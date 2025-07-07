https://sarabic.ae/20250707/وصول-قادة-دول-بريكس-إلى-مقر-انعقاد-قمة-المجموعة-في-مدينة-ريو-دي-جانيرو-فيديو-1102437645.html

وصول قادة دول "بريكس" إلى مقر انعقاد قمة المجموعة في مدينة ريو دي جانيرو... فيديو

وصول قادة دول "بريكس" إلى مقر انعقاد قمة المجموعة في مدينة ريو دي جانيرو... فيديو

سبوتنيك عربي

وصل قادة دول "بريكس"، اليوم الاثنين، إلى مقر انعقاد قمة المجموعة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، للمشاركة في أعمال اليوم الثاني للقمة، التي تشهد حضورا... 07.07.2025, سبوتنيك عربي

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2025-07-07T11:04+0000

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أخبار العالم الآن

قمة بريكس في البرازيل 2025

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وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأحد، أن العالم يشهد تغيرات جذرية، والنظام الأحادي القطب للعلاقات الدولية، أصبح "شيئا من الماضي"، داعيا إلى ترسيخ التعاول بين دول مجموعة "بريكس".وشدد بوتين على أهمية زيادة حجم الاستثمارات الرأسمالية المتبادلة، من خلال آليات "بريكس" مثل "بنك التنمية الجديد"، موضحًا أنه لهذا الغرض اقترحت روسيا تشكيل منصة استثمارية جديدة للدول الأعضاء بمجموعة "بريكس"وتُعد هذه القمة الـ17 على مستوى القادة لدول مجموعة "بريكس"، والتي تضم حاليًا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، إثيوبيا، إيران، وانضمت إندونيسيا رسميا بداية عام 2025.يُذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006 بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، وواحدة في عام 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.لافروف يصل إلى مقر انعقاد قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو... فيديوافتتاح قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو

https://sarabic.ae/20250706/بوتين-يشارك-في-قمة-بريكس-عاجل-1102410645.html

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وصول قادة دول "بريكس" إلى مقر انعقاد قمة المجموعة في مدينة ريو دي جانيرو سبوتنيك عربي وصول قادة دول "بريكس" إلى مقر انعقاد قمة المجموعة في مدينة ريو دي جانيرو 2025-07-07T11:04+0000 true PT31M32S

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سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, قمة بريكس في البرازيل 2025