https://sarabic.ae/20250706/روسيا-دول-بريكس-هي-محرك-الاقتصاد-العالمي-1102401827.html

روسيا: دول "بريكس" هي محرك الاقتصاد العالمي

روسيا: دول "بريكس" هي محرك الاقتصاد العالمي

سبوتنيك عربي

أكد مكسيم أوريشكين، نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية، أن التعاون بين دول مجموعة "بريكس" ودول الجنوب والشرق العالميين، يعد عاملًا حاسمًا للاقتصاد العالمي... 06.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-06T09:10+0000

2025-07-06T09:10+0000

2025-07-06T09:10+0000

قمة بريكس في البرازيل 2025

العالم

روسيا

أخبار البرازيل

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وقال أوريشكين للصحفيين، في نهاية منتدى أعمال "بريكس" في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية: "من قمة لأخرى، يتواصل العمل المنهجي، وتظهر مبادرات جديدة، وتكتسب زخمًا، وتتحول إلى حلول حقيقية، إلى تعاون حقيقي بين دول الـ"بريكس"، ودول الجنوب والشرق عمومًا".وأوضح أنه "من المستحيل تحديد المجالات ذات الأولوية في عمل المجموعة، فجميع الموضوعات المدرجة على أجندة "بريكس" مهمة لمواطني الدول الأعضاء".وتعقد قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.ويترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الوفد الروسي المشارك في القمة.وبحسب ما أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، من المقرر أن يناقش القادة عدة ملفات رئيسية، أبرزها قضايا السلام والأمن، وإصلاح منظومة الحوكمة العالمية، وآفاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، إلى جانب تبادل الآراء حول أبرز القضايا الدولية الملحة. ومن المتوقع أن تصدر القمة إعلانًا ختاميًا مشتركًا.يُذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006 بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 جديدة، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.موسكو: "بريكس" تتصدر التكنولوجيا عالميا وتشكل بديلا لمراكز الغربمن يكاترينبورغ إلى ريو دي جانيرو.. كيف تحولت "بريكس" إلى شراكة استراتيجية عالمية؟

https://sarabic.ae/20250706/لافروف-يصل-إلى-البرازيل-للمشاركة-في-قمة-بريكس-الـ17-1102401189.html

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قمة بريكس في البرازيل 2025, العالم, روسيا, أخبار البرازيل