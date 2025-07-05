https://sarabic.ae/20250705/بريكس-من-قلب-البرازيل-منصة-دائمة-لتوازن-عالمي-جديد-1102381081.html
"بريكس" من قلب البرازيل: منصة دائمة لتوازن عالمي جديد
"بريكس" من قلب البرازيل: منصة دائمة لتوازن عالمي جديد
سبوتنيك عربي
تحتضن البرازيل قمة "بريكس" الـ17 في مدينة ريو دي جانيرو، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري. تعرّف من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك"، على أبرز محطات قمم... 05.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-05T12:48+0000
2025-07-05T12:48+0000
2025-07-05T12:48+0000
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سبوتنيك عربي
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مجموعة بريكس, أخبار البرازيل , روسيا, انفوجرافيك, инфографика
مجموعة بريكس, أخبار البرازيل , روسيا, انفوجرافيك, инфографика
"بريكس" من قلب البرازيل: منصة دائمة لتوازن عالمي جديد
تحتضن البرازيل قمة "بريكس" الـ17 في مدينة ريو دي جانيرو، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري. تعرّف من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك"، على أبرز محطات قمم "بريكس"، التي عُقدت في البرازيل، ومن شارك فيها، وأهم نتائجها التي أسهمت في رسم ملامح النظام العالمي الجديد.