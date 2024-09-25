https://sarabic.ae/20240925/-بدء-الحجز-رسميا-لشراء-سيارة-لادا-إي-لارغوس-الكهربائية-1093092496.html

بدء الحجز رسميا لشراء سيارة "لادا إي لارغوس" الكهربائية

بدء الحجز رسميا لشراء سيارة "لادا إي لارغوس" الكهربائية

سبوتنيك عربي

أعلن مكسيم سوكولوف، رئيس شركة "أفتوفاز"، اليوم الأربعاء، عن بدء تلقي طلبات الحجز المسبق لشراء السيارة الكهربائية "لادا إي لارغوس"، اعتبارا من اليوم، مؤكدًا أن... 25.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-25T12:54+0000

2024-09-25T12:54+0000

2024-09-25T12:54+0000

أخبار روسيا

أفتوفاز

روسيا

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وقال سوكولوف، رداً على سؤال الصحفيين حول إطلاق الطلبات المسبقة للسيارات الكهربائية: "بالطبع، يجب علينا تجميع مبلغ معين، أولاً هنا، في مستودع المنتج النهائي، ومن ثم إحضاره إلى جميع مراكز الوكلاء في بلدنا، واليوم يوجد أكثر من 320 مركزًا في جميع المناطق".وتمتلك "أفتوفاز" مصانع إنتاج في عدة مدن روسية: تولياتي وإيجيفسك وسان بطرسبورغ، وفي منتصف شهر مايو/ أيار من العام الماضي، نقلت شركة "رينو" الفرنسية حصتها في "أفتوفاز" البالغة ( 67.69%) إلى ممتلكات الدولة الروسية، ولدى "أفتوفاز" حالياً أربع علامات تجارية هي: "فيستا" و"لارغوس" و"غرانتا" و"نيفا".

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أخبار روسيا, أفتوفاز, روسيا