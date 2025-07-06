https://sarabic.ae/20250706/موسكو-منصة-مجموعة-بريكس-تكتسب-زخما-متزايدا-كل-عام-1102396632.html

موسكو: منصة مجموعة "بريكس" تكتسب زخما متزايدا كل عام

موسكو: منصة مجموعة "بريكس" تكتسب زخما متزايدا كل عام

سبوتنيك عربي

أكد مكسيم أوريشكين، نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية، أن منصة مجموعة "بريكس"، تجمع ممثلي الاقتصادات الرائدة في العالم وتسهّل إبرام العديد من الاتفاقيات، وهذا... 06.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-06T04:34+0000

2025-07-06T04:34+0000

2025-07-06T06:52+0000

مجموعة بريكس

العالم

روسيا

أخبار البرازيل

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وقال أوريشكين للصحفيين على هامش منتدى أعمال مجموعة "بريكس" في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية: "تجتمع هنا شركات رائدة بالفعل في الاقتصاد العالمي أو في طريقها إلى الريادة. وبالتالي، تُعقد العديد من الاتفاقيات، وتُعقد العديد من الاتصالات الصحيحة، وهذا مفيد للغاية، وستكتسب هذه الفعالية زخمًا متزايدًا كل عام".ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة "بريكس" الـ17 في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.وتُعد هذه القمة الـ17 على مستوى القادة لدول مجموعة "بريكس"، والتي تضم حاليًا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، إثيوبيا، إيران، وانضمت إندونيسيا رسميًا بداية عام 2025.ويترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الوفد الروسي المشارك في القمة.تأسست مجموعة "بريكس" عام 2006 بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسّعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند وأوزبكستان.بوتين يشارك عبر الفيديو في قمة "بريكس" المقبلةنائب وزير الطاقة الروسي: الطلب على النفط الروسي من دول "بريكس" يتجاوز العرض

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