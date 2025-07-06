موسكو: منصة مجموعة "بريكس" تكتسب زخما متزايدا كل عام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:45 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
09:04 GMT
18 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
09:22 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
10:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:03 GMT
10 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:29 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
روسيا لن تقبل أي تسوية في أوكرانيا لا تراعي مصالحها الأمنية، ورد إيجابي من حماس على مقترح وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح واشنطن في سحب سوريا للمعسكر الغربي؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
08:15 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تحذير من كارثة إنسانية في دارفور السودانية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
10:03 GMT
45 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح واشنطن في سحب سوريا للمعسكر الغربي؟
16:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250706/موسكو-منصة-مجموعة-بريكس-تكتسب-زخما-متزايدا-كل-عام-1102396632.html
موسكو: منصة مجموعة "بريكس" تكتسب زخما متزايدا كل عام
موسكو: منصة مجموعة "بريكس" تكتسب زخما متزايدا كل عام
سبوتنيك عربي
أكد مكسيم أوريشكين، نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية، أن منصة مجموعة "بريكس"، تجمع ممثلي الاقتصادات الرائدة في العالم وتسهّل إبرام العديد من الاتفاقيات، وهذا... 06.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-06T04:34+0000
2025-07-06T06:52+0000
مجموعة بريكس
العالم
روسيا
أخبار البرازيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1c/1092175949_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_af95e992101d9d4ce9053b6f9f38bac5.jpg
وقال أوريشكين للصحفيين على هامش منتدى أعمال مجموعة "بريكس" في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية: "تجتمع هنا شركات رائدة بالفعل في الاقتصاد العالمي أو في طريقها إلى الريادة. وبالتالي، تُعقد العديد من الاتفاقيات، وتُعقد العديد من الاتصالات الصحيحة، وهذا مفيد للغاية، وستكتسب هذه الفعالية زخمًا متزايدًا كل عام".ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة "بريكس" الـ17 في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.وتُعد هذه القمة الـ17 على مستوى القادة لدول مجموعة "بريكس"، والتي تضم حاليًا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، إثيوبيا، إيران، وانضمت إندونيسيا رسميًا بداية عام 2025.ويترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الوفد الروسي المشارك في القمة.تأسست مجموعة "بريكس" عام 2006 بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسّعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند وأوزبكستان.بوتين يشارك عبر الفيديو في قمة "بريكس" المقبلةنائب وزير الطاقة الروسي: الطلب على النفط الروسي من دول "بريكس" يتجاوز العرض
https://sarabic.ae/20250705/وزير-المالية-الروسي-بنك-التنمية-الجديد-أثبت-جدارته-ويشكل-أساسا-لآلية-ضمان-استثماري-لدول-بريكس-1102394771.html
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1c/1092175949_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_fd683a471354915517347872de8fbcfa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مجموعة بريكس, العالم, روسيا, أخبار البرازيل
مجموعة بريكس, العالم, روسيا, أخبار البرازيل

موسكو: منصة مجموعة "بريكس" تكتسب زخما متزايدا كل عام

04:34 GMT 06.07.2025 (تم التحديث: 06:52 GMT 06.07.2025)
© Sputnikمندى بريكس للدبلوماسيين الشباب
مندى بريكس للدبلوماسيين الشباب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أكد مكسيم أوريشكين، نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية، أن منصة مجموعة "بريكس"، تجمع ممثلي الاقتصادات الرائدة في العالم وتسهّل إبرام العديد من الاتفاقيات، وهذا التفاعل يكتسب زخما كل عام.
وقال أوريشكين للصحفيين على هامش منتدى أعمال مجموعة "بريكس" في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية: "تجتمع هنا شركات رائدة بالفعل في الاقتصاد العالمي أو في طريقها إلى الريادة. وبالتالي، تُعقد العديد من الاتفاقيات، وتُعقد العديد من الاتصالات الصحيحة، وهذا مفيد للغاية، وستكتسب هذه الفعالية زخمًا متزايدًا كل عام".

وأشار أوريشكين إلى أن "منصة مجموعة "بريكس" توحّد الآن 3 من الاقتصادات العالمية الرائدة - الصينية والهندية والروسية، للعمل المنهجي الذي يترجم إلى حلول حقيقية".

ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة "بريكس" الـ17 في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.
وتُعد هذه القمة الـ17 على مستوى القادة لدول مجموعة "بريكس"، والتي تضم حاليًا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، إثيوبيا، إيران، وانضمت إندونيسيا رسميًا بداية عام 2025.
وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2025
وزير المالية الروسي: بنك التنمية الجديد أثبت جدارته ويشكل أساسا لآلية ضمان استثماري لدول "بريكس"
أمس, 23:29 GMT
ويترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الوفد الروسي المشارك في القمة.

وبحسب ما أفاد به المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، من المقرر أن يناقش القادة ملفات رئيسية عدة، أبرزها قضايا السلام والأمن، وإصلاح منظومة الحوكمة العالمية، وآفاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، إلى جانب تبادل الآراء حول أبرز القضايا الدولية الملحة. ومن المتوقع أن تصدر القمة إعلانًا ختاميًا مشتركًا.

تأسست مجموعة "بريكس" عام 2006 بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسّعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند وأوزبكستان.
بوتين يشارك عبر الفيديو في قمة "بريكس" المقبلة
نائب وزير الطاقة الروسي: الطلب على النفط الروسي من دول "بريكس" يتجاوز العرض
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала