدرالية لشؤون رابطة الدول المستقلة والمواطنين الذين يعيشون في الخارج والتعاون الإنساني الدولي (روس سوترودنيتشيستفو)، لتنظيم منتدى يتعلق بتعزيز التواصل الثقافي والدبلوماسي في الخارج.
وكان الموضوع الرئيسي للاجتماع هو العمل المشترك بين مؤسسة "روسكونغرس" و"روسوترودنيتشيستفو"، واتفق الطرفان على التعاون المنهجي بشأن ملء محتوى "البيوت الروسية" في البلدان الأجنبية. وتم خلال اللقاء التركيز بشكل خاص على المسار العلمي والتعليمي والفعاليات الثقافية، بالإضافة إلى تطوير شبكة "البيوت الروسية" الخارجية.
وقال كوبياكوف: "البيوت الروسية هي أماكن تذكّر جميع المواطنين الروس المقيمين في الخارج بوطنهم، ومعالمهم السياحية، والتي تسمح لهم بالبقاء على اطلاع دائم بالأحداث التي تجري في روسيا".

وأضاف: "إن عرض منصات الأعمال الرئيسية في بلدنا وتطورها ونتائج الأحداث في "البيوت الروسية" سيتيح لمواطنينا وكل من يهتم بالأجندة الروسية في البلدان المضيفة، الحصول على أحدث المعلومات. إنني مقتنع بأن دعم القيم الإنسانية والثقافية بين جميع مواطني روسيا أمر في غاية الأهمية اليوم. وفي هذا الصدد، تكتسب أنشطة المجالس الروسية أهمية خاصة".

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ومن المخطط أن تقوم مؤسسة "روسكونغرس" باستكمال البرامج والموضوعات الحالية للـ"بيوت الروسية". وسيتم عرض المشاريع الرئيسية للمؤسسة في الأماكن التالية، منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، والمنتدى الاقتصادي الشرقي، وأسبوع الطاقة الروسي، ومنتدى السياحة الدولي (بوتيشيستفوي)، وغيرها من أماكن المؤتمرات والمعارض والمناقشات.
وخلال اللقاء، أشار يفغيني بريماكوف، إلى أن هذا العام يصادف الذكرى المئوية للدبلوماسية العامة، ومن المقرر تنظيم عدد من الفعاليات بمناسبة الذكرى السنوية، وسيكون الحدث المركزي لهذا العام هو "منتدى التعاون"، الذي سيعقد في موسكو في الخريف.
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منتدى سان بطرسبورغ القانوني يعقد جلسة حوار ضمن منتدى "عالم الفرص" في دبي
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وأصبحت "البيوت الروسية" مراكز مهمة للحفاظ على الثقافة واللغة الروسية، وتسهيل اندماج المجتمعات الناطقة باللغة الروسية في المجتمع العالمي. وتساهم أنشطة "البيوت الروسية" في الخارج، ليس فقط في تعزيز الهوية الثقافية، بل وأيضًا في تشكيل صورة إيجابية لروسيا على الساحة الدولية، وهي مثال بارز للدبلوماسية الثقافية والعامة. وقال رئيس وكالة "روس سوترودنيتشيستفو": "أنا مقتنع بأن عقد مثل هذا المنتدى سيسلط الضوء على أهمية النشاط الدبلوماسي لصالح جميع مواطنينا".

وسيسمح الشكل الجديد للتفاعل مع "روس سوترودنيتشيستفو"، لمؤسسة "روسكونغرس" بالاعتماد على الدعم المعلوماتي والتنظيمي لأحداثها ومبادراتها في روسيا والخارج.

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يذكر أن مؤسسة "روسكونغرس"، هي مؤسسة تنموية غير مالية ذات توجه اجتماعي ومنظم رئيسي للمؤتمرات الوطنية والدولية والمعارض والأعمال والمناسبات العامة والشبابية والرياضية والثقافية، تم إنشاؤها بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتأسست المؤسسة في عام 2007، بهدف تعزيز تنمية الإمكانات الاقتصادية وتعزيز المصالح الوطنية وتعزيز صورة روسيا. وتجمع فعاليات المؤسسة مشاركين من 209 دولة وإقليم، ويعمل أكثر من 15000 ممثل إعلامي سنويا في مراكز "روسكونغرس".
"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024" يركز على تشكيل نقاط نمو جديدة
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