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روسيا من بين الدول الـ3 الأولى عالميا من حيث نمو إنتاج السيارات
روسيا من بين الدول الـ3 الأولى عالميا من حيث نمو إنتاج السيارات
سبوتنيك عربي
تحولت روسيا، في نهاية العام الماضي، إلى المركز الثالث بين أكبر قوى السيارات في العالم من حيث النمو المطلق في إنتاج سيارات الركاب، فقط شركاؤها في "بريكس"، الصين... 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T07:06+0000
2025-02-15T07:06+0000
روسيا
اقتصاد
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وأظهرت الصين الديناميكيات الإيجابية الأكثر وضوحا، والتي تنمو للعام الرابع على التوالي، في عام 2024، أنتجت المصانع المحلية 1.4 مليون سيارة إضافية، وجاءت الهند في المركز الثاني بزيادة 216 ألف سيارة، وبلغ إجمالي إنتاج المركبات 27.5 مليون سيارة في الصين، و5 ملايين وحدة في الهند، وبالنسبة لكلا البلدين، يعد هذا أعلى مستوى للإنتاج منذ عدة سنوات منذ عام 2015 على الأقل.وبشكل عام، فإن أقل من نصف الدول، التي كشفت عن بيانات الإنتاج تمكنت من تسجيل زيادة في الإنتاج مقارنة بعام 2023، ومن بين أكبر اللاعبين في سوق سيارات الركاب العالمية البرازيل (زيادة قدرها 75 ألف وحدة، إلى 1.9 مليون)، وجمهورية التشيك (زيادة قدرها 46 ألف، إلى 1.3 مليون) وألمانيا (زيادة قدرها 28 ألف، إلى 4.2 مليون).وانخفض إنتاج إيران 305 آلاف سيارة، وكان حجم الإنتاج العام الماضي البالغ 658 ألف وحدة هو الأدنى منذ عام 2015.جهاز أمني روسي يتسلم سيارات حديثة محلية الصنع ويضعها في الخدمة... فيديوالإنتاج الضخم لسيارة "لادا" الكهربائية يبدأ في عام 2024... فيديو
https://sarabic.ae/20240925/-بدء-الحجز-رسميا-لشراء-سيارة-لادا-إي-لارغوس-الكهربائية-1093092496.html
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روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

روسيا من بين الدول الـ3 الأولى عالميا من حيث نمو إنتاج السيارات

07:06 GMT 15.02.2025
© Photo / РИА Новости / Павел Бедняковإنتاج أول سيارة روسية كهربائية
إنتاج أول سيارة روسية كهربائية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
© Photo / РИА Новости / Павел Бедняков
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تحولت روسيا، في نهاية العام الماضي، إلى المركز الثالث بين أكبر قوى السيارات في العالم من حيث النمو المطلق في إنتاج سيارات الركاب، فقط شركاؤها في "بريكس"، الصين والهند، تمكنوا من تجاوز البلاد في هذا المؤشر، وفقا لحسابات "سبوتنيك"، بالاعتماد على خدمة الإحصاء الوطنية.
وأظهرت الصين الديناميكيات الإيجابية الأكثر وضوحا، والتي تنمو للعام الرابع على التوالي، في عام 2024، أنتجت المصانع المحلية 1.4 مليون سيارة إضافية، وجاءت الهند في المركز الثاني بزيادة 216 ألف سيارة، وبلغ إجمالي إنتاج المركبات 27.5 مليون سيارة في الصين، و5 ملايين وحدة في الهند، وبالنسبة لكلا البلدين، يعد هذا أعلى مستوى للإنتاج منذ عدة سنوات منذ عام 2015 على الأقل.
وتقع روسيا على مسافة قريبة جدًا من الهند، حيث زاد عدد السيارات فيها 213 ألف سيارة نهاية العام الماضي، ليصل إلى 756 ألفًا.
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25 سبتمبر 2024, 12:54 GMT
وبشكل عام، فإن أقل من نصف الدول، التي كشفت عن بيانات الإنتاج تمكنت من تسجيل زيادة في الإنتاج مقارنة بعام 2023، ومن بين أكبر اللاعبين في سوق سيارات الركاب العالمية البرازيل (زيادة قدرها 75 ألف وحدة، إلى 1.9 مليون)، وجمهورية التشيك (زيادة قدرها 46 ألف، إلى 1.3 مليون) وألمانيا (زيادة قدرها 28 ألف، إلى 4.2 مليون).
وكان الانخفاض الأكثر وضوحا في إندونيسيا، حيث انخفض الإنتاج هناك بمقدار 1.5 سيارة، ليصل إلى مليون سيارة، وفي الوقت نفسه، وجدت دولتان من مجموعة السبع نفسيهما في نفس القائمة، وهما اليابان بانخفاض قدره 377 ألف سيارة، إلى سبعة ملايين، والولايات المتحدة بانخفاض قدره 206 ألف، إلى 1.6 مليون سيارة.
وانخفض إنتاج إيران 305 آلاف سيارة، وكان حجم الإنتاج العام الماضي البالغ 658 ألف وحدة هو الأدنى منذ عام 2015.
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