https://sarabic.ae/20250706/من-يكاترينبورغ-إلى-ريو-دي-جانيرو-كيف-تحولت-بريكس-إلى-شراكة-استراتيجية-عالمية؟-1102356103.html

من يكاترينبورغ إلى ريو دي جانيرو.. كيف تحولت "بريكس" إلى شراكة استراتيجية عالمية؟

من يكاترينبورغ إلى ريو دي جانيرو.. كيف تحولت "بريكس" إلى شراكة استراتيجية عالمية؟

سبوتنيك عربي

تضم مجموعة "بريكس" العديد من الدول شكلتها البرازيل، روسيا، والهند، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية جنوب أفريقيا، وانضمت إليها لاحقا العديد من الدول العربية... 06.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-06T05:00+0000

2025-07-06T05:00+0000

2025-07-06T08:51+0000

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قمة بريكس في البرازيل 2025

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اقترح جيم أونيل، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية العالمية في شركة "غولدمان ساكس" الأمريكية المالية والاستثمارية، عام 2001، مصطلح "بريك" للإشارة إلى الاقتصادات الأربعة الأكثر نموًا في الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وهي البرازيل، وروسيا، والهند، والصين.ومع انضمام جنوب أفريقيا إلى مجموعة "بريك" في فبراير/شباط 2011، أصبح اسم المجموعة "بريكس".في 1 يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا إلى مجموعة "بريكس" كأعضاء جدد، وفي 6 يناير/ كانون الثاني 2025، أصبحت إندونيسيا عضوا كامل العضوية في "بريكس".في 1 يناير/ كانون الثاني 2025، أصبحت بيلاروسيا وبوليفيا وكازاخستان وكوبا وماليزيا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان دولًا شريكة في "بريكس". وفي 17 يناير، أصبحت نيجيريا الدولة التاسعة التي تنضم إلى "بريكس" كدولة شريكة.تشغل دول "بريكس" حاليا ما يقرب من 36% من مساحة اليابسة على وجه الأرض وتمثل 48.5% من سكان العالم.ووفقًا لتقرير التوقعات الاقتصادية العالمية الصادر في أبريل/نيسان 2025 عن صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول "بريكس" المتوسط ​​العالمي في عام 2025 ليصل إلى 3.4%، بينما سيكون المتوسط ​​العالمي 2.8%.في عام 2025، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول "بريكس" 4%، بينما بلغ النمو العالمي 3.3%. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، بحلول نهاية عام 2024، بلغت حصة "بريكس" في الاقتصاد العالمي مستوى قياسيًا بلغ 36.8%، وكانت الفجوة مع "الدول السبع الكبرى" هي الأكبر على الإطلاق. وهكذا، زادت مساهمة دول "بريكس" في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 0.64 نقطة مئوية. وخسرت مجموعة السبع 0.42 نقطة مئوية - حيث انخفضت حصتها إلى أقل من 29% لأول مرة (إلى 28.86%). ونتيجة لذلك، اتسعت الفجوة بين "بريكس" ومجموعة السبع إلى مستوى قياسي بلغ 8 نقاط مئوية، بزيادة عن 6.9% في العام السابق.بحلول عام 2025، ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، سترتفع حصة دول "بريكس" في الاقتصاد العالمي إلى 41%.بدأ التعاون العملي داخل دول "بريكس" في سبتمبر/ أيلول 2006، عندما عقد، بمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول اجتماع لرؤساء وكالات الشؤون الخارجية بهذا الشكل على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية). وكانت نتائجه تأكيدا من المشاركين على اهتمامهم بتطوير تعاون رباعي متعدد الأوجه.عقد الاجتماع الثاني على مستوى وزراء خارجية دول "بريكس" مجددا على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر 2007. وفي هذا الاجتماع، اتخذت قرارات بعقد اجتماعات سنوية شاملة لرؤساء وكالات الشؤون الخارجية بالتناوب في كل دولة من الدول، وإطلاق آلية تشاور على مستوى نواب وزراء الخارجية، وإقامة اتصالات منتظمة عبر السفارات والبعثات الدائمة.في 16 مايو/أيار 2008، عقد اجتماع شامل لوزراء خارجية دول البريك في يكاترينبورغ بمبادرة من روسيا، وصدر عنه بيان مشترك يعكس المواقف المشتركة للأطراف بشأن قضايا التنمية العالمية الراهنة.وفي 9 يوليو/تموز 2008، وعلى هامش قمة مجموعة الثماني في توياكو (اليابان)، عُقد اجتماع قصير لقادة الدول الأربع بمبادرة من الجانب الروسي، اتفقوا فيه على التحضير لقمة شاملة لدول البريك.بالإضافة إلى الاتصالات بين وزارات الخارجية، أُقيم حوار بين وزارات المالية.عُقدت أول قمة شاملة لمجموعة "بريكس" بمبادرة من الجانب الروسي في 16 يونيو/حزيران 2009 في يكاترينبورغ. وحضر الاجتماع، على أعلى مستوى، الرئيس الروسي آنذاك دميتري ميدفيديف، والرئيس البرازيلي لويس لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ، ورئيس جمهورية الصين الشعبية هو جين تاو.وعقب الاجتماع، اعتمد بيان مشترك للقادة، حدد أهداف أنشطة المجموعة، وهي: تطوير "حوار وتعاون متسق ونشط وعملي ومنفتح وشفاف" بين الدول.وتم التوصل إلى اتفاق على عقد اجتماعات منتظمة، ليس فقط لوزراء الخارجية، بل أيضا لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية. كما حظي الحوار الذي بدأ بين الدول الأربع حول قضايا الأمن الدولي بدعم القمة.عقدت القمة الثانية لقادة "بريكس" في أبريل/نيسان 2010 في برازيليا (البرازيل). وعقدت القمة الثالثة لقادة "بريكس" في أبريل 2011 في سانيا (الصين).عقدت القمم اللاحقة في مارس/ آذار 2012 في نيودلهي (الهند)، وفي مارس 2013 في ديربان (جنوب أفريقيا)، وفي يوليو/ تموز 2014 في فورتاليزا (البرازيل)، وفي يوليو 2015 في أوفا، وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2016 في غوا (الهند)، وفي سبتمبر/ أيلول 2017 في شيامن (الصين)، وفي يوليو 2018 في جوهانسبرغ (جنوب أفريقيا)، وفي عام 2019 في العاصمة البرازيلية. في أعوام 2020 و2021 و2022، عُقدت قمم "بريكس" عبر الفيديو برئاسة روسيا والهند والصين على التوالي. وفي عام 2023، عُقدت قمة "بريكس" في جوهانسبرغ (جنوب أفريقيا).تم التصديق على اتفاقية إنشاء "نبر" في عام 2015 خلال الرئاسة الروسية. تم إنشاء المعهد بهدف تعبئة الموارد للاستثمار في مشاريع البنية التحتية والمشاريع التي تهدف إلى التنمية المستدامة للدول الأعضاء في "بريكس" (على وجه الخصوص، في مجال الطاقة المتجددة، وإمدادات مياه الشرب، والتنمية الحضرية).في عام 2015، دخلت اتفاقية بشأن مجموعة من احتياطيات النقد الأجنبي المشروطة بمبلغ 100 مليار دولار حيز التنفيذ، والتي أصبحت آلية تأمين في حالة حدوث أزمة، وحاليا، تمت الموافقة على 120 مشروعا بقيمة إجمالية قدرها 39 مليار دولار من قبل "نبر".في عام 2018، تم افتتاح المركز الإقليمي الأفريقي في جنوب إفريقيا، في 2019 و2020 و2022، تم إنشاء هياكل مماثلة في البرازيل وروسيا والهند. وفقا لقرار قادة دول "بريكس"، بدأ البنك الوطني الروسي في توسيع مساهميه.أصبحت بنغلاديش (2021) والإمارات العربية المتحدة (2021) ومصر (2023) والجزائر (2025) أعضاء جدد في البنك، وعند الانتهاء من الإجراءات الداخلية، ستقدم أوروغواي طلبا للحصول على عضوية البنك.على مدى العقد الماضي، تطورت "بريكس" إلى شراكة استراتيجية متعددة التخصصات تقوم على ثلاث ركائز رئيسية: السياسة والأمن والاقتصاد والتمويل والثقافة والعلاقات الإنسانية، وتقوم العلاقات بين شركاء "بريكس" على المساواة والاحترام المتبادل ، فضلا عن مبادئ الانفتاح والبراغماتية والتضامن وعدم استهداف الأطراف الثالثة.والدول الأعضاء في المجموعة مشاركون مؤثرون في الهياكل الدولية ذات السمعة الطيبة (الأمم المتحدة، ومجموعة العشرين، ومنظمة التجارة العالمية، وحركة عدم الانحياز، ومجموعة الـ 77)، فضلا عن الرابطات الإقليمية (رابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ورابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، وبيمستيك (مبادرة بلدان خليج البنغال للتعاون التقني والاقتصادي المتعدد الأطراف)، والسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي (السوق المشتركة لبلدان أمريكا الجنوبية)، والاتحاد الأفريقي، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، إلخ). تتولى الدولة المشاركة رئاسة "بريكس" خلال السنة التقويمية على أساس التناوب. يتم اتخاذ جميع القرارات بتوافق الآراء، يعقد أكثر من مائة اجتماع سنويا، منها نحو 20 اجتماعا على المستوى الوزاري.ويتطور التعاون بين إدارات المدن ودوائر الأعمال والأوساط الأكاديمية والعلمية والمجتمع المدني. من أجل تنسيق العمل الحالي للمجموعة.وكانت الموضوعات الرئيسية للإعلان هي نظام عالمي متوازن متعدد الأقطاب، وتحسين الحوكمة العالمية، وانتقاد التدابير القسرية أحادية الجانب، وزيادة الاهتمام بالقضايا الأمنية وتوسيع التعاون الاقتصادي بين دول "بريكس"، بما في ذلك الروابط الثقافية، على وجه الخصوص.ودعت دول "بريكس" إلى تعزيز نظام عدم الانتشار وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وأعربت عن قلقها إزاء التصعيد في المنطقة، وأدانت الهجوم الإسرائيلي على السفارة الإيرانية وقصف أجهزة الاستدعاء في لبنان، ودعت إسرائيل إلى وقف الأعمال العدوانية، وشددت على الحاجة إلى استئناف الصفقة النووية الإيرانية، وأعربوا عن موقف موحد بشأن الصراع في أوكرانيا، وذكروا الحاجة إلى التصرف وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، كما أيدوا "مقترحات الوساطة والمساعي الحميدة المصممة لضمان تسوية سلمية للنزاع من خلال الحوار والدبلوماسية". ودعا البيان الختامي لـ"بريكس" إلى منع نشر الأسلحة في الفضاء الخارج، بالإضافة إلى ذلك، طرح البيان أفكارا جديدة بشأن تعزيز التعاون في مجال التمويل: دعم مبادرة آلية التعاون بين بنوك "بريكس" في إنشاء بنية تحتية للتسويات بالعملات الوطنية، ونظام تسوية وإيداع مستقل عبر الحدود بريكس كلير، منصة تداول الحبوب، وكذلك تحويل بنك التنمية الجديد إلى بنك تنمية متعدد الأطراف لدول الأسواق الناشئة.الجدير بالذكر أنه ستتولى البرازيل رئاسة قمة "بريكس" الـ17 في مدينة ريو دي جانيرو يومي 6و7 يوليو/ تموز الجاري.وتناقش قمة "بريكس"، والتي تضم حاليًا 10 دول بعد توسعها الأخير، موضوع "تعزيز التعاون العالمي بين دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة".

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