https://sarabic.ae/20250215/روسيا-من-بين-الدول-الـ3-الأولى-عالميا-من-حيث-نمو-إنتاج-السيارات-1097795715.html

روسيا من بين الدول الـ3 الأولى عالميا من حيث نمو إنتاج السيارات

روسيا من بين الدول الـ3 الأولى عالميا من حيث نمو إنتاج السيارات

سبوتنيك عربي

تحولت روسيا، في نهاية العام الماضي، إلى المركز الثالث بين أكبر قوى السيارات في العالم من حيث النمو المطلق في إنتاج سيارات الركاب، فقط شركاؤها في "بريكس"، الصين... 15.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-15T07:06+0000

2025-02-15T07:06+0000

2025-02-15T07:06+0000

روسيا

اقتصاد

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وأظهرت الصين الديناميكيات الإيجابية الأكثر وضوحا، والتي تنمو للعام الرابع على التوالي، في عام 2024، أنتجت المصانع المحلية 1.4 مليون سيارة إضافية، وجاءت الهند في المركز الثاني بزيادة 216 ألف سيارة، وبلغ إجمالي إنتاج المركبات 27.5 مليون سيارة في الصين، و5 ملايين وحدة في الهند، وبالنسبة لكلا البلدين، يعد هذا أعلى مستوى للإنتاج منذ عدة سنوات منذ عام 2015 على الأقل.وبشكل عام، فإن أقل من نصف الدول، التي كشفت عن بيانات الإنتاج تمكنت من تسجيل زيادة في الإنتاج مقارنة بعام 2023، ومن بين أكبر اللاعبين في سوق سيارات الركاب العالمية البرازيل (زيادة قدرها 75 ألف وحدة، إلى 1.9 مليون)، وجمهورية التشيك (زيادة قدرها 46 ألف، إلى 1.3 مليون) وألمانيا (زيادة قدرها 28 ألف، إلى 4.2 مليون).وانخفض إنتاج إيران 305 آلاف سيارة، وكان حجم الإنتاج العام الماضي البالغ 658 ألف وحدة هو الأدنى منذ عام 2015.جهاز أمني روسي يتسلم سيارات حديثة محلية الصنع ويضعها في الخدمة... فيديوالإنتاج الضخم لسيارة "لادا" الكهربائية يبدأ في عام 2024... فيديو

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روسيا, اقتصاد