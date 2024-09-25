https://sarabic.ae/20240925/-بدء-الحجز-رسميا-لشراء-سيارة-لادا-إي-لارغوس-الكهربائية-1093092496.html
بدء الحجز رسميا لشراء سيارة "لادا إي لارغوس" الكهربائية
بدء الحجز رسميا لشراء سيارة "لادا إي لارغوس" الكهربائية
سبوتنيك عربي
أعلن مكسيم سوكولوف، رئيس شركة "أفتوفاز"، اليوم الأربعاء، عن بدء تلقي طلبات الحجز المسبق لشراء السيارة الكهربائية "لادا إي لارغوس"، اعتبارا من اليوم، مؤكدًا أن... 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T12:54+0000
2024-09-25T12:54+0000
2024-09-25T12:54+0000
أخبار روسيا
أفتوفاز
روسيا
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وقال سوكولوف، رداً على سؤال الصحفيين حول إطلاق الطلبات المسبقة للسيارات الكهربائية: "بالطبع، يجب علينا تجميع مبلغ معين، أولاً هنا، في مستودع المنتج النهائي، ومن ثم إحضاره إلى جميع مراكز الوكلاء في بلدنا، واليوم يوجد أكثر من 320 مركزًا في جميع المناطق".وتمتلك "أفتوفاز" مصانع إنتاج في عدة مدن روسية: تولياتي وإيجيفسك وسان بطرسبورغ، وفي منتصف شهر مايو/ أيار من العام الماضي، نقلت شركة "رينو" الفرنسية حصتها في "أفتوفاز" البالغة ( 67.69%) إلى ممتلكات الدولة الروسية، ولدى "أفتوفاز" حالياً أربع علامات تجارية هي: "فيستا" و"لارغوس" و"غرانتا" و"نيفا".
https://sarabic.ae/20230925/أفتوفاز-تخطط-لإنتاج-400-ألف-سيارة-لادا-على-الرغم-من-العقوبات-الأمريكية-1081361883.html
https://sarabic.ae/20240925/روسيا-تبدأ-التجارب-السريرية-لجلد-الإنسان-الاصطناعي-عام-2025-1093083988.html
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أخبار روسيا, أفتوفاز, روسيا
أخبار روسيا, أفتوفاز, روسيا
بدء الحجز رسميا لشراء سيارة "لادا إي لارغوس" الكهربائية
أعلن مكسيم سوكولوف، رئيس شركة "أفتوفاز"، اليوم الأربعاء، عن بدء تلقي طلبات الحجز المسبق لشراء السيارة الكهربائية "لادا إي لارغوس"، اعتبارا من اليوم، مؤكدًا أن حجم إنتاج السيارات الكهربائية بحلول نهاية العام سيعتمد على المبيعات المسبقة والطلب من المشترين.
وقال سوكولوف، رداً على سؤال الصحفيين حول إطلاق الطلبات المسبقة للسيارات الكهربائية: "بالطبع، يجب علينا تجميع مبلغ معين، أولاً هنا، في مستودع المنتج النهائي، ومن ثم إحضاره إلى جميع مراكز الوكلاء في بلدنا، واليوم يوجد أكثر من 320 مركزًا في جميع المناطق".
تعتبر "لادا إي لارغوس"، أول سيارة كهربائية روسية مزودة ببطارية محلية ذات توطين عميق، ومن المخطط أن تشتمل عائلة المركبات الكهربائية الإلكترونية على سيارات الركاب وسيارات "ستيشن واغن" التجارية، والتي بدورها سيكون لها تعديلات ببطاريات مختلفة وسعات تحميل مختلفة.
25 سبتمبر 2023, 07:27 GMT
ستوفر إعدادات مجموعة نقل الحركة للسيارة، سرعة قصوى تبلغ 145 كيلومترا في الساعة (محدودة إلكترونيا)، بالإضافة إلى سرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة بأقل من 10 ثوان.
وتمتلك "أفتوفاز" مصانع إنتاج في عدة مدن روسية:
تولياتي وإيجيفسك وسان بطرسبورغ، وفي منتصف شهر مايو/ أيار من العام الماضي، نقلت شركة "رينو" الفرنسية حصتها في "أفتوفاز" البالغة ( 67.69%) إلى ممتلكات الدولة الروسية، ولدى "أفتوفاز" حالياً أربع علامات تجارية هي: "فيستا" و"لارغوس" و"غرانتا" و"نيفا".