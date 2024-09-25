بدء الحجز رسميا لشراء سيارة "لادا إي لارغوس" الكهربائية

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بث مباشر... بدء اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة نيويورك
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الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
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183 د
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خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
16:03 GMT
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مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
17:33 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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120 د
مدار الليل والنهار
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29 د
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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
08:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
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الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
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مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
12:17 GMT
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خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20240925/-بدء-الحجز-رسميا-لشراء-سيارة-لادا-إي-لارغوس-الكهربائية-1093092496.html
بدء الحجز رسميا لشراء سيارة "لادا إي لارغوس" الكهربائية
بدء الحجز رسميا لشراء سيارة "لادا إي لارغوس" الكهربائية
سبوتنيك عربي
أعلن مكسيم سوكولوف، رئيس شركة "أفتوفاز"، اليوم الأربعاء، عن بدء تلقي طلبات الحجز المسبق لشراء السيارة الكهربائية "لادا إي لارغوس"، اعتبارا من اليوم، مؤكدًا أن... 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T12:54+0000
2024-09-25T12:54+0000
أخبار روسيا
أفتوفاز
روسيا
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وقال سوكولوف، رداً على سؤال الصحفيين حول إطلاق الطلبات المسبقة للسيارات الكهربائية: "بالطبع، يجب علينا تجميع مبلغ معين، أولاً هنا، في مستودع المنتج النهائي، ومن ثم إحضاره إلى جميع مراكز الوكلاء في بلدنا، واليوم يوجد أكثر من 320 مركزًا في جميع المناطق".وتمتلك "أفتوفاز" مصانع إنتاج في عدة مدن روسية: تولياتي وإيجيفسك وسان بطرسبورغ، وفي منتصف شهر مايو/ أيار من العام الماضي، نقلت شركة "رينو" الفرنسية حصتها في "أفتوفاز" البالغة ( 67.69%) إلى ممتلكات الدولة الروسية، ولدى "أفتوفاز" حالياً أربع علامات تجارية هي: "فيستا" و"لارغوس" و"غرانتا" و"نيفا".
https://sarabic.ae/20230925/أفتوفاز-تخطط-لإنتاج-400-ألف-سيارة-لادا-على-الرغم-من-العقوبات-الأمريكية-1081361883.html
https://sarabic.ae/20240925/روسيا-تبدأ-التجارب-السريرية-لجلد-الإنسان-الاصطناعي-عام-2025-1093083988.html
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أخبار روسيا, أفتوفاز, روسيا
أخبار روسيا, أفتوفاز, روسيا

بدء الحجز رسميا لشراء سيارة "لادا إي لارغوس" الكهربائية

12:54 GMT 25.09.2024
© Sputnik . Yuriy Strelets / الانتقال إلى بنك الصورسيارات "لادا" من إنتاج شركة "أفتوفاز"
سيارات لادا من إنتاج شركة أفتوفاز - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
© Sputnik . Yuriy Strelets
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أعلن مكسيم سوكولوف، رئيس شركة "أفتوفاز"، اليوم الأربعاء، عن بدء تلقي طلبات الحجز المسبق لشراء السيارة الكهربائية "لادا إي لارغوس"، اعتبارا من اليوم، مؤكدًا أن حجم إنتاج السيارات الكهربائية بحلول نهاية العام سيعتمد على المبيعات المسبقة والطلب من المشترين.
وقال سوكولوف، رداً على سؤال الصحفيين حول إطلاق الطلبات المسبقة للسيارات الكهربائية: "بالطبع، يجب علينا تجميع مبلغ معين، أولاً هنا، في مستودع المنتج النهائي، ومن ثم إحضاره إلى جميع مراكز الوكلاء في بلدنا، واليوم يوجد أكثر من 320 مركزًا في جميع المناطق".

تعتبر "لادا إي لارغوس"، أول سيارة كهربائية روسية مزودة ببطارية محلية ذات توطين عميق، ومن المخطط أن تشتمل عائلة المركبات الكهربائية الإلكترونية على سيارات الركاب وسيارات "ستيشن واغن" التجارية، والتي بدورها سيكون لها تعديلات ببطاريات مختلفة وسعات تحميل مختلفة.

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ستوفر إعدادات مجموعة نقل الحركة للسيارة، سرعة قصوى تبلغ 145 كيلومترا في الساعة (محدودة إلكترونيا)، بالإضافة إلى سرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة بأقل من 10 ثوان.

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وتمتلك "أفتوفاز" مصانع إنتاج في عدة مدن روسية: تولياتي وإيجيفسك وسان بطرسبورغ، وفي منتصف شهر مايو/ أيار من العام الماضي، نقلت شركة "رينو" الفرنسية حصتها في "أفتوفاز" البالغة ( 67.69%) إلى ممتلكات الدولة الروسية، ولدى "أفتوفاز" حالياً أربع علامات تجارية هي: "فيستا" و"لارغوس" و"غرانتا" و"نيفا".
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