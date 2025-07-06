https://sarabic.ae/20250706/لافروف-يصل-إلى-البرازيل-للمشاركة-في-قمة-بريكس-الـ17-1102401189.html
لافروف يصل إلى البرازيل للمشاركة في قمة "بريكس" الـ17
لافروف يصل إلى البرازيل للمشاركة في قمة "بريكس" الـ17
سبوتنيك عربي
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، حيث سيشارك في قمة مجموعة "بريكس" الـ17، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري،... 06.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-06T08:38+0000
2025-07-06T08:38+0000
2025-07-06T08:38+0000
قمة بريكس في البرازيل 2025
روسيا
فلاديمير بوتين
سيرغي لافروف
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ويمثّل لافروف، روسيا الاتحادية في قمة "بريكس"، في حين سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الجلسة العامة للقمة عبر تقنية الفيديو.وبحسب ما أفاد به دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، من المقرر أن يناقش القادة ملفات رئيسية عدة، أبرزها قضايا السلام والأمن، وإصلاح منظومة الحوكمة العالمية، وآفاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، إلى جانب تبادل الآراء حول أبرز القضايا الدولية الملحة. ومن المتوقع أن تصدر القمة إعلانًا ختاميًا مشتركًا.وتُعد هذه القمة الـ17 على مستوى القادة لدول مجموعة "بريكس"، والتي تضم حاليًا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، إثيوبيا، إيران، وانضمت إندونيسيا رسميا بداية عام 2025.من يكاترينبورغ إلى ريو دي جانيرو.. كيف تحولت "بريكس" إلى شراكة استراتيجية عالمية؟
https://sarabic.ae/20250706/موسكو-بريكس-تتصدر-التكنولوجيا-عالميا-وتشكل-بديلا-لمراكز-الغرب-1102399809.html
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قمة بريكس في البرازيل 2025, روسيا, فلاديمير بوتين, سيرغي لافروف
قمة بريكس في البرازيل 2025, روسيا, فلاديمير بوتين, سيرغي لافروف
لافروف يصل إلى البرازيل للمشاركة في قمة "بريكس" الـ17
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، حيث سيشارك في قمة مجموعة "بريكس" الـ17، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
ويمثّل لافروف، روسيا الاتحادية في قمة "بريكس"، في حين سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الجلسة العامة للقمة عبر تقنية الفيديو.
ووفقا لوزارة الخارجية الروسية، سيناقش المشاركون في القمة نتائج عمل المجموعة منذ بداية العام في محاور رئيسية وهي السياسة والأمن، والاقتصاد والمالية، والمجال الثقافي والإنساني، كما من المقرر مناقشة القضايا الراهنة على الأجندة العالمية والإقليمية.
وبحسب ما أفاد به دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، من المقرر أن يناقش القادة ملفات رئيسية عدة، أبرزها قضايا السلام والأمن، وإصلاح منظومة الحوكمة العالمية، وآفاق التعاون في المجالات السياسية
والاقتصادية والثقافية والإنسانية، إلى جانب تبادل الآراء حول أبرز القضايا الدولية الملحة. ومن المتوقع أن تصدر القمة إعلانًا ختاميًا مشتركًا.
وتُعد هذه القمة الـ17 على مستوى القادة لدول مجموعة "بريكس"، والتي تضم حاليًا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، إثيوبيا، إيران، وانضمت إندونيسيا رسميا بداية عام 2025.